Alla scoperta delle spiagge meno conosciute della Puglia

Non c'è dubbio che la straordinaria regione Puglia sia una delle destinazioni di mare più desiderate dagli italiani e non solo. Ogni anno, infatti, le sue spettacolari spiagge vengono prese d’assalto da orde di turisti. Tuttavia, ci sono alcuni grandiosi arenili che rimangono meno frequentati e che sono, quindi, ideali per l'estate che sta per arrivare. Andiamo a scoprire insieme le spiagge meno note della Puglia in cui trascorrere vacanze all'insegna del relax.