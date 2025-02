Sulla Costa Blanca, alla scoperta di Alicante con i bambini

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Alicante, nel sud della Comunidad valenciana in Spagna, è una meta perfetta per un lungo weekend in famiglia o come base per esplorare la Costa Blanca. È comodo arrivarci, piacevole da visitare con i bambini, con un clima mite tutto l’anno e ottimo cibo. Ecco le principali attrazioni della città e alcune gite nei dintorni per un viaggio in famiglia.

A passeggio per Alicante

Alicante è una città che si presta benissimo a essere esplorata a piedi, con il suo centro storico compatto e generoso di spazi pedonali.

Cosa vedere in centro

La Calle de las Setas è una delle vie più originali di Alicante, un luogo che attira l’attenzione di tutti, specialmente dei più piccoli. La sua peculiarità? Una serie di funghi giganti, realizzati in legno e metallo, spuntano nel centro della via pedonale con sguardi dispettosi e indispettiti. I bambini possono entrare all’interno di queste enormi strutture a forma di fungo, per scattare divertenti foto in un contesto che sembra uscito da una fiaba.

Ma il centro di Alicante offre anche altri spazi pubblici molto vivibili, che rendono la città ancora più piacevole. Le piazze storiche, come la Plaza del Ayuntamiento e la Plaza de los Luceros, sono luoghi perfetti per una passeggiata o una sosta. Qui, oltre ai palazzi storici, si trovano chioschi che vendono churros con cioccolata, dolci e gelati, all’ombra degli alberi. I viali verdi pedonali, che si snodano lungo la città e arrivano fino al mare, sono comodi per camminare lasciando i bambini liberi di muoversi e scatenarsi in sicurezza.

Il Barrio de Santa Cruz, con le sue strette viuzze e le case colorate, si trova ai piedi del castello. Qui, tra i vicoli e le piazzette, il consiglio è quello di camminare e perdersi buttando lo sguardo sulle facciate delle case, spesso adornate di fiori e tipiche piastrelle.

Explanada de España, lungomare

Una passeggiata lungo il lungomare di Alicante è un must per le famiglie. L’Explanada de España è un viale iconico costeggiato da palme, con un pavimento di mosaico che simula le onde del mare, composto da oltre sei milioni di tessere colorate. È il luogo perfetto per una passeggiata, per godere dell’ombra e della brezza marina, fare una sosta nei bar all’aperto o assistere agli spettacoli degli artisti di strada che spesso si esibiscono. Lungo il viale, alcune aree allestite per il gioco lo rendono ancora più adatto ai piccoli.

Fino al Castello di Santa Bárbara

Non si può visitare Alicante senza fare un salto al Castello di Santa Bárbara, una delle attrazioni principali della città. Questo imponente castello medievale sorge sulla cima del Monte Benacantil e offre una vista spettacolare su Alicante e sul mare. È un luogo ricco di storia, ma anche di spazi dove i bambini possono correre e esplorare. Una volta arrivati, si possono visitare le antiche mura, le torri di guardia e le mostre che raccontano la storia della città. Non dimenticate di fermarvi sulla terrazza panoramica per ammirare la vista mozzafiato su Alicante e la baia. Per arrivare al castello, ci sono tre opzioni: a piedi, lungo un sentiero che porta fino in cima (pendente ma non troppo e assolutamente fattibile dai 6 anni); in navetta da Puerta del Mar; oppure in ascensore, che parte dalla spiaggia di Postiguet e rende l’accesso ancora più facile per le famiglie con bambini piccoli. Un’idea può essere quella di salire in ascensore o navetta e scendere a piedi, per non stancare troppo i viaggiatori junior.

I musei di Alicante

Alicante ospita diversi musei interessanti per i bambini. Questi musei, come quasi sempre in Spagna, sono pensati per coinvolgere anche i più piccoli con esposizioni interattive, attività didattiche e percorsi tematici (ad un costo davvero accessibile).

Museo Ocean Race

Il Museo Ocean Race è perfetto per i bambini appassionati di avventura e mare e racconta, unico al mondo, la storia della regata più dura che esista. Le esposizioni interattive che raccontano oltre 45 anni di storia della Round the World Race e i suoi progressi nella tecnologia nautica, e le barche in mostra permettono ai bambini di immergersi nel mondo delle competizioni veliche. Il percorso didattico li coinvolge in attività che stimolano la loro curiosità e creatività, con una spiccata attenzione verso la sostenibilità: la mostra vuole ispirare azioni per proteggere l’oceano e aumentare la consapevolezza sulla salute degli oceani. L’ingresso al The Ocean Race Museum è gratuito per tutti i visitatori e sono proposte visite guidate e esperienze immersive.

Museo di Fogueres

Un altro museo particolare è il Museo di Fogueres, dedicato alle celebrazioni delle Hogueras de San Juan, la festa più importante di Alicante, riconosciuta Bene di Interesse Culturale Immateriale nel 2013. Qui i bambini possono scoprire l’arte dei giganteschi ninots (le statue di cartapesta) che vengono bruciate durante i festeggiamenti e ammirare i Ninots Indultats, donati nel corso degli anni dai rispettivi Hogueras e salvati dall’incendio grazie al voto popolare per la loro valenza artistica. Il museo, a ingresso gratuito, organizza anche laboratori e attività per imparare a creare le proprie opere d’arte.

Museo de Belenes

Il Museo de Belenes è un incantevole museo per i bambini, che raccoglie centinaia di presepi provenienti da tutto il mondo. Le scenografie in miniatura, le luci e i dettagli affascinano i più piccoli, rendendo la visita un’esperienza magica.

Museo dell’Acqua e Pozzo di Garrigós

Le esposizioni del Museo dell’Acqua e Pozzo di Garrigós ripercorrono un viaggio atipico nel passato della città, raccontando la storia del suo approvvigionamento idrico. I bambini possono esplorare le antiche cisterne sotterranee e scoprire come veniva estratta e conservata l’acqua, attraverso installazioni didattiche e attività interattive. L’entrata è gratuita ed è possibile prenotare visite guidate sul sito ufficiale.

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ)

Infine, il Museo Archeologico di Alicante (MARQ) è uno dei più importanti della città. Questo museo offre una vasta gamma di reperti archeologici che vanno dalla preistoria all’epoca romana. Le sezioni interattive sono particolarmente adatte ai bambini, con attività didattiche che permettono loro di “scoprire” gli oggetti antichi attraverso il gioco e la sperimentazione.

Relax sulle spiagge di Alicante

Alicante è famosa per il mare pulito e le sue bellissime spiagge, perfette per una giornata di relax in famiglia. La Playa del Postiguet, nel centro della città proprio sotto il castello, è una delle più frequentate e adatte ai bambini, grazie alla sua sabbia fine e all’acqua poco profonda. Sulla spiaggia ci sono diversi bar e aree attrezzate con giochi sulla sabbia. Poco più lontano dal centro, la Playa de San Juan è meno affollata ma altrettanto servita, con ampi spazi e una serie di servizi che la rendono perfetta per una giornata di gioco al mare con i bambini.

Il Parco El Palmeral

A pochi minuti dal centro di Alicante, il Parco El Palmeral è una vera oasi di verde. Con i suoi laghetti, le palme e le ampie aree per picnic, è il luogo ideale per trascorrere qualche ora di tranquillità, lontano dal trambusto cittadino (che ad Alicante tanto trambusto non è!). I bambini possono divertirsi a esplorare il parco, correre tra i viali alberati e giocare nei parchi giochi.

Idee per gite fuori porta

Con un po’ di tempo extra, ci sono diverse gite interessanti nei dintorni di Alicante. Ecco le più adatte con i bambini.

Una delle escursioni possibile è quella all’Isola di Tabarca, un piccolo paradiso a breve distanza dalla costa di Alicante, e l’unica isola abitata della Comunità valenciana. La gita in barca è divertente per i bambini, che in estate potranno anche fare snorkeling lungo la costa dell’isola. Inoltre, per soddisfare il palato, nel piccolo villaggio di pescatori si trovano una serie di ristoranti dove gustare piatti a base di pesce fresco.

A circa 40 minuti da Alicante, il Museo Del Juguete di Ibi è molto curioso per i bambini. Il museo si trova all’interno della vecchia e celebre produzione di giochi della provincia ed espone giocattoli di tutte le epoche, da quelli tradizionali a quelli più “moderni”. Un viaggio nel mondo dell’infanzia attraverso giochi che alcuni genitori riconosceranno, ma vetusti agli occhi dei bambini.

Una visita al Palmeto di Elche, patrimonio dell’umanità UNESCO, è assolutamente da non perdere. Questo giardino storico è il più grande bosco di palme d’Europa. Pur risalendo all’epoca preistorica, raggiunse il massimo splendore durante il periodo musulmano, quando fu trasformato in un giardino e la coltivazione delle palme fu sviluppata al massimo. Il Palmeto Storico comprende oltre 200.000 palme ed è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità. Sono diversi i punti di interesse da visitare: il Parco Municipale, con edifici di ispirazione neo-araba e fontane; l’Huerto del Cura, un giardino dichiarato Giardino Artistico Nazionale; il Museo del Palmeto, situato nell’Huerto de San Plácido. Il Percorso del Palmeto consente di esplorare giardini di palme tradizionali e il Parco delle palme del Filet de Fora, per un’esperienza immersiva.

Informazioni pratiche

Il clima di Alicante è generalmente mite tutto l’anno, ma i periodi migliori per visitarla con i bambini sono la primavera e l’autunno, quando le temperature sono più piacevoli e c’è meno affollamento.

Alicante è facilmente raggiungibile in aereo dalle principali città italiane, sia con compagnie di bandiera che low cost. L’Aeroporto di Alicante-Elche si trova a soli 9 km dal centro città. Da lì, è possibile prendere un taxi, un autobus o noleggiare un’auto se si prevedono visite nei dintorni. Il tragitto in tutti i casi dura 2 minuti circa.

Alicante è una città molto pedonale e, per gran parte delle attrazioni, è possibile muoversi comodamente a piedi. La rete di mezzi pubblici è capillare; ed esistono abbonamenti di 24, 48 o 72 ore. Per le escursioni fuori dal centro e più lontane, si può noleggiare una bici, usufruire dei mezzi pubblici (tram e autobus), o noleggiare un’auto per esplorare le zone circostanti con maggiore flessibilità.