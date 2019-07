Come arrivare in Albania e quale mezzo di trasporto scegliere

editato in: da

Con il sempre più crescente numero di turisti che desiderano visitare l’Albania, aumentano anche i collegamenti diretti da e per l’Italia.

A seconda della zona del nostro Paese da cui si preferisce partire, dal tipo di vacanza che si vuole fare e dal budget a disposizione, ci sono diverse alternative: aereo, traghetto oppure automobile.

Come arrivare in Albania in aereo

Raggiungere l’Albania in aereo è il modo più veloce, ma anche più costoso, specie nei mesi estivi. L’unico aeroporto operativo è quello internazionale di Tirana, Tirana International Airport Nënë Terez che si trova a Rinas. Entro il 2020 dovrebbero aprire altri due aeroporti, uno a Kukës, a Nord, Aeroporto Zayed bin Sultan Al Nahyan, e l’altro a Saranda, a Sud del Paese.

Le compagnie aeree che collegano l’Italia all’Albania sono:

Alitalia – Vola da Roma.

– Vola da Roma. Blue Panorama – Vola da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo, Bologna, Torino, Ancona, Verona.

– Vola da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo, Bologna, Torino, Ancona, Verona. Ernest Airlines – Vola da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Pisa, Verona, Venezia, Bologna, Genova e Napoli.

– Vola da Milano Malpensa, Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Pisa, Verona, Venezia, Bologna, Genova e Napoli. Albawings – Vola da Genova, Venezia, Perugia, Pisa, Firenze, Rimini, Bari.

Come arrivare in Albania in traghetto

Il traghetto è sicuramente più economico rispetto all’aereo, tanto più che si può portare con sé la propria automobile e il modo migliore per visitare l’Albania è in auto, tanto più che non ci sono linee ferroviarie e il servizio di bus e pullman non è consigliato. Naturalmente il viaggio dura di più, spesso si viaggia di notte ed è meglio prenotare una cabina. A bordo si può cenare, trascorrere del tempo al bar, guardare la Tv e rilassarsi negli spazi comuni o nella propria camera.

Dai porti italiani partono diverse compagnie di traghetti che arrivano ai porti di Durazzo, Valona e Saranda. Ecco quali sono:

Adria Ferries – Salpa da Trieste, Ancona, Bari per Durazzo e da Brindisi per Saranda e Valona.

– Salpa da Trieste, Ancona, Bari per Durazzo e da Brindisi per Saranda e Valona. Red Star Ferries – Salpa da Trieste, Ancona, Bari verso Durazzo e da Brindisi verso Saranda e Valona.

– Salpa da Trieste, Ancona, Bari verso Durazzo e da Brindisi verso Saranda e Valona. Grandi Navi Veloci – Parte da Bari e arriva a Durazzo.

– Parte da Bari e arriva a Durazzo. European Ferries – Parte da Brindisi e arriva a Valona.

– Parte da Brindisi e arriva a Valona. Ventouris ferries – Parte da Bari e arriva a Durazzo.

Come arrivare in Albania in Auto

Chi parte dal Centro-Sud dell’Italia è quasi obbligato a imbarcare la propria auto sul traghetto (vedi voce precedente relativa alle compagnie di traghetti e ai porti collegati da ciascuna di esse), ma chi arriva da Nord può anche scegliere di guidare fino all’Albania. Ci sono due strade possibili dal confine italiano a quello albanese: quello più breve percorre tratti di strada statale e tratti di autostrada, dura circa 11 ore ed è lungo 880 km. Attraversa la Slovenia, la Croazia e il Montenegro.

Quello più lungo, invece, dura quasi 15 ore, ma è un percorso tutto di autostrada, tranne l’ultimo tratto di Montengro. Attraversa la Slovenia, la Croazia, la Serbia e appunto il Montenegro.