iStock Castello di Santa Barbara, Alicante

Con largo anticipo rispetto al prossimo inverno, easyJet ha già reso disponibili i voli per l’inverno 2027. Un’opportunità perfetta per chi ama organizzarsi per tempo e assicurarsi le tariffe migliori.

Sul sito si può già prenotare tratte tra il 1° febbraio 2027 e il 21 marzo 2027. Giocare d’anticipo conviene, soprattutto se si desidera fuggire dal freddo invernale italiano verso mete più miti o scoprire angoli d’Europa meno affollati. Facendo una ricerca, abbiamo trovato queste tre tratte ideali da essere prese al volo.

Fuerteventura selvaggia tra dune e villaggi di pescatori

Tra le destinazioni perfette per un inverno al caldo spicca Fuerteventura, una delle isole più affascinanti dell’arcipelago delle Canarie. Con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa il 9 marzo, è possibile raggiungerla a partire da 33 euro.

Oltre alle celebri spiagge dorate come quelle del Parco Naturale delle Dune di Corralejo, quest’isola offre esperienze pazzesche. Vale la pena esplorare il piccolo villaggio di pescatori di Ajuy, sulla costa sud-ovest dell’isola, famoso per la sua spiaggia nera, le grotte vulcaniche e per l’atmosfera autentica lontana dal turismo di massa.

Gli amanti della natura possono avventurarsi tra i sentieri che attraversano paesaggi quasi lunari, mentre chi cerca relax può scoprire calette nascoste battute dal vento, ideali anche per il surf.

Un’altra esperienza interessante è visitare le fattorie locali per assaggiare il formaggio majorero, prodotto tipico dell’isola al quale è dedicato anche un museo. Fuerteventura non è solo mare, ma un mix di tradizioni, natura selvaggia e ritmi lenti che la rendono perfetta anche nei mesi invernali.

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Alicante tra cultura contemporanea e tradizioni popolari

Partendo dall’aeroporto di Napoli-Capodichino il 19 febbraio, si può volare verso Alicante a partire da 28 euro.

Oltre al celebre Castello di Santa Bárbara, che domina la città dall’alto, Alicante offre una scena culturale vivace e meno conosciuta. Il quartiere di San Antón, ad esempio, è perfetto per chi vuole scoprire la città più autentica, tra murales colorati e piccoli bar tradizionali frequentati dai local.

Da non perdere anche il MACA, il Museo di Arte Contemporanea, che ospita opere di artisti spagnoli del XX secolo.

Per un’esperienza diversa, si può fare un’escursione sull’isola di Tabarca, una piccola riserva marina a 20 chilometri al largo della città con acque cristalline e una storia legata ai pirati. Anche in inverno, il clima mite permette di passeggiare sul lungomare Explanada de España e godersi una buonissima paella all’aperto.

Tenerife tra vulcani e foreste

Tra le mete più affascinanti per una fuga invernale c’è Tenerife, un’altra delle sorelle dell’arcipelago canario. Raggiungibile dall’aeroporto di Milano Linate il 6 marzo con tariffe a partire da 50 euro, l’isola è famosa per il Parco Nazionale del Teide, dove si trova il vulcano più alto di Spagna (3.715 – 3.718 metri di altezza).

Ma oltre ai paesaggi spettacolari, Tenerife offre anche attività meno scontate, come l’osservazione delle stelle: grazie ai cieli limpidi, è uno dei migliori luoghi d’Europa per l’astroturismo.

Un’altra esperienza originale è esplorare il Parco Rurale di Anaga con le sue foreste di laurisilva e i sentieri immersi nella nebbia.

Per chi ama i piccoli borghi, Garachico – nel nord dell’isola – è una tappa imperdibile. Dichiarato di Interesse Culturale nel 1994 e insignito della Medaglia d’Oro delle Belle Arti per i suoi tesori artistici.