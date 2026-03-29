Idee per la Pasqua 2026 con i bambini: eventi, cacce alle uova, parchi e tradizioni in tutta Italia per un viaggio tra gioco e scoperta

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iStock Bambini felici per la caccia alle uova di Pasqua

La Pasqua è uno dei momenti più attesi dell’anno per le famiglie, una pausa primaverile che invita a condividere esperienze all’aria aperta. In tutta Italia, il calendario del 2026 si arricchisce di eventi pensati su misura per i più piccoli: dalla caccia alle uova nei castelli e nei parchi, fino alle rievocazioni tradizionali e alle attività scientifiche interattive.

Ecco una selezione di destinazioni dove la Pasqua si trasforma in un’esperienza immersiva per tutta la famiglia.

A Bormio tornano i Pasquali

Nel cuore dell’Alta Valtellina, Bormio celebra la Pasqua con una delle tradizioni più antiche e suggestive, i Pasquali, che affonda le radici in oltre quattro secoli di storia.

La mattina di Pasqua, le vie del centro storico si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto: gli abitanti, vestiti con costumi tradizionali, sfilano accompagnati da carri allegorici realizzati artigianalmente e da animali decorati.

Il lavoro preparatorio coinvolge tutta la comunità per settimane, con un legame intergenerazionale che si riflette nella ricchezza dei dettagli e nella partecipazione diffusa.

Pasqua al Parco Sigurtà

A Valeggio sul Mincio (Verona), il Parco Giardino Sigurtà vanta uno scenario di straordinaria bellezza per la Pasqua. Il 4 aprile 2026, la tradizionale caccia alle uova si svolge tra distese di tulipani in fiore, che in questa stagione superano il milione di esemplari.

L’esperienza inizia con una passeggiata di circa venti minuti fino alla fattoria del parco, dove i bambini, dai 3 ai 10 anni, partecipano a un laboratorio creativo per realizzare il proprio cestino. Da qui prende il via la ricerca delle uova, guidata da animatrici, in un contesto che unisce gioco e natura.

La giornata si conclude con una sorpresa finale.

Il Villaggio delle Uova PuravidaFarm

A San Martino Siccomario, la PuravidaFarm ospita la quinta edizione del Villaggio delle Uova, un evento che celebra la primavera con attività ludiche e creative.

Il parco si anima fino al tardo pomeriggio con una proposta che ruota attorno alla tradizione della Easter Egg Hunt, reinterpretata in chiave italiana: i bambini possono cimentarsi nella decorazione delle uova con tecniche dolciarie, sperimentare colori e materiali, mentre l’area dedicata ai marshmallow BBQ aggiunge un elemento esperienziale originale.

Eventi a Parma, Piacenza e Reggio Emilia

Tra le colline emiliane, il periodo pasquale si colora di avventure fiabesche e percorsi educativi. Nei dintorni di Salsomaggiore Terme, il Castello di Contignaco propone nei weekend dal 28 marzo al 6 aprile una caccia al tesoro pensata per bambini dai 4 ai 14 anni. L’esperienza si sviluppa tra scenari rinascimentali e suggestioni dantesche, dove i piccoli esploratori, muniti di mappe e taccuino, si muovono alla ricerca di uova nascoste nel bosco.

Non meno coinvolgente è l’atmosfera del Castello di Gropparello, tra i più antichi d’Italia, che dal 3 al 6 aprile celebra la Pasqua nella favolosa del cornica del Parco delle Fiabe con la missione di recuperare un uovo di drago rubato, accompagnati da cavalieri e personaggi magici.

Ufficio Stampa Visit Emilia

Il 6 aprile, infine, il Castello di Sala Baganza, sede del Museo del Vino, ospita una caccia alle uova a squadre nel giardino storico, tra giochi e indovinelli che coinvolgono grandi e piccoli in un clima festoso e conviviale.

Parco Zoo Falconara, Marche

Nelle Marche, il Parco Zoo Falconara propone il 5 aprile una caccia alle uova immersiva, pensata per bambini dai 5 anni, lungo i percorsi del giardino zoologico, dove gli indizi conducono alla scoperta non solo delle uova nascoste, ma anche delle specie animali ospitate.

L’esperienza si distingue per il valore educativo: il gioco diventa un pretesto per avvicinare i più piccoli al mondo animale, con attività finale dedicata agli ospiti del parco.

La Città della Scienza a Napoli

A Napoli, la Città della Scienza trasforma la Pasqua in un’occasione di apprendimento attivo. Il 6 aprile 2026, il programma prevede laboratori, dimostrazioni dal vivo e attività interattive pensate per stimolare la curiosità dei bambini.

La caccia alle uova assume qui una dimensione scientifica: tra indizi e esperimenti, i partecipanti esplorano il mondo naturale, con un focus particolare sugli insetti e sugli ecosistemi.

Villa Bellini di Catania

A Catania, la Villa Bellini ospita una delle più grandi cacce alle uova pasquali del territorio. Il 4 aprile 2026, il giardino storico accoglie migliaia di bambini tra viali alberati e aiuole fiorite, dove sono nascoste ben 30.000 uova colorate.

Ogni partecipante può raccoglierne fino a dieci, con la possibilità di trovare premi sotto forma di adesivi o di imbattersi nel Golden Hegg, l’uovo dorato che garantisce una sorpresa speciale. Dopo la caccia, la giornata prosegue con giochi tradizionali come l’Egg Rolling, che aggiunge una dimensione competitiva e divertente all’evento.

Feste nei Parchi divertimento

Ufficio Stampa

I Parchi divertimento si confermano tra le mete più richieste per le famiglie durante le festività pasquali, grazie a programmi ricchi e tematizzati. A Roma, il Luneur Park organizza dal 28 marzo al 6 aprile una caccia alle uova che si sviluppa tra attrazioni e scenografie colorate. I bambini sono chiamati a trovare le uova magiche per conquistare il golden ticket, che dà accesso a premi e sorprese.

Alle porte di Milano, Acquaworld propone un’esperienza differente, dove la Pasqua si vive tra piscine, scivoli e animazione. Il 5 e 6 aprile, il parco si trasforma in una festa acquatica con baby dance, schiuma party e attività interattive, in un contesto che privilegia energia e socialità.

Infine, a Capriate San Gervasio, Leolandia prepara un calendario speciale dal 3 al 7 aprile. Tra spettacoli, incontri con personaggi e nuove attrazioni, la caccia alle uova si rinnova con un tema dedicato a Bluey e Bingo, mentre la K-Pop Celebration amplia l’offerta con lo spettacolo di cosplayer ispirato all’universo K-Pop.