Fonte: iStock Venezia con i bambini: le tappe

Venezia è stupore a primo sguardo, meraviglia a ogni passo e magia a ogni ora del giorno. È una città in cui le strade sono d’acqua, in cui la fretta non può esistere e che cattura e affascina come poche altre località al mondo.

Ed è anche il posto ideale da raggiungere con i bambini che rimarranno stupiti di vedere come la fantasia possa trasformarsi in realtà.

Essendo ricca di tesori da scoprire, e anche molto turistica, è una città impergnativa e gli itinerari di una vacanza a Venezia con i bambini vanno ragionati con attenzione, però ci sono alcune location che meritano e che sono imperdibili.

Venezia: itinerario con i bambini nel centro città

Per raggiungere Venezia con i bambini c’è solo una cosa da sapere: non si deve aver paura di camminare, perché pur muovendosi spesso con i battelli per andare da un luogo all’altro, è anche vero che per girare il centro della città si deve camminare e non poco.

La prima cosa da fare? Salire su un vaporetto e transitare lungo Canal Grande, la scenografia iconica che merita di essere osservata da più punti di vista: dall’acqua, attraversandolo mentre ci si dirige verso il punto di partenza del nostro itinerario, e poi a piedi.

Il giro più classico prevede la partenza da piazza San Marco, forse tra i punti più celebri di Venezia, con la sua imponente cattedrale, il campanile e il Palazzo Ducale. Qui vale la pena prendere qualcosa nel caffè storico della città e ammirare tutti gli edifici che si affacciano in questo spazio di grandissime dimensioni. Vicinissimo a questa location merita una visita il Ponte dei Sospiri, non solo per la sua bellezza ma anche per la storia: nato per collegare Palazzo Ducale alle Prigioni nuove, è lì che venivano fatti transitare i prigionieri che si dice sospirassero attraversandolo.

Da piazza San Marco ci si può immergere in quel dedalo di strade e ponti che è il centro storico di Venezia, si può girare senza meta, per assaporare un po’ della meraviglia di questo centro urbano così speciale, oppure si possono stabilire delle tappe ben precise come la Scala Contarini del Bovolo, il teatro La Fenice e il ponte di Rialto, che attraversa il Canal Grande e che regala una vista memorabile.

In base al tempo che si ha si può scegliere di visitare la cattedrale, il palazzo Ducale, oppure entrare nel museo che ospita la Peggy Guggenheim Collection, in un bellissimo palazzo affacciato su Canal Grande: un vero e proprio viaggio nell’arte moderna. Ai piedi del suggestivo ponte dell’Accademia, poi, si trovano le Gallerie dell’Accademia che permettono di scoprire di più sull’arte della zona nei secoli che vanno dal XIV al XVIII.

Fonte: iStock

Arte e architettura (e non solo): a Venezia un viaggio magico nel futuro

Venezia è anche Biennale, istituzione culturale che organizza diversi appuntamenti. Tra questi le mostre di arte e di architettura. E cosa c’è di più straordinario da fare con i bambini se non lasciare che la fantasia e l’ingegno prendano forma sotto i loro occhi regalando visioni intriganti?

In anni alterni si svolgono o una o l’altra, si tratta di una favolosa opportunità per conoscere architetti, designer e artisti da tutto il mondo. In genere viene ospitata da maggio a novembre. Non solo questi due settori, però, infatti vi è anche quella del cinema – ad esempio – che si svolge ogni anno ed è l’occasione per immergersi nel mondo fantastico e affascinante della settima arte.

Quindi quando si programma un viaggio a Venezia con i bambini è bene pensare anche di portarli a visitare i vari padiglioni, suddivisi per Paesi del mondo, e fare il pieno di meraviglia. Per loro non è per nulla stancante, ma è un’occasione di divertimento anche perché non sanno cosa potranno vedere e come potranno essere stupiti in ogni luogo in cui entreranno.

Le due mostre si tengono nei Giardini e nell’Arsenale: i primi sono stati realizzati da Napoleone a inizio Ottocento e ospitano diversi padiglioni nati dall’ingegno di celebri architetti, costruzioni che già da sole meritano la visita.

L’Arsenale è, invece, un ex complesso di cantieri che dal 1980 è uno dei luoghi espositivi della Biennale.

Entrambe le location si possono raggiungere con i traghetti oppure con una camminata da piazza San Marco transitando anche lungo la Riva degli Schiavoni. C’è anche un parco esterno alla Biennale per sostare e lasciare che i bambini giochino in libertà.

Fonte: Ansa

Le isole di Venezia da vedere con i bambini

Venezia è anche isole e non c’è avventura più divertente da vivere con i bambini di quella di raggiungerne qualcuna per vedere di più di questa città.

Una di queste è la Giudecca, posta proprio d’innanzi a piazza San Marco, la distanza che le separa è di soli due chilometri e vi sono tante cose da vedere e da fare. Come una visita alla chiesa del Santissimo Redentore, la chiesa delle Zitelle e quella di San Giorgio Maggiore, tutte e tre nate dall’ingegno di Andrea Palladio.

In particolare nel periodo tra la fine di agosto e i primi di settembre vale la pena arrivare fino al Lido di Venezia, dove si svolge la mostra del cinema, che è divertentissima da raggiungere affittando un mezzo alternativo come un risciò. Inoltre vale la pena raggiungerla per vivere l’atmosfera elettrica di un evento internazionale pieno di vip, come attori e registi. Qui ci sono delle belle spiagge, ma anche location interessanti da scoprire come la chiesa di San Nicolò.

Un’altra delle isole che meritano una visita con i bambini è Murano con le sue casette colorate che si affacciano sul canale e le creazioni in vetro che sono una delle sue caratteristiche più note in tutto il mondo. Vale la pena visitare il Museo del Vetro e girare alla scoperta delle tante meraviglie di questa isola.

Queste tappe di un itinerario a Venezia con i bambini si possono fare in circa tre – quattro giorni, considerando che non si può programmare un tour serrato, ma che vanno inserite delle pause tra una location e l’altra. Inoltre, tutto dipende da quanto tempo si desidera dedicare a ogni luogo. Da tener conto anche degli spostamenti in traghetto.