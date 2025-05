Dalle new entry campane alla regina Calabria: le nuove 158 spiagge Bandiera Verde 2025, il riconoscimento dei pediatri alle località balneari per le famiglie

Ogni anno, mentre l’estate si avvicina e le famiglie italiane iniziano a pianificare le vacanze, arriva puntuale la lista delle Bandiere Verdi, un riconoscimento che certifica le spiagge più adatte ai bambini secondo il parere dei pediatri.

Non si tratta solo di hotel baby friendly e aree attrezzate, infatti, perché le famiglie sono interessate anche alla sicurezza delle spiagge a 360 gradi e ormai si sa che Bandiere Verdi non sono un semplice bollino di qualità: dietro ogni bandiera verde c’è un’attenta valutazione basata su criteri precisi e rigorosi.

Dunque, cosa rende una spiaggia davvero ideale per i più piccoli? I pediatri hanno stilato un vero e proprio decalogo della spiaggia perfetta: sabbia per giocare in sicurezza, mare poco profondo e pulito, assistenza bagnanti, giochi, servizi igienici, spazi per cambiare i pannolini, punti ristoro e ombrelloni ben distanziati per garantire lo spazio vitale necessario al movimento libero. Tutto ciò si traduce in un’esperienza serena e sicura per i bambini e più rilassata per i genitori.

A selezionarle ancora una volta sono 3.075 pediatri italiani e stranieri, che valutano le località costiere in base alle esigenze di salute, sicurezza e benessere dei bambini. Nel 2025 le spiagge bandiera verde sono 158 in totale: 150 in Italia e 8 all’estero.

Non solo Italia, infatti: otto bandiere verdi sono state assegnate a spiagge straniere, cinque in Europa e tre in Africa. Un segnale chiaro che il modello delle spiagge per bambini sta diventando un riferimento anche internazionale. La cerimonia di consegna si terrà il 12 luglio a San Salvo (Chieti), alla presenza delle autorità locali e dei promotori del progetto.

Un riconoscimento che, come ricorda l’ideatore del progetto Italo Farnetani, non è mai stato revocato dal 2008, anno di partenza dell’iniziativa. Scopriamo insieme quali sono le spiagge più adatte ai bambini secondo i pediatri nazionali e internazionali per la bella stagione di quest’anno.

Le novità del 2025: nuove località e un ritorno in Campania

Quest’anno il numero delle bandiere verdi in Italia si arricchisce con tre new entry: due nuove spiagge a Baia Domizia, nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca in provincia di Caserta, e una a Paola in provincia di Cosenza. In particolare, il ritorno in Campania dopo nove anni di assenza di nuove assegnazioni segna un punto importante: la regione sale così a quota 12 località premiate, superando Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana.

Il podio delle regioni più “verdi” è così composto: al primo posto la Calabria, che guida la classifica con 21 spiagge premiate, seguita dalla Sicilia con 18 e dalla Sardegna con 16. In termini di densità, invece, domina l’Abruzzo, con una bandiera verde ogni 11,8 km di costa, seguito da Emilia-Romagna e Marche.

Le spiagge italiane bandiera verde 2025

Ogni regione bagnata dal mare può vantare almeno una località premiata. Dalla più a nord, Grado (Gorizia), alla più a sud, Santa Maria del Focallo (Ragusa), l’Italia si conferma patria di vacanze family-friendly.

Calabria, 21 spiagge premiate

Regina indiscussa delle bandiere verdi, la Calabria conferma la propria vocazione per il turismo familiare. Tra le località segnalate: Roccella Jonica, Soverato, Siderno, Bovalino, Isola di Capo Rizzuto e la new entry Paola, simbolo del costante impegno nella promozione di un litorale sicuro e accogliente.

Sicilia, 18 località



Spiagge ampie, mare trasparente e servizi attrezzati: dalla costa ragusana a quella palermitana, la Sicilia conquista 18 vessilli. Tra queste spiccano Marina di Ragusa, Sampieri, Cefalù, Balestrate e la già citata Santa Maria del Focallo, la spiaggia più meridionale premiata nel 2025.

Sardegna, 16 spiagge family-friendly



La Sardegna vanta lidi straordinari anche dal punto di vista dell’accoglienza per le famiglie. Premiati luoghi iconici come San Teodoro, Tortolì, La Maddalena e Poetto, ma anche perle meno note come La Caletta sull’Isola di San Pietro, la più occidentale tra le bandiere verdi italiane.

Marche e Puglia, 13 località ciascuna



La costa adriatica si difende bene con una nutrita presenza di bandiere verdi nelle Marche (tra cui San Benedetto del Tronto, Senigallia, Gabicce Mare) e in Puglia (come Otranto, Gallipoli, Vieste). Quest’ultima, grazie alla sua varietà paesaggistica, riesce a combinare accessibilità e bellezza naturalistica.

Campania, 12 bandiere verdi



Con il ritorno delle assegnazioni nel casertano, la Campania si piazza al quinto posto. Accanto a Positano, Marina di Camerota e Santa Maria di Castellabate, fanno il loro debutto le spiagge di Baia Domizia, premiate per le acque tranquille e i servizi ben strutturati.

Abruzzo, 11 località di spicco



In Abruzzo, il litorale si distingue per l’ampiezza degli arenili, la sabbia fine e le acque basse vicino alla riva. Località come Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto – Torre Cerrano, Montesilvano e Tortoreto sono ormai veterane del riconoscimento. A queste si aggiungono spiagge premiate anche negli ultimi anni, come San Salvo Marina (2024) e Ortona – Spiaggia dei Saraceni (2019), che confermano un’attenzione costante alla qualità dell’offerta balneare per le famiglie.

Altre regioni premiate



In Emilia-Romagna si segnalano le località romagnole tradizionalmente legate al turismo familiare, come Riccione, Cesenatico, Cervia. In Toscana brillano invece Viareggio, Marina di Grosseto e Forte dei Marmi. Il Veneto conta 6 bandiere verdi, tra cui Jesolo e Cavallino Treporti. La Liguria ne ha 4, la Basilicata e il Friuli-Venezia Giulia ne vantano 2 e il Molise resiste con una bandiera storica a Termoli.