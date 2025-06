Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

iStock Vista dall'ultimo vagone di un treno antico in Sardegna

Salire su un treno è di per sé già un’avventura: il suono del fischio, le rotaie che scorrono più o meno veloci, i paesaggi al finestrino, la vita nelle carrozze e gli incontri con altri viaggiatori sono un viaggio nel viaggio e un’opzione comoda e sostenibile per spostarsi.

Ma il treno non è solo un mezzo di trasporto: in Italia, quest’estate, le famiglie hanno a disposizione una rete di treni turistici e panoramici particolarmente suggestivi, inusuali o lenti. Ecco qualche consiglio e dieci proposte da non perdere, perfette per viaggiare con i più piccoli, alla scoperta di angoli meno conosciuti e panorami mozzafiato.

Trenino Rosso del Bernina

Il Trenino Rosso del Bernina è una leggenda su binari che attraversa i paesaggi alpini, amato da grandi e piccini. Con partenza da Tirano, in Valtellina, il treno si arrampica sulle Alpi, superando viadotti e ghiacciai, fino a raggiungere la rinomata località di Sankt Moritz. Le carrozze panoramiche permettono di ammirare tutto senza perdere nemmeno un dettaglio: fiumi impetuosi, laghi turchesi, prati in fiore e cime innevate. I bambini rimangono incollati ai finestrini, per un viaggio che è una piccola spedizione esplorativa.

iStock

Treno Natura tra Crete Senesi e Val d’Orcia

Il Treno Natura è un autentico salto indietro nel tempo; un’esperienza su rotaie tra le distese morbide delle Crete Senesi e i borghi incantevoli della Val d’Orcia. Attivo dal 1996 grazie alla Fondazione FS Italiane, percorre circa 51 km ad anello da Siena, Asciano e Monte Antico, con carrozze storiche Centoporte trainate da locomotive a vapore su una linea chiusa nel 1994.

La gita inizia con la partenza da Siena al mattino, per poi proseguire attraverso Buonconvento (vicino a San Quirico d’Orcia) e Monte Antico, fino a Monte Amiata. Il rientro avviene nel tardo pomeriggio da Torrenieri o San Quirico, con arrivo a Siena nel tardo pomeriggio. Durante il tragitto, il treno si ferma in punti panoramici come il Viadotto del Bagno o il tunnel di Casalta per permettere pause fotografiche e qualche minuto nella cabina di guida per ammirare il conducente all’opera.

Treno della Sila

In Calabria esiste un treno che sembra uscito da un racconto d’infanzia: è il Treno della Sila, che collega Moccone a Silvana Mansio, attraversando boschi di pini e faggete rigogliose. In estate, questa ferrovia di montagna vede scorrere panorami freschi e silenziosi, alternativa perfetta alla calura delle coste. Inutile raccontare l’incanto dei bambini che osservano le nuvole di vapore che avvolgono i vagoni, lo sferragliare sui binari stretti e che salutano i passeggeri alle stazioni di legno immerse nella natura. Il treno parte il sabato e la domenica.

Trenini Verdi della Sardegna

Il Trenino Verde della Sardegna è la rete turistica su rotaia più estesa d’Europa, con ben quattro itinerari stagionali adatti alle famiglie. Il percorso più lungo, Mandas–Arbatax, si estende per circa 159 km e dura circa 5 ore, salendo fino a 868 m sul livello del mare, tra gallerie, ponti e panorami mozzafiato sulle montagne e il mare. L’itinerario Isili–Sorgono, lungo 83 km e della durata di circa 3 ore, attraversa boschi e vallate interne fino al cuore della Barbagia.

Nella zona di Sassari partono invece i treni verde per Macomer–Bosa, un tragitto di 46 km che dura poco più di un’ora e mezza e si conclude sulla costa; infine, l’itinerario Tempio Pausania–Luras, breve ma scenografico (circa 11 km e 45 minuti), attraversa le rocce granitiche della Gallura ed è perfetto anche per bambini piccoli. Tutte le linee operano in estate con un calendario programmato, mentre alcune sono attive tutto l’anno.

Sannio Express

Inerpicandosi sull’Appennino meridionale, il Sannio Express attraversa una porzione della linea Benevento – Campobasso, congiungendo Benevento a Bosco Redole, ferrovia riaperta a scopo turistico dalla Fondazione FS Italiane. Il territorio del Sannio vanta paesaggi incantevoli e luoghi ricchi di storia e cultura, oltre ad eccellenze enogastronomiche famose come la Falanghina e il liquore Strega. Il treno storico tocca borghi caratteristici come Pietrelcina, Fragneto Monforte, Campolattaro, Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio, Sepino e San Giuliano del Sannio fino a Bosco Redole. Una delle tappe più sentite è Pietrelcina, paese natale di Padre Pio: qui si visitano la casa natale e il convento dei frati minori.

Valle dei Templi Express

Chi programma una vacanza in Sicilia dovrebbe ritagliarsi qualche ora per salire a bordo del Valle dei Templi Express. Questo treno storico collega Agrigento a Porto Empedocle, attraversando una delle aree archeologiche più affascinanti del Mediterraneo. Il convoglio, con le sue carrozze colorate di verde e interni retrò, regala un’atmosfera unica: si viaggia lentamente tra ulivi secolari e colonne doriche che appaiono all’improvviso tra le colline. I bambini, armati di macchina fotografica o di un taccuino per disegnare, possono sentirsi veri esploratori dell’antica Magna Grecia.

Ferrovia delle Meraviglie in Piemonte

La Ferrovia delle Meraviglie, che da Cuneo arriva fino a Ventimiglia attraversando le Alpi Marittime e i paesaggi incantevoli della Val Roya, collega Piemonte e Liguria passando per la Francia. Viadotti spettacolari, gallerie scavate nella roccia e stazioni di montagna sembrano usciti da un libro di fiabe. Durante la bella stagione si organizzano anche corse speciali con guide a bordo che raccontano la storia di questa ferrovia centenaria, spiegando curiosità e segreti del territorio. E a proposito di fiabe, i bambini e le bambine non possono non apprezzare una sosta a Vernante – poco prima del confine di Limone Piemonte – il paese dei murales di Pinocchio che sui muri delle case del paese ricostruiscono la storia del celebre burattino.

AS

Intercity Elio by Disney–Pixar

È sicuramente la novità più curiosa di quest’estate: Trenitalia ha lanciato l’Intercity Elio, decorato con una livrea speciale ispirata al film Disney–Pixar “Elio”, in arrivo nelle sale italiane. Viaggiare a bordo di queste carrozze coloratissime significa immergersi in un mondo fantastico: i bambini trovano un’Area Family personalizzata a tema, con giochi disegnati sui tavolini e piccoli dettagli per intrattenerli durante il viaggio. Sui treni Intercity Notte, ai più piccoli viene consegnata anche una box speciale con giochi e sorprese a tema Elio.

Ufficio stampa

Treni safari

In Italia esistono treni a tema davvero unici per far vivere ai bambini una giornata di scoperta. Al Parco Safari di Pombia, in provincia di Novara, si sale su un trenino safari che attraversa recinti con giraffe, leoni e rinoceronti: un giro panoramico incluso nel biglietto del parco, prenotabile nei weekend. Nelle Langhe, al Parco Safari delle Langhe di Murazzano, un trenino su rotaia guida famiglie e scolaresche lungo 5 km tra animali in semi-libertà, dai grandi carnivori alle scimmie. Anche al Safari Ravenna i visitatori possono scegliere tra auto privata o trenino elettrico per esplorare le aree dedicate a zebre, leoni e ippopotami, con fermate didattiche per conoscere da vicino la fauna.

Noleggiare un treno storico

E che dire di noleggiare un treno storico tutto per sé? Alla Fondazione FS Italiane sono affidati oltre 400 rotabili storici, di cui circa 150 perfettamente operativi e restaurati grazie a competenze uniche di archeologia industriale e alla passione delle associazioni di Ferroamatori. Questo patrimonio include locomotive a vapore, elettrotreni pionieri dell’Alta Velocità, le iconiche “Littorine” e le celebri carrozze “Centoporte” e “Corbellini”. I treni storici possono essere noleggiati per iniziative private o eventi speciali: compleanni a bordo di una carrozza d’epoca, mostre itineranti allestite in vagoni-salone, riprese cinematografiche in ambienti autentici e viaggi turistici che riportano indietro nel tempo grazie al fascino senza tempo del vapore.

Musei dei treni storici in Italia

Anche senza partire, la magia delle ferrovie si può vivere visitando uno dei tanti musei ferroviari senza tempo sparsi in tutta Italia. Tra i tanti:

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (Napoli) : ospita una collezione di locomotive e carrozze storiche in un ex stabilimento borbonico sul mare. Aperto tutto l’anno con visite guidate e attività per bambini.

: ospita una collezione di locomotive e carrozze storiche in un ex stabilimento borbonico sul mare. Aperto tutto l’anno con visite guidate e attività per bambini. Museo Ferroviario Piemontese (Savigliano) : situato a Savigliano, vicino a Cuneo, conserva treni d’epoca, carri merci e pezzi rari. Organizza eventi, visite guidate e laboratori per famiglie.

: situato a Savigliano, vicino a Cuneo, conserva treni d’epoca, carri merci e pezzi rari. Organizza eventi, visite guidate e laboratori per famiglie. Museo Ferroviario di Trieste Campo Marzio (Trieste) : allestito in una vecchia stazione dismessa, racconta la storia ferroviaria del Nord-Est con vagoni antichi e cimeli. Ideale per una visita culturale con i più piccoli.

: allestito in una vecchia stazione dismessa, racconta la storia ferroviaria del Nord-Est con vagoni antichi e cimeli. Ideale per una visita culturale con i più piccoli. Museo Ferroviario di Colonna (Roma): vicino a Roma, questo museo a gestione volontaria ricrea l’atmosfera di una stazione di un tempo, con rotabili d’epoca visitabili. Aperto in giorni dedicati, perfetto per una gita breve.

Questi musei sono tappe interessanti per chi ama i treni e vuole regalare ai bambini un viaggio nel passato su binari fermi ma ricchi di storie.

Viaggiare in famiglia: le tariffe

Viaggiare in treno in famiglia può essere conveniente, specialmente se si prenota con un po’ di anticipo. Trenitalia offre diverse promozioni pensate per le famiglie. L’iniziativa “Bimbi Gratis” permette ai bambini fino a 15 anni di viaggiare gratis se accompagnati da almeno un adulto pagante, che ottiene uno sconto del 40 % sulla tariffa Base sugli Intercity (l’offerta è valida per gruppi composti da 2 a 5 persone). Per chi preferisce i treni ad alta velocità, esiste l’offerta “FrecciaFAMILY” riservata ai convogli Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca: anche qui i ragazzi sotto i 15 anni viaggiano gratuitamente, mentre gli adulti pagano la metà del prezzo Base. Inoltre, per i gruppi di 3–5 persone, la tariffa “Insieme” offre sconti dal 20 % al 60 % su tutte le Frecce, Intercity e Intercity Notte. Per gli amanti del viaggio notturno, con l’offerta “Family Night” si può usufruire di uno sconto fino al 50% per gruppi familiari da 2 a 5 persone; i giovani under 30 iscritti al programma di fedeltà X-GO, possono utilizzare l’offerta “Young”, con sconti fino al 70% rispetto al prezzo Base.

Italo propone invece l’offerta “Italo Famiglia”: i bambini sotto i 14 anni viaggiano gratis su Smart e Prima, mentre gli adulti godono del 50 % di sconto sulla tariffa Flex. La promozione è valida per gruppi familiari di 2–4 persone, prenotabile fino a tre giorni prima della partenza, anche se non è rimborsabile né modificabile.