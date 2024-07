Notti esplosive: le feste con i fuochi d’artificio più belle d’Italia

Fonte: iStock Feste fuochi d’artificio, quelle che si possono vedere in Italia

Spettacoli pirotecnici che passione: l’estate è un momento magico per tante ragioni, compreso il fatto che si trascorre più tempo all’aria aperta, che le serate fuori sono all’ordine del giorno e che ci sono tantissimi appuntamenti da non perdere nel ricco calendario di eventi.

Tra i più magici le feste che vedono come protagonisti i fuochi d’artificio e che si trovano in tantissimi luoghi d’Italia. Lo spettacolo delle luci che esplodono nel cielo stellato e la miriade di colori che sovrastano il territorio, vanno a creare fantasie sempre nuove e lo spettacolo si ripete ogni anno regalando a chi assiste momenti indimenticabili e, perché no, anche profondamente romantici.

In Italia ci sono numerose feste di fuochi d’artificio sparse per tutta la Penisola: si tratta senza dubbio di appuntamenti impedibili che, di frequente, si intrecciano alle tradizioni del territorio.

Le feste con fuochi d’artificio in Italia: nord

Il nostro viaggio alla scoperta delle feste con fuochi d’artificio tra le più suggestive d’Italia parte dal Piemonte e, più precisamente, da Torino dove ogni anno – in occasione del suo patrono San Giovanni – si tengono diversi appuntamenti che culminano il 24 giugno. Imperdibili sono proprio i fuochi che illuminano dall’alto la città e sono davvero un momento indimenticabile. Questa festa si articola in altri momenti come la sfilata del corteo storico e l’accensione del falò.

Ci spostiamo in Lombardia, sul Lago di Como, dove ogni anno si tiene la Festa di Varenna (nel 2024 alla sua 41esima edizione). Dal 5 al 7 luglio street food, giochi della tradizione, rievocazione storica e interessanti escursioni sopra le Lucie, imbarcazioni tipiche di questa zona. Nella notte di sabato 6 luglio anche un favoloso spettacolo pirotecnico per incantare grandi e piccini.

Imperdibile anche il Palio dei Castelli di Castiglione Olona (Varese) dove il passato, tra artisti di strada, cibo, musica e corteo storico, si mescola allo spettacolo dei fuochi d’artificio. La data? Per assistere alla magia dello spettacolo pirotecnico il 7 luglio 2024.

Anche la Liguria regala tantissimi appuntamenti con i fuochi d’artificio. Qui le luci si specchiano sul mare e regalano allo sguardo scenari davvero suggestivi. Tra i tanti non si possono non citare quelli che vengono proposti a Recco in occasione del 7 e dell’8 settembre. Bancarelle di cibo (in cui gustare la famosa focaccia al formaggio di Recco), fiera di merci varie e le sparate dei quartieri cittadini accolgono i visitatori. E poi spazio ai fuochi, che hanno reso la cittadina in provincia di Genova celebre in tutta Italia.

Levanto, in provincia di La Spezia, si accende di magia tra il 24 e il 25 luglio in occasione della Festa del Mare: corteo storico, sbandieratori, musici, processione sono alcuni delle cose imperdibili. Come lo è la serata finale_ sulla passeggiata con gli occhi puntati verso il cielo per godere dell’esplosione di luci e colori.

A Bibione (Venezia), invece, lo spettacolo pirotecnico si tiene sabato 15 giugno 2024 ed è il modo perfetto per inaugurare l’estate. E per concluderla? Nella stessa location lo how si tiene anche il 12 settembre e i fuochi d’artificio sono coordinati alla musica.

Il Redentore, invece, a Venezia regala il fascino meraviglioso di uno spettacolo pirotecnico sabato 20 luglio: la bellezza delle luci colorate che si stagliano nel cielo di questa città unica al mondo è un momento di profonda e memorabile bellezza.

Centro Italia: le feste dei fuochi

È la Romagna una delle regine dei fuochi d’artificio: la Notte Rosa 2024 si tiene dal 5 al 7 luglio e coinvolge tutto il territorio sia sulla costa che nella zona più interna. Parola d’ordine? Divertimento con concerti, mostre, spettacoli e i tanto amati fuochi d’artificio che rendono la festa ancora più indimenticabile.

Se invece Firenze è la vostra città del cuore, qui il 24 giugno per San Giovanni si tengono tantissimi appuntamenti imperdibili, ma lo spettacolo pirotecnico osservato dalla zona del lungo Arno è qualcosa che resta tra i ricordi indelebili: una cartolina di impareggiabile bellezza. I “Fochi di San Giovanni” sono davvero imperdibili.

A Roma occhi puntati verso il cielo in occasione della Girandola a Castel Sant’Angelo: si tratta della festa di San Pietro e Paolo che si celebra il 29 giugno, quando si tiene la rievocazione storica e poi lo spettacolo pirotecnico che si può ammirare da punti ben precisi lungo il Tevere.

Invece a Cinecittà Word dal 5 al 14 luglio 2024 c’è Stelle di fuoco, ovvero il campionato italiano di fuochi d’artificio che prevede tantissimi spettacoli che tolgono il fiato: decisamente imperdibile, prevede circa un totale di 12 show che si possono ammirare anche da una distanza di 10 chilometri.

Spettacoli pirotecnici: le feste con i fuochi d’artificio nel sud Italia

Tra le mete più amate delle vacanze c’è il sud Italia che regala location da favola, cibo saporito e un’accoglienza invidiabile. Ma anche spettacoli pirotecnici stupefacenti. A Napoli, ad esempio, il 15 luglio si celebra la Madonna del Carmine con un concerto e lo show Incendio del campanile.

A Bari, invece, si celebra San Nicola con i fuochi che, nel 2024, sono in programma l’8 e il 9 maggio con cambio di data e programmazione il 19: lo spettacolo pirotecnico è sempre molto suggestivo e si tratta di un antipasto gustoso di quelli che animano tutta Italia con le feste durante l’estate. A Locorotondo (in provincia di Bari), poi, si tiene LUMinAria il 5 luglio con musica, danza e la bellezza suggestiva dell’illuminazione del centro grazie alla luce morbida e avvolgente delle candele. A concludere fuochi barocchi da ammirare con il naso all’insù.

In Sardegna, infine, si può ricordare Sa Gloriosa 2024 che si tiene a Masullas in provincia di Oristano: l’appuntamento è dal 29 giugno al 3 luglio.Durante queste giornate sono previsti tantissimi eventi, ma senza dimenticare il fascino suggestivo dei fuochi d’artificio. Per questi l’appuntamento è previsto nella serata del primo luglio.

Dal nord al sud della penisola italiana si tengono tantissime feste con fuochi d’artificio, spettacoli pirotecnici di inequivocabile bellezza che lasciano senza fiato. E vale la pena partire con il naso all’insù e con nel cuore la voglia di lasciarsi ammaliare da tanta bellezza.