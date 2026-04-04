Pasqua nel teatro all’italiana più piccolo del mondo, l’esperienza unica al Teatro della Concordia

Esperienze speciali per le feste di Pasqua 2026 nel teatro più piccolo del mondo, che apre le porte per visite guidate alla scoperta dei suoi segreti

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Pasqua nel teatro all’italiana più piccolo del mondo, l’esperienza unica al Teatro della Concordia
Ufficio Stampa
Il Teatro della Concordia di Monte Castello di Vibio

Minuscolo, ma dal cuore enorme: nel centro storico di un borgo italiano si trova il teatro all’italiana più piccolo e affascinante del mondo, un concentrato di storia, architettura e racconti affascinanti di un tempo lontano in cui nove famiglie si unirono per dar vita a qualcosa di unico, che ancora oggi attira visitatori da tutto il mondo.

Incastonato tra le colline umbre, sorge nel cuore di Monte Castello di Vibio e si chiama Teatro della Concordia. Per le feste di Pasqua 2026 regala esperienze emozionanti per chi vorrà scoprirne la storia: visite guidate straordinarie che svelano i segreti del più piccolo teatro settecentesco realizzato proprio come lo volle il celebre scrittore e commediografo Carlo Goldoni.

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