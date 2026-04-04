Incastonato tra le colline umbre, sorge nel cuore di Monte Castello di Vibio e si chiama Teatro della Concordia . Per le feste di Pasqua 2026 regala esperienze emozionanti per chi vorrà scoprirne la storia: visite guidate straordinarie che svelano i segreti del più piccolo teatro settecentesco realizzato proprio come lo volle il celebre scrittore e commediografo Carlo Goldoni.

Minuscolo, ma dal cuore enorme: nel centro storico di un borgo italiano si trova il teatro all’italiana più piccolo e affascinante del mondo , un concentrato di storia, architettura e racconti affascinanti di un tempo lontano in cui nove famiglie si unirono per dar vita a qualcosa di unico, che ancora oggi attira visitatori da tutto il mondo.

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La storia curiosa del teatro

È stata la lungimiranza di nove famiglie di Monte Castello di Vibio, a inizio Ottocento, a dar vita al teatro più piccolo del mondo ancora attivo. All'origine di tutto ci fu la scissione dalla quale è nato il Comune, dopo la campagna d’Italia di Napoleone, con la quale è nato il desiderio di costruire un teatro costruito solamente per loro, su misura: sono proprio nove, infatti, i palchi in cui sedevano i membri di tali famiglie per godere degli spettacoli.

Ufficio Stampa

Aperto solo ai primi del '900 anche ai contadini, divenne il bel salotto di Monte Castello, ma negli Anni '50 andò in decadenza per mancanza di cura e manutenzioni: crollarono infatti il palco e il soffitto. Rimase chiuso per ben 42 anni, fino a quando negli Anni '80 del '900 la Regione dell’Umbria restaurò 18 teatri storici e tra questi anche il Teatro della Concordia, che ha riaperto nel 1994. Oggi gestito dalla Società del Teatro della Concordia.

Non è il numero di posti a sedere o la metratura ad affidare al Teatro della Costanza questo primato mondiale: è considerato "il più piccolo" poiché è l'unica testimonianza architettonica del teatro settecentesco all'italiana di stile goldoniano per forma, struttura e acustica. Ha infatti tutti e tre gli elementi fondamentali che Goldoni richiedeva per la costruzione dei teatri, ovvero palchi di legno, pianta a campana e plafone costruito con la tecnica del camorcanna. In tal senso, come lasciarono scritto le nove famiglie che lo vollero costruire, "la civiltà non si misura a metri quadri e cubatura".

Visite speciali al Teatro della Concordia

Sono visite emozionali quelle che si tengono al Teatro della Concordia: un viaggio di circa mezz'ora in cui vengono raccontati tanti aneddoti e curiosità relative ai 200 anni di vita di questa piccola e speciale realtà, tra gli affreschi del perugino Cesare Agretti e del figlio e le storie delle persone che hanno attraversato il teatro.

L'occasione speciale arriva sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, con visite guidate straordinarie organizzate per le feste pasquali: per le tre giornate, da sabato al giorno di Pasquetta, si terranno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:30. Nel giorno di Pasqua, si tiene anche la visita video-documentata con il Direttore del teatro, alle ore 17:00.

Chi avrà occasione di raggiungere questo piccolo gioiello anche nei giorni successivi, segnaliamo che le visite sono possibili anche per il resto del mese di aprile, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Teatro della Concordia si trova a Monte Castello di Vibio, in provincia di Perugia, nell'omonima piazza al civico 4. Per raggiungere il piccolo borgo in auto, la soluzione più semplice è l’autostrada A1 con uscita a Orvieto. Si prosegue per circa 30-40 minuti lungo strade panoramiche, oppure si arriva da Todi in meno di mezz’ora.

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In treno, le stazioni più vicine sono quelle di Orvieto e Todi (con collegamenti via Perugia): da qui è necessario continuare in auto, taxi o con autobus locali. Gli autobus collegano il borgo ai centri vicini, ma le corse non sono frequenti, quindi è consigliabile verificare gli orari in anticipo.

Una volta arrivati, il centro storico è piccolo e si gira comodamente a piedi: il teatro si trova in pieno borgo, a pochi passi dai principali scorci panoramici sulle colline umbre.