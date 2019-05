Mullerthal, la paradisiaca “piccola Svizzera” del Lussemburgo

editato in: da

Nel Lussemburgo orientale, la regione del Mullerthal – che prende il nome da un villaggio piccolo piccolo, circondato da un contesto paradisiaco – è soprannominata “la piccola Svizzera“. E tutti dovrebbero regalarsi la possibilità di esplorarla.

Mullerthal, o Mëllerdall come in Lussemburgo la chiamano, si è conquistata l’appellativo di “piccola Svizzera” per i suoi paesaggi collinari, che ricordano proprio il Paese elvetico. Ma è, questa regione, soprattutto un biotopo unico, caratterizzato da formazioni rocciose accattivanti e sorprendenti. A cosa si devono? Ad una composizione unica dell’erosione di roccia e suolo, che ha portato alla creazione di un paesaggio che – in Europa – è davvero un piccolo paradiso.

La capitale della regione di Mullerthal è Echternach, la città più antica del Lussumburgo sita al confine con la Germania. Con poco più di 4000 abitanti, il centro abitato si sviluppa attorno all’Abbazia, fondata dal monaco inglese sanbenedettino San Villibrordo, che nel Lussemburgo arrivò dopo essere diventato sindaco di Utrecht e al quale la cittadina dedica una processione il martedì dopo la Pentecoste.

Merita una visita anche la Villa Romana, scoperta solo nel 1975 e parte un tempo della diocesi di Treviri, che fu regalata a Villibrordo da Irmina, figlia di Dagoberto II (re dei Franchi). Echternach rimase a lungo sotto il controllo di Carlo Magno e dei suoi discendenti e – nonostante gli edifici fatti realizzare da San Villibrordo furono dati alle fiamme – la basilica romanica con le sue torri simmetriche rimane, e ospita ancora oggi la tomba del santo.

Ma è, il Mullerthal, soprattutto il luogo ideale per organizzare trekking nella natura: il Mullerthal Trail permette di camminare lungo 112 chilometri di sentieri, tra formazioni rocciose dai nomi difficili (Piteschkummer, Geyerslay, Hohllay), campi e foreste in un contesto naturalistico pressoché intatto. Ma, oltre alle impegnative escursioni, la regione offre anche una rete di piacevoli passeggiate in mezzo a panorami mozzafiato. Per gite di famiglia, adatte anche ai bambini.

Senza dimenticare l’enogastronomia: la cucina del Mullerthal è tutto un trionfo di formaggi, miele e liquori, da acquistare direttamente dai produttori nei piccoli mercati. Per una pausa golosa, dopo una full immersione nella natura.