Non lontana dall'Italia, con un mare da favola e tantissime opportunità: la Corsica è una meta top per una vacanza con i bambini. Ecco cosa fare

Come organizzare una vacanza in Corsica con i bambini

Giornate lunghe e soleggiate, brezza leggera e una temperatura mite: la Corsica è l’essenza del clima mediterraneo. In estate il sole abbraccia l’isola, mentre durante l’inverno le temperature scendono ma restano comunque accettabili e piacevoli.

Una vacanza in Corsica con i bambini

Posizionata tra Francia e Italia, la Corsica non si trova molto lontana dal Belpaese. Si raggiunge agilmente in poche ore di navigazione da Savona, Livorno e Genova. Nonostante la vicinanza con la Sardegna e una storia piena di conquiste, l’isola è fieramente francese, ma con un’identità tutta sua. Spicca per grande autenticità, ritmo rilassato e scorci da paradiso: proprio per questo motivo è un’opzione top per una vacanza con i propri figli. Ma cosa fare in Corsica con i bambini durante una vacanza? Le attività sono tante e abbiamo scelto alcune opportunità che desideriamo consigliare.

Le spiagge sono selvagge e incontaminate

Trattandosi di un’isola non possiamo negare che tra le attrattive principali ci sono proprio le spiagge. Il litorale è ampissimo e spazia tra baie facili da raggiungere, come quella di Santa Giulia, e altre più selvagge come Ostriconi. Tra le più belle? Sicuramente Plage de Ghisonaccia diventata famosa per la sua sabbia bianca, i campi da beach volley e gli spazi ricchi di intrattenimenti perfetti per chi si muove con i più piccoli.

La Corsica è un mosaico di spiagge perfette per i bambini. A Bravone, sabbia fine e giochi gonfiabili aspettano i piccoli pirati; ad Algajola troverai un litorale sicuro e servito, raggiungibile anche con il simpatico trenino delle spiagge. A Calvi, la Pinède ti regalerà una lunga passeggiata tra sabbia e pini, con la cittadella che domina l’orizzonte. Ma il modo migliore per vivere l’isola senza stress è salpando: a bordo di una barca a noleggio da Porto Vecchio si possono raggiungere le isole Lavezzi o le grotte marine di Bonifacio, o ancora navigare verso il deserto delle Agriate e quindi rilassarsi sulle spiagge di Saleccia o Lotu.

Avventure nella natura ed escursioni

Oltre al mare, il bello della Corsica orientale è che puoi alternare giornate di puro relax sulla spiaggia a esplorazioni nella natura. A due passi dalla costa si ha accesso alla foresta di Pinia, uno degli ultimi polmoni verdi di pini marittimi d’Europa, e il fiume Fium’Orbu, perfetto per un tuffo fresco e avventuroso lontano dalla folla. La Corsica sta proteggendo il suo ecosistema limitando il turismo di massa. La zona orientale, ancora poco conosciuta, è la scelta ideale se si desidera vivere la vera essenza dell’isola senza stress. Qui ogni giornata è scandita da ritmi lenti, passeggiate in riva al mare e piatti freschi di mare: la ricetta perfetta per una vacanza con i bambini che resterà nei loro (e nei tuoi) ricordi.

Che siano piccoli esploratori o giovani avventurieri, in Corsica c’è un’escursione per ogni tipologia di bimbo. Per chi sogna pareti da scalare, la Via Ferrata nella valle regala emozioni forti in totale sicurezza, se si preferiscono camminate tranquille, suggeriamo i sentieri costieri di Bonifacio, tra scogliere bianchissime e spiagge da cartolina. E per un’esperienza fresca e divertente? Tuffi, scivoli naturali e piscine di roccia ti aspettano lungo il fiume Travo e nelle gole del Tavignano.

Un’avventura imperdibile per tutta la famiglia è la visita alle Calanche di Piana, patrimonio UNESCO. Percorrendo la spettacolare strada D81, tra curve strette e vedute mozzafiato, potrete ammirare le incredibili formazioni rocciose scolpite dal vento e dal tempo. Fermarsi in uno dei tanti belvedere sarà un’esperienza emozionante sia per i grandi che per i più piccoli. Consiglio pratico: andate nel tardo pomeriggio per vedere le rocce tingersi di rosso e arancio con la luce del tramonto – uno spettacolo naturale che incanterà tutti.

La biodiversità e gli animali da incontrare

In Corsica, ogni strada può trasformarsi in una sorpresa: caprette, asinelli, maialini e pecore si muovono liberi tra i paesaggi montuosi. È come vivere un vero safari a misura di bambino! E se vuoi incontrare tartarughe di tutto il mondo, il parco A Cupulatta, vicino ad Ajaccio, è una tappa imperdibile: un piccolo regno dove imparare e meravigliarsi.

Scoprire la storia della Corsica a misura di bambino

Quando si arriva dall’Italia, il punto di approdo è sempre Bastia: proprio qui infatti si fermano i numerosi traghetti. La città, tra le più antiche, dà modo di scoprire il centro passeggiando per Place Saint-Nicolas, arrivando poi al pittoresco mercato domenicale di Place du Marché. I bambini resteranno incantati dalle piccole stradine che sembrano uscite da una favola, tra cui quelle che conducono al Vieux Port, animato da barche colorate e ristoranti sul mare. Non dimenticate una sosta nella suggestiva Cittadella, alla ricerca del Crocifisso Nero nascosto in uno dei suoi affascinanti oratori rococò.

Un altro pezzo di storia è la visita ad Ajaccio, città natale di Napoleone. Dopo aver passeggiato tra le case pastello e i numerosi bar, ci si può fermare al museo Fesch dove sono custodite collezioni di arte italiana e non solo. E per convincere i bimbi? Dopo l’immersione culturale ci si può concedere un bel giro sulla ruota panoramica al porto.

E se qualcuno volesse regalare ai bambini un’avventura davvero spettacolare consigliamo la visita al sito archeologico di Filitosa. Il museo a cielo aperto, tra ulivi secolari e prati verdi, custodisce menhir e torri risalenti a oltre 8000 anni fa. Qui ci si può divertire a riconoscere i volti dei guerrieri scolpiti nella pietra.

A bordo di trenini e tram alla scoperta della Corsica

Tra Calvi e Ile Rousse corre il Tramway de la Balagne, un comodo tram che permette di saltare da una spiaggia all’altra senza stress; con più di 15 fermate, è perfetto per famiglie che vogliono godersi il mare senza dover combattere con il traffico. E per le visite in città? I simpatici Petit Trains, i trenini turistici, offrono un modo divertente e rilassante per scoprire le attrazioni principali senza stancare troppo i bambini. Per chi cerca un’esperienza davvero unica, il viaggio sulla ferrovia corsa, il mitico Trinichellu, regala panorami straordinari, viadotti sospesi e avventure a tutta natura, percorrendo l’isola fino a toccare i suoi angoli più remoti.