iStock Piazza del Duomo a Catania

La Giornata Internazionale della Felicità diventa l’occasione perfetta per pianificare il prossimo viaggio grazie alla promo flash lanciata da Wizz Air. Solo per oggi, 20 marzo 2026, infatti, è possibile approfittare di tariffe davvero competitive per volare verso alcune mete davvero affascinanti. I prezzi mostrati si riferiscono alla tariffa Basic per persona e per volo e includono costi amministrativi e un piccolo bagaglio a mano.

Tariffe e disponibilità sono limitate e possono variare durante la prenotazione. L’offerta è valida esclusivamente per viaggi compresi tra il 20 marzo 2026 e il 30 giugno 2026, prenotabili su sito ufficiale o tramite app mobile WIZZ. Un’occasione ideale per regalarsi una pausa all’insegna della felicità, con voli a partire da 19,99 euro.

Abbiamo fatto una ricerca e, tra le tante combinazioni possibili, ecco le 3 idee di viaggio che ci hanno colpito maggiormente.

Alicante: tra fortezze sul mare e tramonti infuocati

Affacciata sulla Costa Blanca, Alicante è una destinazione che sorprende per il suo mix di storia, cultura e atmosfere mediterranee autentiche. Il simbolo della città è il Castello di Santa Bárbara, situato sul Monte Benacantil da cui si gode una vista spettacolare: un luogo perfetto per scattare foto al tramonto, quando il cielo si tinge di arancione e rosso.

Ma Alicante non è solo panorami: il Barrio Santa Cruz – quartiere della città vecchia – con le sue case bianche e le facciate decorate con fiori colorati, regala scorci pittoreschi e meno turistici.

Per chi cerca esperienze diverse, vale la pena esplorare il Mercado Central, dove assaggiare prodotti locali e freschi – la specialità locale è il riso cucinato in tanti modi originali – oppure passeggiare lungo l’Explanada de España – di fronte al porto – un elegante viale ondulato in mosaico che racconta l’anima vivace della città. Qui accanto si trova la spiaggia El Postiguet, un luogo amato dai local e baciato dal sole.

Grazie alla promo di Wizz Air si può volare da Milano Malpensa a Alicante a giugno da 19,44 euro. Proprio in questo mese Alicante si veste a festa per la Notte di San Giovanni (24 giugno) dove vengono bruciati i ninots – sculture di cartapesta – nei falò.

iStock

Palma di Maiorca: l’isola che va oltre le spiagge

Palma di Maiorca è spesso associata a spiagge e movida, ma la sua anima più autentica si scopre perdendosi tra le meravigliose vie del centro storico. La maestosa Cattedrale di Santa Maria, conosciuta come La Seu, domina il lungomare con la sua architettura gotica – Gaudì nel XX secolo aggiunse il baldacchino sopra l’altare – e le 61 vetrate che filtrano la luce in modo spettacolare.

Oltre ai luoghi iconici, Palma offre esperienze meno scontate: ad esempio, una visita alle antiche botteghe artigiane e alle gallerie d’arte del quartiere La Lonja, oppure una pausa nei cortili interni dei palazzi storici. Gli amanti della natura possono invece esplorare i sentieri della Sierra de Tramontana, patrimonio UNESCO, per scoprire panorami selvaggi e villaggi sospesi nel tempo.

Dall’aeroporto di Napoli è possibile andare a Palma di Maiorca a maggio con prezzi a partire da 28,94 euro.

iStock

Catania: energia vulcanica e mercati autentici

Ai piedi dell’Etna, Catania è una città intensa, dove la pietra lavica racconta una storia fatta di eruzioni e rinascite. Il centro storico barocco, patrimonio UNESCO, è caratterizzato da edifici scenografici, come Piazza del Duomo con la celebre Fontana dell’Elefante – uʻ Liotru.

Ciò che rende Catania davvero unica è la sua quotidianità: il mercato del pesce, la “Pescheria”, è un’esperienza sensoriale da non perdere tra voci, colori e profumi locali. Per qualcosa di insolito, si può esplorare “Catania sotterranea”, con cunicoli e resti antichi nascosti sotto le strade moderne, oppure salire sull’Etna per un’escursione tra crateri e paesaggi lunari.

Da Bologna a Catania ad aprile il volo costa solo 14,69 euro – anche meno rispetto all’offerta in corso.