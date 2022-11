Zurigo sta per trasformarsi in un albergo diffuso a tema natalizio

Fonte: iStock Zurigo a Natale

L’autunno inoltrato è meraviglioso, non solo perché è questo il periodo durante il quale la natura mette in scena i suoi spettacoli più belli, ma anche e soprattutto perché è questo il momento in cui tutti gli amanti del Natale possono iniziare il countdown che li separa dall’arrivo dell’Avvento.

È lo stesso periodo durante il quale possiamo organizzare quei viaggi straordinari che ci portano alla scoperta di città che si trasformano in autentiche cartoline, consentendoci di toccare con mano tutta la magia che appartiene il Natale.

Ed è proprio quella stessa magia che si appresta a invadere completamente Zurigo. Dal 25 novembre, infatti, la città svizzera si trasformerà in un albergo diffuso a tema natalizio. Preparate le valigie, si parte!

Bentornati all’HOTEL NOËL

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio a Zurigo. La città situata nel nord della Svizzera ospita una storia antichissima le cui testimonianze sopravvivono nel delizioso centro storico che si sviluppa sulle rive del Limmat, nelle passeggiate suggestive e nelle pittoresche viuzze dell’Altstadt.

Sono tante le cose da fare e da vedere in questa città che stupisce in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Ma c’è qualcosa di straordinariamente magico che accade qui quando il Natale arriva. Come molte altre città, infatti, anche quella svizzera si accende di magia durante il periodo dell’Avvento. Ci sono i mercatini di Natale, da quello antichissimo che si snoda lungo il centro storico, a quelli più recenti che popolano le strade e le piazze, e tutti sono destinati a incantare.

E mentre le luci della città illuminano il cammino di cittadini e viaggiatori, e il profumo di mandorle tostate e vin brulé li conducono nei luoghi più caratteristici, c’è un’altra magia che prende vita ed è quella che porta il nome di HOTEL NOËL.

Dal 25 novembre, data che corrisponde con l’inizio del magico periodo natalizio zurighese, torna il progetto HOTEL NOËL, reduce dal grande successo dello scorso anno.

Anche per questa stagione natalizia dieci artisti allestiranno e decoreranno, con le loro opere, una camera in dieci hotel zurighesi all’insegna del motto “The Christmas Paradox”, trasformando la città in un grande albergo diffuso dove l’arte sarà assoluta protagonista.

Dormire in una stanza d’artista nella splendida cornice natalizia di Zurigo

Saranno 10 le camere allestite da artisti locali di fama internazionale in tutta la città che si preparano a diventare i migliori punti di partenza e di ritorno durante un viaggio organizzato per esplorare la magia di Zurigo sapientemente abbigliata a festa.

Ogni camera, infatti, si trasformerà in un’opera d’arte vivente in cui lo spirito natalizio è interpretato in maniera soggettiva da ciascun artista coinvolto. Sarà possibile, quindi, dormire all’interno di alloggi che per forme e colori, evocano oggetti, storie e situazioni che appartengono al Natale come quel calendario dell’Avvento pensato da Ingo Giezendanner per il Pop Up Hotel Krone Zurich.

L’originale albergo diffuso sarà inaugurato il 24 novembre con un vernissage aperto al pubblico in tutte le 10 camere allestite per l’occasione. Dopo di che sarà possibile prenotare una delle stanze per vivere una delle esperienze più incredibili e magiche di questo Natale.