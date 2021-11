5 cose magiche che puoi fare a Zurigo a Natale

La magia del Natale sta letteralmente invadendo tutte le città del mondo e a noi non resta che lasciarsi trasportare da questa per vivere esperienze da fiaba. Un viaggio a Zurigo, durante il periodo dell’Avvento, per esempio, ci catapulta in un mondo incantato nel quale perderci e immergerci.

Le installazioni natalizie illuminano le strade e i quartieri, il pittoresco centro storico si popola di casette di legno e di chalet e uno scintillante albero di Natale accoglie tutti i visitatori nella stazione centrale della città, mentre il profumo di cannella e mandorle tostate di diffonde nell’aria. Questo è l’Avvento a Zurigo.

E di cose da fare ce ne sono tantissime, a partire dal pernottamento, che si trasforma in una vera e propria esperienza, per proseguire con lo shopping artigianale e i sapori caratteristici. In questo periodo dell’anno, la pittoresca città svizzera illumina gli occhi e riscalda il cuore di tutti con la magia che si dirama in ogni dove. Le cose da fare e da vedere sono tantissime, per questo ne abbiamo selezionate 5 imperdibili per vivere un viaggio indimenticabile.

Dormire in una stanza dell’Hotel Noël

Se è vero che l’esperienza del viaggio passa anche per l’alloggio, è vero anche che quella offerta dall’Hotel Noël di Zurigo sarà indimenticabile. Durante il periodo di Natale, dal 26 novembre al 26 dicembre, sarà possibile dormire in una delle 10 stanze d’artista sparse per la città allestite sapientemente e magicamente per il Natale.

Shopping alla stazione centrale Zurigo

Siamo abituati a pensare alle stazioni come semplici luoghi di passaggio, ma quella di Zurigo si è trasformata in un vero e proprio villaggio di natale. 140 bancarelle sono state già allestite e sono illuminate dallo sfavillante albero di Natale che campeggia al centro della stazione con i suoi oltre 10 metri e migliaia di cristalli Swarovski.

Christkindlimarkt è considerato uno dei mercatini di Natale più grandi d’Europa. Appena arrivati in stazione il consiglio è quello di lasciarsi guidare dal profumo di vin brulè e di entrare nel vivo dello spirito natalizio cittadino.

La magia nel centro storico di Zurigo

Durante il periodo dell’Avvento tutta Zurigo si veste a festa. La città sembra un grandissimo mercato diffuso all’aperto che trova il suo cuore pulsante nel mercato di Natale del centro storico, nonché il più antico. Tra Niederdorfstrasse e Hirschenplatz, centinaia di bancarelle si snodano in un percorso magico e incredibile tutto da vivere.

Il villaggio natalizio davanti al Teatro dell’Opera

Ogni anno, davanti al teatro dell’Opera, il Wienachtsdorf incanta grandi e piccoli. Si tratta di un vero e proprio villaggio di Natale che ospita oltre 100 bancarelle per uno shopping magico e incantato. Qui è possibile acquistare articoli artigianali, gioielli e accessori, ma anche deliziare il palato con i prodotti caratteristici del territorio.

L’albero che canta

Tra i mercatini che si snodano nel centro cittadino, uno attira l’attenzione dei più curiosi: si tratta del Wiehnachtsmärt, conosciuto da tutto per il Singing Christmas Tree che si anima durante il periodo dell’avvento. Questo albero musicale, in realtà, è un palco allestito in pieno spirito Natalizio dove ogni sera vengono organizzati diversi concerti per intrattenere cittadini e viaggiatori.