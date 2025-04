La primavera è la stagione perfetta per visitare Lisbona. Temperature miti, giardini colorati, vita culturale in fermento e la folla estiva è ancora lontana

Fonte: iStock Paesaggio urbano di Piazza Rossio a Lisbona

La primavera è la stagione perfetta per scoprire Lisbona, la vibrante capitale portoghese affacciata sull’Oceano Atlantico. In questo periodo, la città si risveglia con un’energia pazzesca: le giornate si allungano, il sole torna a illuminare le colline e l’aria profuma di fiori e di brezza marina. Lisbona in primavera è un mix perfetto di bellezza, clima ideale e atmosfera genuina. Ecco i motivi per cui scegliere questa meta per una fuga primaverile.

Clima mite e soleggiato in primavera

La primavera a Lisbona regala temperature ottime per esplorare la città a piedi o in tram e godersi le spiagge. Si oscilla tra i 18 e i 24 gradi e le giornate sono molto soleggiate con leggere brezze che arrivano dal vicino Oceano. Il caldo afoso e soffocante dell’estate è ancora lontano e le folle di turisti dei mesi di luglio e agosto sono ancora assenti. Questo rende sicuramente la visita a Lisbona più piacevole.

Esplosione di colori a Lisbona

In primavera Lisbona indossa abiti con colori vivaci: i giardini fioriscono, i parchi diventano le location ideali per un picnic e le jacarande colorano le strade con i loro magnifici fiori lilla.

Da inserire nel programma di viaggio:

una passeggiata nel Parque Eduardo VII o lungo il Tago,

raggiungere il quartiere moderno di Belém con i suoi monumenti storici – Torre di Belém e Monastero dei Jerónimos,

fare escursioni nei dintorni, a Sintra o Cascais per esempio, facilmente raggiungibili in giornata.

Atmosfera autentica senza folla

Sicuramente un altro dei motivi principali per visitare Lisbona in primavera è la possibilità di vivere la città in modo più autentico e senza lo stress estivo.

Con meno turisti rispetto all’alta stagione si può:

passeggiare per le vie dell’Alfama o del Bairro Alto con più serenità,

sedersi in una panchina e godersi un miradouro – belvedere – senza troppa gente intorno,

avere tempo e modo di fermarsi a parlare con un local per scoprire il lato autentico della città,

scoprire i mercati cittadini, come il Mercado da Ribeira, e scattare foto colorate tranquillamente,

gustare la cucina portoghese nelle osterie locali senza l’ansia da prenotazione.

Vita culturale in fermento a Lisbona in primavera

In primavera a Lisbona sboccia anche una vita culturale molto intensa. La stagione è ricca di eventi, festival e attività da fare all’aria aperta. In aprile e maggio si svolgono numerose kermesse, vengono organizzati concerti e mostre. Uno degli eventi più famosi è il Festival IndieLisboa, dedicato al cinema indipendente, che attira registi e cinefili da tutto il mondo. Anche la scena musicale si anima con numerosi concerti all’aperto e indimenticabili serate di fado nei locali storici.

La primavera è sicuramente il momento perfetto per immergersi nella creatività lisboeta e vivere la città come un local.

Ottime tariffe voli: le offerte di easyJet

La primavera è considerata bassa stagione quindi per volare a Lisbona troverete offerte molto appetibili sui voli. Inoltre potrete approfittare delle migliori offerte della compagnia low cost easyJet. I voli dall’Italia verso la capitale portoghese sono davvero economici. A maggio da Milano Linate a Lisbona potrete volare con tariffe a partire da €32,99 mentre a giugno da Milano Malpensa o da Palermo le tariffe per i voli per Lisbona partono addirittura da €25,99.