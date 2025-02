Torre Guaceto e New York City: le migliori destinazioni green del mondo

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La bellissima Riserva Naturale di Torre Guaceto

Lo scorso 10 febbraio 2025, in occasione della Bit di Milano, sono stati assegnati i prestigiosi Green Travel Awards, uno speciale riconoscimento che premia le eccellenze del turismo sostenibile. Si tratta di un evento che ha celebrato non solo le destinazioni più eco-friendly del mondo, ma anche gli addetti ai lavori, ossia gli operatori turistici e le diverse strutture ricettive che hanno mostrato maggiore impegno e sposato la causa della tutela dell’ambiente e della promozione di un turismo responsabile.

Tra le realtà premiate, anche una località italiana: la Riserva Naturale di Torre Guaceto in Puglia, a fianco della Grande Mela, l’intramontabile New York City, entrambi incoronate come migliori Green Destinations.

Cos’è il Green Travel Award

Giunto alla sua tredicesima edizione, il Green Travel Award è un premio del settore turistico istituito dal GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) con l’intento di celebrare e omaggiare quelle che sono, durante l’anno, le migliori realtà che si distinguono per la loro filosofia ecologica.

Il premio si articola in cinque categorie: Best Green Destination, Best Green Accommodation, Best Green Family Hotel, Best Green Tour Operator, e Best Practices Mobilità, oltre a una Menzione d’onore. La giuria è notoriamente composta da giornalisti e professionisti del settore e per scegliere i vincitori viene invitata a valutare non solo la bellezza dei luoghi, ma a considerare anche (anzi, soprattutto) le politiche ambientali adottate per preservare e valorizzare l’ambiente.

Premiata la Riserva Naturale di Torre Guaceto

Torre Guaceto, in Puglia, è stata riconosciuta come la Best Green Destination italiana. Situata nel comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, questa riserva naturale è un esempio lampante di come la natura e l’uomo possano convivere in perfetta armonia, anche nel Belpaese.

Con circa 3.300 ettari di biodiversità che spaziano dalla macchia mediterranea alle praterie popolate da posidonia oceanica, Torre Guaceto è un vero e proprio gioiello naturale che ha fatto della sostenibilità il focus di ogni attività. La riserva è anche l’unica in Italia ad ospitare un laboratorio archeologico e in estate il lido balneare è aperto anche ai diversamente abili, dimostrando un impegno verso l’inclusività, oltre che per la protezione dell’ambiente.

New York City si veste di verde

La città di New York ha ricevuto il premio come Best Green Destination estera: il piano OneNYC20250 messo in atto nella metropoli, punta infatti a ridurre le emissioni di gas serra dell’80% entro il 2025 e ad eliminare i rifiuti destinati alla discarica entro il 2030.

Fonte: iStock

Per dare concreta e ulteriore prova del suo impegno nella green mission, New York ha anche sviluppato una rete di 1.500 km di piste ciclabili, promuovendo la mobilità sostenibile, e ha creato la Green Guide to NY, che invita i turisti a scoprire la città in modo ecologico. I visitatori possono adesso partecipare a iniziative come il NYC Carbon Challenge, che coinvolge persino gli hotel nella riduzione delle emissioni. Un esempio simbolico della nuova anima verde della città è l’High Line, il parco urbano costruito su una linea ferroviaria dismessa.

Il Colosseo, la menzione d’onore

Un’altra menzione speciale è andata al Parco Archeologico del Colosseo, che ha ricevuto la Menzione d’onore per il progetto PArCo Green. Questo sito storico, che come sappiamo è tra i più visitati al mondo, è anche un esempio di come un’area archeologica possa essere un polmone verde nel cuore della città.

Infatti, oltre alla conservazione di antiche fontane e di un vigneto da cui si produce un vino autoctono, il parco romano oggi ospita diverse specie di fauna selvatica, promuovendo iniziative di tutela della biodiversità, come l’apicoltura. Il progetto di riqualificazione in corso include anche percorsi didattici per i visitatori e una forte attenzione alla gestione dell’acqua e delle risorse naturali.