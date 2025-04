Uno spettacolo illuminerà il cielo: per alcuni giorni in Italia sarà possibile vedere, anche ad occhio nudo, la cometa di Pasqua

Fonte: iStock Come vedere la cometa di Pasqua in Italia

Siamo abituati ad associare l’immagine della cometa al Natale, ma questa volta la natura vuole stupirci con un evento astronomico di tutto rispetto. Il nome associato alla cometa è C/2025 F2, ma è stata ribattezzata Cometa di Pasqua e sarà visibile anche dall’Italia, spesso ad occhio nudo. Scopriamo insieme quando avviene il fenomeno, le date migliori per osservarla e come non perdere lo spettacolo.

Com’è fatta la cometa di Pasqua

Il 29 marzo 2025 l’astrofisico australiano Michael Mattiazzo, ha scoperto la cometa e l’ha rivelato al mondo con una conferma dell’8 aprile da parte del Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale.

Perché è stata ribattezzata cometa di Pasqua? Nonostante non sia visibile solo in quel giorno preciso, ma per un periodo, la concomitanza con la festività le ha fruttato il simpatico soprannome. La cometa viene riconosciuta come una sfera verde brillante, colore probabilmente provocato dalla presenza del carbonio biatomico nella sua chioma e poi dall’illuminazione del sole.

Per vederla basta un binocolo, ma in condizioni favorevoli ci si riesce persino ad occhio nudo. Nonostante l’allarme dell’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico di Virtual Telescope Project, che ha parlato di un’ipotetica disintegrazione che avrebbe messo a repentaglio l’opportunità di vederla, la natura ci fa un regalo enorme ed è invece possibile osservarla godendosi un momento speciale e davvero unico.

Quando e dove vedere la cometa di Pasqua in Italia

Dal 24 al 25 aprile la cometa passerà nel cielo serale e sarà quindi visibile subito dopo il tramonto volgendo lo sguardo a Nord Ovest.

Fino all’inizio di maggio è un ottimo momento per l’osservazione: in questo periodo raggiungerà il perielio, ovvero il punto più vicino al sole e avrà quindi un picco di luminosità. C’è chi ha già avuto la fortuna di vederla: all’alba nel periodo di Pasqua, attorno alle 4 e alle 4:55 era visibile tra le stelle della costellazione di Pegaso. Lo spettacolo proseguirà il primo maggio e nei giorni del 2 e 3 maggio, in cui transiterà tra le stelle delle Pleiadi per poi allontanarsi gradualmente.

Come vedere al meglio la cometa di Pasqua

Se si desidera osservare la cometa di Pasqua 2025 al meglio, la cosa ideale da fare è consultare le mappe stellari e gli aggiornamenti tramite App così da avere certezza di orari e posizioni, poi è fondamentale allontanarsi dalle luci della città come si fa per osservare le stelle e quando il cielo è buio e l’orizzonte è libero, nella zona nord-ovest la sera o nord-est la mattina, è possibile godersi lo spettacolo.

Si riesce spesso ad occhio nudo, ma con un binocolo si colgono in modo più dettagliato chioma e coda regalando un effetto wow che lascia tutti a bocca aperta. Si tratta di un fenomeno davvero raro da non perdere.

Insomma, non ci resta che trovare un luogo buio e lontano dall’inquinamento luminoso della città e procurarci un bel binocolo per poter osservare da vicino uno degli spettacoli naturali più belli che il 2025 vuole regalarci. Non c’è che dire, tra eclissi di luna, eclissi solari e comete l’anno ci sta regalando delle chicche uniche da non perdere.