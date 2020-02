WizzAir, si vola da 14,99 euro: le offerte per viaggiare in tutta Europa

editato in: da

Siamo ancora nel bel mezzo dell’inverno, ma in molti sentono già voglia di evadere. Per le vacanze è forse un po’ presto, ma perché non concedersi un bel weekend in qualche splendida capitale europea? Le possibilità sono quasi tante, soprattutto se si è veloci nell’approfittare delle offerte di WizzAir.

La compagnia aerea low cost periodicamente sconta alcuni biglietti per le più belle città d’arte del suo network europeo. Questa volta, sul suo sito ufficiale si trovano delle promozioni interessanti relative al mese di marzo, con prezzi a partire da appena 14,99 euro.

Per esempio il volo da Bologna a Budapest, che vi permetterà di fare un tuffo tra le bellezze della capitale ungherese. La perla low cost dell’Europa è una meta molto ambita proprio perché è possibile visitarla con un budget piuttosto ridotto. E di cose da vedere ce ne sono davvero tantissime, avete solo l’imbarazzo della scelta.

Potrete passeggiare tra le viuzze del quartiere Buda, la parte più vecchia della città, ricca di sorprese affascinanti. Ne è un esempio il pittoresco Palazzo Reale, un tempo bellissimo castello che dominava l’intera regione. Oggi è tra i patrimoni dell’umanità UNESCO e ospita diversi musei. Molto più movimentato è invece il quartiere Pest, che sorge dall’altra parte del fiume e che accoglie tanti piccoli negozi (l’idea perfetta per chi desidera fare un po’ di shopping) e locali per l’intrattenimento.

Da Pisa potete invece volare a Bucarest a partire da 14,99 euro: la splendida cittadina romena vi aspetta con tante attrazioni tutte da visitare. Ad esempio il suo centro storico, che giorno e notte accoglie centinaia di persone, alternando alla luce del sole i bellissimi colori delle insegne. Qui svetta il Palazzo del Parlamento, simbolo della città nonché edificio più pesante del mondo (un record decisamente particolare). E se amate stare a contatto con la natura, non perdetevi una passeggiata presso il parco Herăstrău, il più grande di Bucarest: potete anche navigare sul lago!

Infine, la terza scelta offerta da WizzAir è il volo da Milano Bergamo a Katowice, a partire da 14,99 euro. La bella cittadina polacca è un importante punto di partenza per diverse destinazioni famose, ma ha anch’essa alcune meraviglie da offrire. Uno degli edifici più caratteristici è lo Spodek, un palazzetto destinato ad eventi sportivi e musicali che ha la particolare forma di un disco volante. A pochi chilometri da Katowice, inoltre, sorge la città di Oswiecim: è qui che si trova ciò che resta del campo di concentramento di Auschwitz.