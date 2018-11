Vueling: nuovo menù e più shopping a bordo degli aerei

editato in: da

Vueling, compagnia aerea che in Italia opera dal 2004 (e che, per la stagione invernale 2018-19, opera 50 rotte in partenza da 13 aeroporti italiani), ha deciso di rinnovare la sua offerta culinaria e l’esperienza di shopping a bordo.

Ampliando l’offerta di prodotti per il catering, con nuove bevande e nuove pietanze, ha studiato un rinnovato menù capace di rispondere alle esigenze anche dei viaggiatori più esigenti. E ha persino inserito nuove proposte per lo shopping a bordo, promettendo acquisti sempre più convenienti.

Il rinnovamento fa parte del progetto “Vueling for You“, il cui obiettivo è il miglioramento dell’esperienza di viaggio del passeggero. Per questo motivo, ha studiato un menù di bordo ridisegnato nelle sezioni “We Love food and drink” e “We Love Shopping”: nuovi piatti, nuovi drink e nuovi oggetti d’acquistare per chi sceglie di volare con l’innovativa compagnia aerea low cost, che ha da poco annunciato l’apertura di nuove rotte per il Natale.

Ma non sarà solo più ampia, l’offerta: sarà anche più accessibile. E pensa davvero a tutti: ci saranno nuove pietanze dedicate ai vegetariani, e ci sarà la possibilità di acquistare cibi, bibite, birre e snack più ricercati, dai vini e i salumi spagnoli sino alle specialità etniche. Come sarà il nuovo menù? Ci sarà la sezione “Mini”, per chi vuole fare un piccolo spuntino; il menu “Club”, dedicato al panino che è diventato una delle scelte preferite dai clienti, e poi il nuovo “Pulled Pork”, con il nuovo panino gourmet di maiale tritato e marinato in salsa barbecue e cipolla rossa speziata. Per i vegetariani, il menù “Burrito” prevede invece un wrap farcito con fagioli, formaggio, riso, peperoni e coriandolo e condito con una selezione di spezie Cajun.

Per quanto riguarda lo shopping, invece, saranno introdotti nuovi prodotti fashion e beauty (profumi, creme per il viso), gadget tecnologici, simpatiche proposte per i più piccini e tanti articoli disponibili solo a bordo.

Del resto, l’esperienza di volo è da sempre uno dei punti di forza di Vueling. Che, per migliorarla ulteriormente, ha deciso di investire ben 70 milioni di euro tra il 2017 e il 2019.