Vueling, 7 nuove rotte per Natale: inaugurata la Bergamo-Barcellona

Nuove rotte garantite da Vueling per le vacanze di Natale. Collegamenti verso Barcellona e non solo, con rotte inaugurate per la prima volta.

Festività natalizie con amici e parenti, in città o fuga via dall’Italia per un’esperienza unica? Ecco il quesito che tanti italiani si ritroveranno a porsi tra qualche settimana. C’è già chi ha fatto partire il conto alla rovescia per il Natale e pensa alle decorazioni, chi invece passa in rassegna le possibili mete per augurarsi ‘merry christmas’ lontano da casa.

Tante le offerte per Natale, da prendere però con necessario anticipo. Ridursi ad optare per i voli last minute potrebbe non essere così conveniente in questo caso. I prezzi infatti tendono a salire vertiginosamente, approfittando del gran traffico dovuto a chi decide di salire a bordo per raggiungere i propri cari, dopo mesi di separazione.

È una pratica che accomuna tutti i paesi del mondo. Cosa dire però degli altri, di chi i propri cari ha modo di viverli ogni giorno di ogni mese, o quasi. A loro spetta di certo una paura, una mini vacanza che possa trasformare Natale in un momento di relax e non in un altro motivo di stress. Dai regali all’organizzazione della cena, passando per i tanti bambini urlanti in giro per casa.

Sarà dunque un piacere per molti approfittare della nuova programmazione natalizia di Vueling, con voli in programma dal 22 dicembre al 3 gennaio, per un Natale lontano da casa o una vacanza post festività, così da riprendersi dopo le grandi ‘fatiche’ a tavola.

In totale si tratta di sette nuove rotte, con 11.700 posti extra a disposizione. Nello specifico si sottolinea l’assoluta nuova rotta Bergamo Orio al Serio-Barcellona El Prat. Per raggiungere l’hub internazionale di Vueling saranno a disposizione un totale di 3.012 posti aggiuntivi.

Ad approfittare del collegamento con la capitale catalana saranno anche i passeggeri in partenza da Genova e Brindisi. In questo caso 3.612 posti extra. A questi si aggiungono 3.624 posti per i voli in partenza da Milano Malpensa, con destinazione Alicante, Valencia e Malaga. Inoltre a disposizione 1.452 voli con partenze da Catania per Venezia.

I collegamenti offerti si incastrano perfettamente nel servizio Vueling-to-Vueling, con voli in connessione preso l’aeroporto El Prat, di Barcellona. I clienti potranno sottoporsi a un unico check-in, presso l’aeroporto di partenza, ritirando i bagagli alla destinazione finale, raggiungendo in totale 130 destinazioni tra Europa, Africa e Medio Oriente.