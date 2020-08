Volotea, scopri le meraviglie d’Italia con i voli in offerta

editato in: da

Voglia di viaggiare e scoprire tutta l’Italia a prezzi convenienti? Ci pensa Volotea, la compagnia low cost spagnola, con offerte irripetibili che permettono di partire per scoprire tutto il Paese spendendo solo 19 euro.

Ideale per iniziare a programmare, sin da subito, una bella vacanza per il mese di settembre magari scegliendo qualche città sul mare, dalle belle spiagge, oppure una città d’arte, da esplorare nei suoi musei e nelle bellissime architetture.

Tutti i voli, da qualsiasi aeroporto italiano si scelga di partire, costano solo 19 euro a persona fino al 20 agosto per partenze programmabili dal 18 agosto al 30 novembre 2020. Si tratta di prezzi per viaggi a sola andata e tasse incluse, che possono essere cambiati fino a 7 giorni prima senza alcun costo aggiuntivo (fatta eccezione per la differenza di tariffa che potrebbe esistere tra la prenotazione del volo e il momento di effettuare la modifica).

Questo può essere il momento ideale per prenotare un volo in Sardegna verso l’aeroporto di Olbia o Alghero e dedicarsi a progettare un itinerario unico per ammirare le bellezze dell’entroterra sardo oppure per godersi qualche giorno di relax su una delle sue meravigliose spiagge. L’idea, per chi ha un po’ di giorni da sfruttare, potrebbe essere quella di muoversi con dei mezzi a noleggio e creare un percorso lungo le spiagge più interessanti, come quelle in Gallura magari spingendosi verso il Golfo dell’Asinara.

Fine agosto e settembre possono essere i periodi perfetti, poi, per scoprire anche un’altra affascinante isola: la Sicilia. Allo stesso prezzo, partendo da qualsiasi aeroporto, si può atterrare a Palermo oppure a Catania. Una volta qui si potranno scoprire le città, entrambe ricche di storia e tradizione oppure lasciarsi cullare dal vento mentre si è in spiaggia, in uno dei meravigliosi lidi siciliani. Del resto, dai fantastici borghi sul mare ai litorali del Sud fino alle spiagge più selvagge, in Sicilia non manca davvero nulla per una vacanza ideale.

E chi ama le città d’arte? Anche in questo caso il prezzo rimane invariato per chi vuole raggiungere una città come Torino. Una volta atterrati, per chi non è mai stato nel capoluogo piemontese, bisognerà per forza iniziare il tour passando dalle mete più note e bellissime come la Mole, Piazza San Carlo e Piazza Castello, la Basilica di Superga, Palazzo Madama, Parco Valentino, magari spingendosi poi verso Villa della Regina, sulle colline torinesi. L’idea può essere anche quella di seguire il tour lungo i luoghi del cinema oppure seguire l’istinto e perdersi tra le bellissime vie della città.