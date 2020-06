Le spiagge della Gallura, dove il mare si insinua in rocce granitiche

La Sardegna è così bella da sembrare in ogni suo angolo un sogno che si avvera. Ma c'è una zona, chiamata, che comprende la parte nord-orientale dell’isola, dal fiume Coghinas a Monte Nieddu a San Teodoro e che include la Costa Smeralda, che è davvero sensazionale. Difficilissimo scegliere le spiagge più belle di quest'area, ma ci abbiamo provato. Andiamo quindi a vedere insieme le calette da non perdere durante una vacanza in Gallura, ricordandovi sempre che per questa estate 2020 sarà necessario registrarsi su Sardegna Sicura