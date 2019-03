Volotea, offerte low cost per partire a primavera

editato in: da

Volotea ha lanciato un’offerta low cost per la primavera con tantissimi voli a partire da 9 euro.

Ci sono mete dove andare durante uno dei prossimi weekend, altre perfette per Pasqua e ci sono anche biglietti scontati per le prossime vacanze estive.

Tantissimi i voli per trascorrere un fine settimana in una città della Spagna o della Francia, ma anche per chi desidera visitare la nostra Italia.

La Primavera è il periodo perfetto per visitare Siviglia. Non fa ancora molto caldo come d’estate e le giornate sono piacevoli per essere trascorse all’aria aperta, visitando l’immensa Plaza de España, uno degli spazi architettonici più spettacolari della città e dell’architettura neo-moresca set del “Trono di spade” e che si trova all’interno del Parco di María Luisa, o facendo un giro col il battello sul Guadalquivir.

Ma è anche il momento migliore per un giro a Nantes, la città di Giulio Verne, con il magnifico castello dei Duchi di Bretagna, l’antica cattedrale e gli interessanti musei. E poi, le iconiche ‘machine’, gigantesche macchine meccaniche a forma di animali come l’elefante, il ragno, l’uccello appeso sul soffitto della Galerie des Machines. Una meta perfetta per tutta la famiglia.

E, infine, vale la pena prenotare un volo low cost adesso per trascorrere una vacanza a Mykonos, la perla delle Cicladi, quando non è ancora persa d’assalto dai turisti estivi. L’isola dei mulini a vento è un dedalo di viuzze che si inerpicano tra i borghi bianchi e blu. Chora, il Capoluogo, vi conquisterà con le sue strette stradine contorte sulle quali si affacciano case di un bianco abbagliante, abbellite da ringhiere blu e da fiori dai mille colori su balconi e porticati. Il quartiere più famoso di Mykonos è sicuramente Little Venice, con le case costruite a filo d’acqua che, un tempo, appartenevano a ricchi mercanti e armatori. Oggi la zona è popolata da caffè e ristoranti per mangiare a pochi passi dalle onde e non mancano le gallerie d’arte e i negozi più alla moda.