Voli gratis per un anno se cancelli tutte le foto da Instagram

Voli gratis per un anno, se cancelli da Instagram tutte le tue foto: è una proposta decisamente originale, quella di JetBlue.

Compagnia aerea statunitense, attiva nel settore dei voli low-cost, la JetBlue Airways ha lanciato il giveaway più vantaggioso e originale degli ultimi tempi: “The All You Can Jet Pass“. Una sorta di “all you can eat”, ma in formato biglietto aereo. Un sogno, per chi ha nei viaggi la sua più grande passione.

Al termine dello speciale contest, tre fortunati vincitori – insieme ad un compagno – avranno la possibilità di viaggiare gratis per il mondo, scegliendo tra tutte le destinazioni servite dalla JetBlue. C’è però una condizione: per potervi partecipare, è necessario “svuotare” il proprio profilo Instagram, cancellando tutte le foto. Il motivo lo spiega proprio la compagnia aerea nel comunicato stampa diffuso per l’occasione: “Con un profilo vuoto, chi parteciperà all’iniziativa avrà tutto lo spazio necessario per immortalare e condividere le immagini delle destinazioni e delle attività svolte durante i viaggi”.

«Col nostro #AllYouCanJetSweepstakes, incoraggiamo i viaggiatori a viaggiare con un profilo che sia come una lavagna vuota, così da poter immaginare e sognare le destinazioni che avrebbero voglia di raggiungere. Speriamo che questo serva da ispirazione per riempire i loro social con le attività, i luoghi che visiteranno e le persone che incontreranno, ovunque si trovino» ha spiegato Heather Berko, Manager, Advertising & Content di JetBlue. La cosa più interessante è però che, in cambio, i vincitori non dovranno fare nulla: solo viaggiare e divertirsi.

«Non costringeremo nessuno a postare un determinato numero di contenuti, ma con oltre 100 destinazioni tra cui scegliere siamo certi che potranno riempire a dovere il loro profilo, e documentare così un’avventura lunga un anno», ha aggiunto Berko. Ecco dunque che, per candidarsi, basta cancellare tutte le foto dal proprio account Instagram e candidarsi sul sito, entro le 9.00 dell’8 marzo; una volta inviata la candidatura, JetBlue ti inviterà ad illustrare come ti piacerebbe riempire il “nuovo” profilo, scegliendo di pubblicare la foto di un luogo che ti piacerebbe vedere o di un’attività che ti piacerebbe fare. L’immagine dovrà essere caricata sul sito jetblue.com/AYCJ. La si dovrà poi scaricare, e pubblicare sul proprio profilo vuoto con l’hastagh #AllYouCanJetSweepstakes e con il tag @JetBlue. Con la speranza, ovviamente, d’essere estratti.