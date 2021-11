Puoi entrare nella casa di Babbo Natale. Anche a distanza

Quando il calendario segna l’inizio del periodo dell’Avvento sappiamo già che diventeremo protagonisti diretti e indiretti di esperienze magiche e surrreali. Tutto merito dell’arrivo del Natale, il periodo più atteso dell’anno da grandi e bambini. È questo il momento perfetto per organizzare viaggi e gite fuori porta, per passeggiare tra le luci incantate delle città e fare shopping tra i più suggestivi mercatini di Natale del mondo.

Ma c’è un’esperienza che, più di tutte, regala delle emozioni incredibili ed è quella dell’incontro con Babbo Natale. Dovete sapere, infatti, che il papà più famoso e generoso di sempre, ha un vero e proprio villaggio dove risiede insieme ai suoi abitanti. È qui che vengono realizzati i regali per i bambini del mondo, ed è sempre qui che inizia il suo viaggio durante la notte di Natale.

Il Villaggio di Babbo Natale non risiede solo nelle favole più belle ma è reale. Per esplorarlo dobbiamo recarci nella Lapponia finlandese e più precisamente a Rovaniemi. Qui, al confine del magico Circolo Polare Artico, Babbo Natale ha costruito la sua casa dove lavora giorno dopo giorno per diffondere amore, speranza e spirito di Natale.

Visitare il villaggio, in ogni giorno dell’anno, è un’esperienza davvero unica per adulti e bambini, da vivere almeno una volta nella vita. Certo è che durante il Natale, con i preparativi che fervono, tutto diventa ancora più straordinario e affascinante.

Così ecco che una finestra sulle attività di Babbo Natale a ogni ora del giorno è stata aperta. Grazie alle videocamere installate sulle case di legno, sull’ufficio postale e nella piazza principale del villaggio, potrete osservare in diretta streaming tutto quello che accade qui durante il periodo Natalizio.

Il tour virtuale messo a disposizione dal Santa Claus Village vi permetterà di addentrarvi tra stradine e vicoli del villaggio per sbirciare dalla finestra il lavoro dei piccoli aiutanti di Babbo Natale. La diretta in streaming, invece, vi trasporterà direttamente all’interno di questo luogo magico e di tutte le avventure di chi lo abita.

Ma non è tutto perché durante il periodo dell’avvento, Babbo Natale si connetterà più volte in diretta, insieme ai suoi elfi e alle renne, per parlare con i bambini o per lasciare dei videomessaggi a tutti attraverso il canale televisivo in streaming Santa Television.