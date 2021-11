Ora si può volare direttamente nel villaggio di Babbo Natale

Tra i nuovi voli in partenza quest’inverno dall’Italia c’è anche una meta che farà sognare tutti i bambini, ma non solo: Rovaniemi, il paese di Babbo Natale.

Da Milano Malpensa, a partire dal 19 dicembre, sarà possibile atterrare direttamente nel villaggio di Babbo Natale. Ben due saranno le tratte settimanali che collegheranno Milano al piccolo villaggio finlandese per incontrare Santa Claus direttamente a casa sua.

Il villaggio di Babbo Natale

Se esiste un posto al mondo in grado di trasportare i bambini nel magico mondo di Natale questo è proprio Rovaniemi, nella regione settentrionale della Lapponia, all’interno del Circolo Polare Artico. La cittadina finlandese è la casa di Santa Claus e si può andare tutto l’anno. Ma è durante le festività natalizie che acquista un significato particolare.

Qui, i bimbi hanno l’opportunità unica di conoscere di persona il vero Babbo Natale, di visitare il suo originalissimo ufficio postale dove arrivano tutte le letterine e da cui spedisce i regali ai bambini di tutto il mondo.

Altre esperienze a Rovaniemi

Merita una visita il Santa Claus Village, a circa 8 chilometri a Sud della cittadina. Si tratta di un villaggio ispirato alla tradizione di Babbo Natale, un luogo veramente speciale per i bambini, che possono scattare una foto con Santa Claus, assistere a spettacoli ed eventi a tema oppure semplicemente vivere l’atmosfera magica del posto.

Ma sono tante le esperienze che si possono fare a Rovaniemi nel periodo invernale. Un viaggio in questa zona della Finlandia è un’occasione per provare nuove esperienze, come la corsa sulla slitta trainata dalle renne, magari proprio quelle di Babbo Natale (Cometa, Fulmine, Donnola, Freccia, Ballerina, Saltarello, Donato e Cupido), di ammirare gli spettacolari giochi di luce dell’aurora boreale e di percorrere gli incantevoli paesaggi artici, le foreste e le immense distese innevate a bordo di motoslitte.

Si può anche visitare un allevamento di cani husky e la fattoria delle renne, dove vivono i pastori lapponi. Se si è fortunati, intorno al fuoco della “kota“, la tipica tenda del popolo Sami, si può assistere alla cerimonia del battesimo lappone. Impedibile è infine la visita al museo Arktikum, che propone interessanti testimonianze della cultura di questo popolo e delle altre minoranze etniche locali.

I voli low cost

I nuovi voli easyJet partono da Milano Malpensa due volte alla settimana, domenica e mercoledì. Il volo della domenica parte alle 7.00 e arriva a Rovaniemi alle 11.00 mentre quello del mercoledì decolla alle 12.45 e arriva alle 17.40, il rientro della domenica è previsto alle 12.35 con arrivo alle 15.35 e quello del mercoledì alle 18.20 con arrivo alle 21.20. Le tariffe partono da 66,49 euro a tratta (solitamente il volo di rientro è più costoso).