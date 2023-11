Questo è l’indirizzo dell’ufficio postale di Babbo Natale

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Organizzare un viaggio a dicembre è sempre un’ottima idea, soprattutto se si subisce il fascino delle atmosfere natalizie. I luoghi da raggiungere in questo periodo sono tantissimi, e tutti sono destinati a incantare. Luci scintillanti, decorazioni colorate, alberi maestosi e mercatini hanno già invaso le strade, i quartieri e le piazze delle città, dei borghi e delle capitali, trasformando queste destinazioni in vere e proprie fiabe di Natale tutte da vivere.

All’ombra delle grandi e celebri città, quelle che ogni anno vengono raggiunte da migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo, esistono luoghi incantati e forse poco conosciuti che però consentono di vivere e condividere esperienze incredibili e uniche.

È questo il caso di Himmelpfort, un piccolo villaggio situato a Brandeburgo, in Germania, dove i desideri di grandi e bambini si trasformano in realtà. Sì perché è proprio qui che si trova l’ufficio postale di Babbo Natale. Ecco come raggiungerlo.

Santa Claus si è spostato in un piccolo villaggio tedesco

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in un delizioso villaggio fuori dai radar turistici. Ci troviamo a Himmelpfort, nello Stato Federale di Brandeburgo, a poco meno di 100 chilometri da Berlino. La località è incastonata in un’area naturale nella regione dei laghi ed è conosciuta soprattutto per il monastero cistercense che porta il suo nome. Himmelpfort, in tedesco, vuol dire “Cancello del paradiso”, un nome davvero evocativo che negli anni ha attirato l’interesse di tantissimi viaggiatori.

Il villaggio è sicuramente una meta molto interessante per tutti gli amanti della natura e per coloro che desiderano vivere avventure a ritmo slow. Tuttavia, c’è un altro motivo per raggiungere Himmelpfort, proprio tra la fine di novembre e il mese di dicembre. È qui, infatti, che Babbo Natale ha scelto di aprire il suo ufficio postale, il più grande di tutto il Paese.

In realtà non si tratta propriamente di una novità. A quanto pare, infatti, è dal 1984 che Santa Claus si ritira qui per rispondere a tutte le lettere che arrivano da più di 90 Paesi del mondo, in quello che è diventato un laboratorio magico. Una missione piuttosto impegnativa, se consideriamo che ogni anno arrivano oltre 300.000 lettere all’ufficio postale di Himmelpfort, che però Babbo Natale riesce sempre a portare a termine grazie ai suoi elfi.

Come raggiungere l’ufficio postale di Babbo Natale

Babbo Natale non lavora solo a dicembre. Tutti i giorni, infatti, l’ufficio postale di Himmelpfort riceve centinaia di lettere contenenti sogni, desideri e aspettative di grandi e bambini. Secondo quanto annunciato da Deutsche Post, al momento sono state già pervenute almeno 10.000 liste dei desideri.

C’è di più, però, perché per tutto dicembre, e fino alla Vigilia di Natale, Santa Claus resterà proprio all’interno dell’ufficio postale per incontrare chiunque arrivi qui. Avete due possibilità, quindi, raggiungere il villaggio per incontrare Babbo Natale o spedire a lui una lettera. Per ricevere una risposta, però, consigliamo di farlo subito: la casella postale è piuttosto affollata.

L’indirizzo è questo: An den Weihnachtsmann (To Santa Claus), Weihnachtspostfiliale (Santa’s Post Office Branch), 16798 Himmelpfort, Deutschland (Germany).