Per il quinto anno consecutivo è la migliore meta turistica d’Europa

Per il quinto anno consecutivo questo Paese piccolo, ma super accogliente e ricco di meraviglie da visitare, ha vinto il “Best Tourist Destination in Europe” ai World Travel Awards 2022, ossia i famigerati Oscar del Turismo. Ma non è finita qui perché insieme a questo titolo ha incassato altri 30 prestigiosi premi.

Portogallo, la miglior destinazioni d’Europa

Il Portogallo è la miglior destinazione turistica d’Europa, un titolo ottenuto grazie ai voti di migliaia di professionisti del settore provenienti da tutti i Paesi del mondo. Ma la cosa più incredibile è che il Portogallo ha ottenuto altri 30 premi, tra destinazioni, regioni e prodotti e servizi.

Come dichiarato da Rita Marques, Segretario di Stato per il turismo, il commercio e i servizi: “Il successo del Portogallo nell’edizione europea dei World Travel Awards 2022, assume un significato particolare dopo gli anni difficili della pandemia. È con grande orgoglio che vediamo le aziende, i professionisti e gli enti del turismo nazionale riconosciuti dai loro coetanei in un contesto internazionale. Tutti gli agenti del settore devono congratularsi per aver affrontato questa sfida che consiste nell’elevare il Portogallo come destinazione turistica di eccellenza, in qualsiasi circostanza“.

Ma quali sono gli altri premi vinti dal Portogallo quest’anno? Di seguito alcuni dei principali:

Miglior Destinazione: Portogallo;

Miglior Destinazione Cittadina: Porto;

Migliore Destinazione Balneare: Algarve;

Migliore Destinazione per il Turismo d’Avventura: Azzorre;

Miglior Destinazione per City-break in Europa: Lisbona;

Miglior Destinazione Metropolitana sul Mare: Lisbona;

Miglior Destinazione per le Crociere: Lisbona;

Miglior Porto Crocieristico: Lisbona;

Miglior Attrazione Turistica: Passadiços do Paiva;

Migliore Attrazione per il Turismo d’Avventura: Passadiços do Paiva.

Il grande successo di Lisbona

Il successo più incredibile, però, è quello di Lisbona che si conferma una delle mete più apprezzate d’Europa, tanto da aggiudicarsi ben quattro premi agli ultimi World Travel Awards.

Alla 29ª edizione europea del premio svoltasi a Palma di Maiorca, la capitale lusitana ha recuperato il suo titolo di “Miglior Destinazione per City-Break in Europa” e ha aggiunto quelli di “Miglior Destinazione Metropolitana Sul mare” e “Miglior Destinazione Crocieristica”. Il porto di Lisbona è stato inoltre premiato come “Miglior Porto Crocieristico d’Europa”.

Carlos Moedas, Sindaco di Lisbona e Presidente dell’Ente del Turismo di Lisbona (ATL), ha dichiarato: “I premi che Lisbona ha ricevuto riflettono l’impegno per generare turismo di qualità. Il nostro obiettivo è quello di posizionare Lisbona come una capitale sempre più attraente e dinamica, dove il turismo si interseca con altri settori, come cultura, commercio, scienza e innovazione. Lisbona vince differenziando la sua offerta rispetto ad altre destinazioni. La città desidera fortemente un turismo sempre migliore e lo avrà, generando così valore per l’economia locale“.

Ma del resto non c’è da sorprendersi perché Lisbona è una destinazione variegata e unica al mondo, che unisce gastronomia, storia e cultura, outdoor con riserve naturali e spiagge sconfinate. Il prestigio raggiunto è anche il risultato dell’impegno per la riqualificazione del suo patrimonio culturale e la molteplicità di esperienze che affascinano diversi profili di viaggiatori.

Insomma, Lisbona, ma tutto il Portogallo in generale, è una meta da raggiungere il prima possibile e in grado di deliziare qualsiasi viaggiatore.

