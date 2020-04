Avvistato al largo di Newport un branco di delfini bioluminescenti. Il video è incredibile

editato in: da

Video di: Patrick Coyne e Newport Coastal Adventure

Siamo al largo di Newport, in California, è qui che alcuni giorni fa è successo qualcosa di incredibile. È notte inoltrata e due amici decidono di fare un giro con la loro barca per esplorare le meraviglie del mare californiano, non hanno idea che da lì a poco avrebbero assistito a uno degli spettacoli più belli della loro vita, messo in scena dalla natura.

Un branco di delfini quella notte si è palesata davanti agli occhi di Patrick Coyne, autore del video e membro del Newport Coastal Adventure, che aveva deciso di andare in mare proprio per ammirare gli spettacoli della bioluminescenza che caratterizza alcuni tratti di costa della California.

Lo stupore è stato tantissimo quando, Patrick e il suo compagno di avventura, non solo hanno trovato le zone luminose, ma si sono accorti che un branco di delfini stava nuotando accanto alla loro barca lasciando delle incredibile scie blu. Uno spettacolo indescrivibile e quasi magico, che Patrick Coyne ha deciso di immortalare con un filmato.

Come ha confermato l’uomo, nonostante il filmato abbia lasciato tutti a bocca aperta, le immagini non restituiscono la magia di quello spettacolo che lui ha potuto ammirare con i suoi occhi. “Non avrei mai immaginato di fare un’esperienza simile. È stata davvero una delle notti più magiche della mia vita”, ha scritto Patrick dopo aver pubblicato il video sui suoi social network.

Ma come è possibile che i delfini si siano illuminati? Semplicemente, questi splendidi e affettuosi animali marini, si sono divertiti a nuotare tra il fitoplancton luminoso lasciando la scia. Probabilmente, la possibilità di aver assistito ad un fenomeno così bello è da attribuire anche al lockdown imposto per l’emergenza da Coronavirus.

Il mare infatti non è mai stato così pulito e privo di inquinamento come in questo periodo, complice l’assenza di traffico marino, condizioni queste che hanno favorito il propagarsi del fitoplancton luminoso, l’insieme di organismi che ci permette di poter osservare il magico fenomeno della bioluminescenza in acqua.

Di chiunque sia il merito una cosa è certa, la natura a suo modo, sa sempre come ricordarci quanto il mondo sia meraviglioso.