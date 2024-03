Questa è la spiaggia più bianca del mondo: di notte si trasforma in uno spettacolo fluorescente

Fonte: iStock Il fenomeno della bioluminescenza nella Jervis Bay

Tra le bellezze mozzafiato che arricchiscono il patrimonio naturalistico del nostro pianeta, ce ne sono alcune che meritano sicuramente una menzione speciale per il loro fascino unico e la capacità di trasportarci in ambientazioni quasi magiche ed eteree.

In particolare, esiste un luogo dove l’acqua porta in scena uno spettacolo surreale e, con l’aiuto di un fenomeno naturale, dà vita a una danza di colori fluorescenti nelle acque notturne dell’oceano. Sembrerebbe un sogno, ma invece è pura realtà.

Ci troviamo in Australia e più precisamente nella Jervis Bay, una baia oceanica lunga 16 chilometri situata a sud di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud.

Qui le spiagge sono celebri in tutto il mondo per la loro sabbia bianchissima, tanto che una di queste, Hyams Beach, si è aggiudicata il record come arenile più bianco del pianeta. Ma l’incredibile bellezza di questa baia diventa ancor più seducente dopo il tramonto, quando la luce del giorno lascia spazio all’oscurità della notte. E mentre il sole riposa, nelle acque che si allungano sulle coste va in scena uno spettacolo notturno a dir poco incantevole.

Hyams Beach, la meraviglia della spiaggia che brilla di notte

Se di giorno la costa bianchissima di Hyams Beach ha una bellezza mozzafiato e viene raggiunta da moltissimi turisti e curiosi, è durante la notte che si trasforma in uno scenario unico e decisamente più affascinante. Al calar del sole, infatti, la baia si trasforma in un dipinto dai colori fluorescenti. Il buio lascia spazio all’azzurro e al verde brillante, tonalità che spiccano tra le acque che si fanno strada verso la riva, regalando un colpo d’occhio irresistibile. Sembrerebbe un miracolo, ma in realtà questo evento spettacolare ha una spiegazione scientifica ben precisa.

Si chiama bioluminescenza ed è un fenomeno naturale attraverso cui alcuni organismi viventi, in questo caso le masse di plancton presenti in acqua, emettono una luce particolare grazie alla reazione dell’energia chimica che si converte in energia luminosa. Nello specifico, durante la fioritura delle alghe del plancton, i movimenti delle onde o quelli provocati dal passaggio delle barche provocano in questi microorganismi delle vibrazioni che portano a una reazione chimica: iniziano così ad illuminarsi e a risplendere nella notte. Secondo questo meccanismo, nell’oscurità della Jervis Bay il plancton bioluminescente conferisce all’acqua certe sfumature di luce che trasformano il mare in una distesa scintillante che sembra riflettere il cielo stellato.

La spiaggia di Hyams, e le altre distese di sabbia che compongono la baia di Jervis, fanno parte della lista dei pochissimi luoghi in tutto il pianeta nei quali si può osservare il fenomeno della bioluminescenza. Nonostante si tratti di un evento naturale che tipicamente avviene solo in determinate condizioni climatiche, che riguardano la temperatura e il vento, qui è possibile ammirarlo in ogni periodo dell’anno e abbastanza frequentemente.

L’incantevole patrimonio naturalistico della Jervis Bay

Oltre allo spettacolo di luci dato dalla bioluminescenza e al colore candido delle spiagge, la Jervis Bay ha numerose altre carte da giocarsi, regalando ulteriori esperienze da sogno. Nelle sue acque cristalline, infatti, si può anche pescare e fare kayak, oppure avvistare numerose specie di animali, come i pinguini minori blu (i più piccoli al mondo), i delfini, le foche e, con un pizzico di fortuna, anche le balene.

Ma non solo. A sud di questa baia paradisiaca si trova il Booderee National Park, un’area che comprende una grande varietà di spiagge, fauna selvatica e vegetazione nella quale addentrarsi per fare escursioni e avvistare i celebri canguri. Un luogo da inserire nella lista dei desideri e da visitare almeno una volta nella vita.