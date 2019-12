Questa baia, brilla di notte. Ed è un vero spettacolo

editato in: da

Esistono al mondo degli spettacoli della natura di una bellezza disarmante, uno di questi è senz’altro quello riguarda una delle più belle baie delle acque di Porto Rico: Bio Bay.

L’oceano di notte che brilla e prende vita è qualcosa che siamo abituati a vedere nelle pellicole cinematografiche. Gli effetti, creati in maniera impeccabile, dai grafici, ci fanno letteralmente sognare ad occhi aperti.

Ma al mondo esistono almeno tre baie contraddistinte da una bioluminescenza delle acque dove la realtà supera di gran lungo la finzione, questo fenomeno naturale è così raro quanto bello e quello che vedranno i vostri occhi è davvero incredibile.

Tra le baie bioluminescenti nel mondo, le più famose sono senz’altro la Bio Bay a Porto Rico, la Luminous Lagoon in Jamaica e l’Halong Bay in Vietnam.

Quando le tenebre calano e le luci della città sono fioche, ecco che dal mare appare la magia: le acque di queste baie sembrano creare un vero e proprio cosmo vivente sotto l’acqua che aspetta solo di esplodere fuori. Si tratta di uno dei più bei fenomeni naturali al mondo.

Tra le tante meraviglie del pianeta, la più bella in assoluto è sicuramente Bio Bay, situata nelle acque di Porto Rico.

Questa baia è davvero unica nel suo genere perché di notte brilla configurandosi come uno dei luoghi più belli di tutto il globo.

Il fenomeno, quasi magico e mistico agli occhi degli esseri umani, ha in realtà una spiegazione scientifica. Nelle acque della Bio Bay infatti è presente il Pyrodinium Bahamense, l’organismo unicellulare a cui va il merito di cotanta bellezza.

Quando questi organismi viventi, conosciuti anche come dinoflagellati, si sentono a rischio, ad esempio a contatto con gli umani, reagiscono chimicamente emettendo questa luce.

Chi visita la baia di notte, cederà inevitabilmente nella tentazione di farsi il bagno in quelle acque illuminate da una straordinaria luce blu e verde.

Questa baia bioluminescente è conosciuta anche come Mosquito Bay e si trova a Porto Rico, sulla costa meridionale dell’isola di Vieques. Non è l’unica ad essere colpita da questo fenomeno nel territorio, in zona infatti troviamo anche la Laguna Grande di Fajardo e un’altra baia a La Parguera, vicino la città di Lajas.

Un tempo, non riuscendo a spiegare il fenomeno, gli spagnoli che avevo colonizzato le isole, pensavano che quella luce notturna proveniente dalle acque fosse opera del demonio. Così, ignari di quello che davvero accadeva nella baia, tentarono di isolare il fenomeno circondando la zona con enormi pietre.

Questi blocchi però altro non hanno fatto che consentire la proliferazione dei Pyrodinium Bahamense e godere dello spettacolare fenomeno a cui possiamo assistere oggi.