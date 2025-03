La misteriosa e spettrale isola di North Brother a New York

Fonte: iStock Panoramica di New York dall'alto, dove si trova North Brother Island

Nel cuore della Grande Mela, New York, esiste un luogo misterioso, quasi dimenticato dal tempo. Un’isola avvolta nel mistero e nel silenzio, che nulla sembra avere a che fare con la metropoli americana. Si tratta della misteriosa e spettrale isola abbandonata di North Brother a New York.

Quest’isola si trova tra i quartieri del Bronx e del Queens, nel bel mezzo delle acque turbolente dell’East River e da oltre mezzo secolo resta inaccessibili al pubblico e avvolta da un’aura inquietante, ma allo stesso tempo decisamente affascinante. Perché? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Una storia di isolamento e tragedie a New York

North Brother Island è una piccola isola che misura appena 400 metri per 250, quindi circa 0,1 chilometri quadrati. Una superficie quasi impalpabile rispetto anche l’isola di Manhattan. Ha anche una sorella minore, South Brother Island, ed entrambe sono disabitate da decenni. La prima è quella che vanta una storia più densa di eventi drammatici e utilizzi, in certi casi decisamente controversi, e che fu disabitata fino al 1885.

Tra la fine del Diciannovesimo Secolo e gli anni Trenta del Novecento, infatti, l’isola ospitava il famoso Riverside Hospital, una struttura sanitaria creata per l’isolamento di pazienti affetti da malattie contagiose, come il tifo, il vaiolo e la tubercolosi. Tra gli ospiti più famosi della struttura ci fu anche Mary Mallon, conosciuta anche con il nome di Typhoid Mary, una portatrice sana di tifo che fu confinata sull’isola per oltre vent’anni contro la sua volontà, dal 1915 alla sua morte nel 1938, proprio a causa della sua patologia e per aver contagiato oltre cinquanta persone.

Inizialmente l’isola fu anche luogo del tragico naufragio della General Slocum, un battello a vapore il 15 Giugno 1904 si incendiò durante il suo viaggio sulle acque dell’East River verso Long Island e che portò alla morte di oltre mille persone, la maggior parte cittadini tedeschi. Molti corpi furono ritrovati sulle rive di North Brother, mentre i sopravvissuti furono soccorsi dal personale medico del Riverside Hospital.

In seguito, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’isola è stata utilizza prima per ospitare i veterani di guerra, che frequentavano le università di New York, per combattere la crisi degli alloggi del dopoguerra. Negli anni cinquanta il Riverside Hospital venne nuovamente riconvertito, questa volta in un centro per il trattamento di adolescenti tossicodipendenti, fino alla sua chiusura nei primi anni Sessanta, quando i membri dello staff medico vennero accusati di fornire stupefacenti ai pazienti, causando un alto tasso di ricaduta fra i pazienti.

È possibile visitare North Brother Island?

Una storia che ha dell’incredibile e che ha lasciato macchie indelebili nella storia della meravigliosa città di New York.

Tuttavia, dopo il suo abbandono, North Brother Island si è trasformata in una riserva naturale protetta. Gli edifici in rovina, infatti, sono stati letteralmente divorati dalla vegetazione e si sono trasformati in un perfetto rifugio per diverse specie di uccelli. Tra questi, la Nitticora, un airone notturno a rischio estinzione e protetto.

Questa sua trasformazione non consente di accedere all’isola, con l’obiettivo di preservare l’ecosistema e ridurre l’impatto umano, oltre che per la pericolosità degli edifici presenti e delle condizioni impervie del terreno. In certi casi eccezionali solo ricercatori, documentaristi e funzionari governativi possono ottenere permessi speciali per la visita dell’isola. Basti pensare che vengono rilasciati dal NYC Parks solo quattro permessi di ingresso a stagione, in Inverno ed Autunno, e gli ingressi sono vietati dal 21 Marzo al 21 Settembre, ovvero Primavera ed Estate.

Per chi desidera scoprire il lato affascinante e misterioso dell’isola di North Brother da vicino, la soluzione migliore è partecipare a un tour in barca lungo l’East River, che permette di osservare l’isola senza violare le restrizioni.

Il fascino eterno di un luogo dimenticato

North Brother Island, per la sua storia, è più di un’isola abbandonata. È un pezzo di storia nascosto nel cuore di New York, icona degli Stati Uniti e una delle città più vivaci e grandi del mondo. Un luogo inquietante, ma allo stesso tempo affascinante e ricco di storia, seppur caratterizzato da momenti tragici, che continua tutt’oggi ad attirare l’attenzione di urban explorer e amanti del mistero.