Viaggi di Natale, le mete europee più economiche per un city break tra i mercatini

Fonte: iStock Mercatino di Natale a Praga

Lunghe file di luci fanno scintillare intere vie, monumenti e palazzi, mentre le piazze ricche di testimonianze storico-culturali si riempiono di bancarelle che offrono ogni tipo di prodotto caratteristico del periodo più dolce dell’anno. Sono diverse le città europee in cui immergersi nella magia del Natale, tra mercatini di artigianato ed eventi imperdibili.

Ma quali sono le più economiche in Europa? A svelarlo è il Christmas Markets Report 2024, che ha studiato le principali mete dei mercatini natalizi per brevi viaggi di 2 giorni.

Le 10 città europee più economiche per un city break tra i mercatini di Natale

Il Christmas Markets Report 2024, pubblicato dal Post Office Travel Money, ha evidenziato quali sono le città europee più economiche per una fuga di due giorni durante il periodo delle feste natalizie visitando i tradizionali mercatini che animano piazze e vie dei centri storici.

Un rapporto che nasce dal confronto tra i prezzi di un determinato paniere di beni e servizi offerto da 14 famose città europee e che permette di individuare la top 10 delle mete che presentano un rapporto qualità-prezzo migliore.

Gli indici economici che fanno parte del paniere studiato, rappresentativo degli acquisti di un turista durante un breve viaggio di due giorni in visita ai mercatini di Natale, sono: pernottamento di due notti in B&B inclusi voli o viaggi in treno, 4 tazze di caffè al bar, pasti per due persone con 3 portate (comprensivo di bottiglia di vino), 2 trasferimenti andata e ritorno in autobus/treno dall’aeroporto al centro città, 4 bicchieri di vin brulè, 4 fette di torta.

Ciò che emerge da questo studio è molto interessante: innanzitutto, le città dell’Europa orientale occupano la quasi totalità della classifica. Come vedremo, Bratislava (Slovacchia) è in cima alla top 10 delle città che offrono il migliore rapporto qualità-prezzo. Qui il paniere studiato per un viaggio natalizio di due giorni ha un costo totale di 510,09 sterline (che corrispondono a circa 615 euro, secondo il cambio attuale). Al secondo gradino del podio troviamo Vilnius, il cui costo totale è di circa 616 euro, che offre sistemazioni e ristoranti a prezzi accessibili. Proprio come Riga, che scende però al terzo posto, dopo cinque anni passati al vertice.

Emerge inoltre che l’aumento dei costi dei voli e degli alloggi ha reso la maggior parte delle città più costose, ma cibo, bevande e trasferimenti sono più economici in alcune località.

Vediamo la classifica completa delle 10 città più economiche da raggiungere per vedere i mercatini di Natale più belli d’Europa.

Bratislava (Slovacchia)

Costo totale: 510,09 sterline, circa 615 euro.

Bratislava a Natale è un vero incanto. Dal castello, simbolo della città, al parco Sad Janka Král’a, oasi verde di tranquillità dalle origini antiche sulla riva sud del Danubio, oppure dalla torre Stará Radnica, che offre una vista spettacolare sul centro storico, fino al nuovo ponte simbolo di modernità, il Most SNP, tutto si illumina a festa. Ed è la piazza centrale, Hlavné Náměstíe, ad animarsi con gli immancabili mercatini natalizi dal 24 novembre al 23 dicembre.

Ad incidere maggiormente sul costo contenuto del paniere studiato, che la rende la città più economica per un city break natalizio, è principalmente il prezzo da pagare per un soggiorno di 2 notti in B&B e i voli diretti o Eurostar per due, che è il più basso tra le città studiate dal rapporto: si tratta di un costo medio di 333 sterline, equivalenti (al cambio attuale) a 401 euro circa. All’interno del paniere preso in considerazione, si trovano anche i prezzi relativi a 4 bicchieri di vin brulè acquistati ad un mercatino natalizio che costano mediamente soltanto 12 euro.

Fonte: iStock

Vilnius (Lituania)

Costo totale: 510,87 sterline, circa 616 euro.

Se da un lato puoi ammirare Vilnius dall’alto della Torre di Gediminas, con magnifici panorami che aprono la vista sui tetti rossi della città e sui campanili delle chiese, dall’altro puoi perderti tra le vie del centro storico, Patrimonio dell’Umanità Unesco, respirando tutta l’atmosfera natalizia offerta dal mercatino che anima la Cathedral Square, dal 29 novembre al 29 dicembre.

Un viaggio di 2 giorni a Vilnius in questo periodo di festività è tra i più economici d’Europa. Ad influire è anche il costo di 4 caffè, che si attesta intorno a 7,34 sterline (tra i casi più economici).

Riga (Lettonia)

Costo totale: 545,87 sterline, circa 658 euro.

Capitale della Lettonia, Riga è un autentico gioiello elegante e raffinato e con un centro storico patrimonio Unesco tutto da esplorare: è la più grande delle capitali baltiche che unisce l’architettura medioevale alle influenze dell’Art Nouveau. In questi luoghi, modernità a tradizione creano un equilibrio perfetto.

Durante le feste natalizie la città si accende di magia attraverso il suo tradizionale mercato di Natale, quest’anno dal 29 novembre al 2 gennaio 2025, al Dome Square. Terza classificata nel Christmas Markets Barometer 2024, Riga offre il prezzo più basso per quattro fette di torta acquistate in un mercatino di Natale.

Fonte: iStock

Danzica (Polonia)

Costo totale: 596,24 sterline, circa 719 euro.

Già nota come perla del Baltico e meta low cost d’Europa, Danzica presenta anche nel 2024 i prezzi più economici per 2 viaggi in bus o treno dall’aeroporto al centro cittadino, con una media di solo 3,09 sterline (equivalenti a circa 4 euro). Un costo limitato che contribuisce, insieme agli altri fattori presenti nel paniere studiato, a renderla une delle mete più economiche d’Europa per il periodo natalizio.

Una città vivace, ricca di storia e di fascino, in cui non ci si annoia mai, soprattutto durante le feste natalizie, quando i mercatini riempiono la piazza centrale della città dal 24 novembre al 23 dicembre.

Praga (Repubblica Ceca)

Costo totale: 606,23 sterline, circa 731 euro.

Nell’Old Town Square di Praga prendono vita come ogni anno i mercatini di Natale più grandi e suggestivi. Non mancano eventi speciali del periodo, concerti, spettacoli teatrali e di danza. L’appuntamento con i mercatini natalizi dura dal 30 novembre al 6 gennaio 2025 e un city break qui quest’anno è tra i più economici: 2 pasti di tre portate per due persone (compresa una bottiglia di vino) costano mediamente 131,75 sterline, ovvero circa 159 euro. Il prezzo più basso tra le città inserite nella top 10 da parte del Post Office Travel Money.

Fonte: iStock

Budapest (Ungheria)

Costo totale: 639,06 sterline, circa 770 euro.

Budapest, capitale dell’Ungheria, è il mix perfetto tra antico e moderno, tra tranquillità e cultura vibrante: dal Parlamento al Castello di Buda, fino alle celebri terme, la città ha qualcosa da offrire a ogni tipo di viaggiatore.

A dicembre veste il suo abito più scintillante per regalare l’atmosfera natalizia più suggestiva. Sono tanti i mercatini che animano piazze e parchi della città. Tra i più celebri troviamo quello presente al Vörösmarty Square, dal 15 novembre al 31 dicembre.

Zagabria (Croazia)

Costo totale: 649,19 sterline, circa 782 euro.

Ha vinto per ben tre volte consecutive il premio come Miglior Mercatino di Natale d’Europa e non smette di affascinare con la sua atmosfera magica ed accogliente: a Zagabria durante il periodo di Natale si respirano i profumi delle spezie e del vin brulè e si cammina accompagnati dalle melodie tradizionali e da scenografie da sogno.

Uno dei mercatini più importanti di questa perla della Croazia è quello che sorge nel Zrinjevac Square dal 30 novembre al 7 gennaio 2025. Un soggiorno di due notti qui, esplorando i monumenti, le piazze e le attrazioni più incantevoli di Zagabria, è un’esperienza da non perdere (e anche più economica rispetto ad altre mete famose).

Fonte: iStock

Cracovia (Polonia)

Costo totale: 678,47 sterline, circa 818 euro.

Magica, storica, affascinante e sempre accogliente: Cracovia è sempre un’ottima idea per organizzare un city break all’insegna dei mercatini di Natale, eventi, piste da pattinaggio ed esplorazioni culturali. Dal 29 novembre al 1° gennaio 2025, la piazza Rynek ospita le bancarelle più incantevoli, ma il calendario delle avventure natalizie di Cracovia è molto ampio e annovera anche la processione di San Nicola e un concorso di presepi.

A renderla una delle città più economiche d’Europa per una fuga natalizia, contribuisce anche il costo di 4 fette di torta (9,77 sterline), che nel paniere studiato dal report si attesta sui circa 12 euro.

Stoccolma (Svezia)

Costo totale: 737,12 sterline, circa 889 euro.

Anche in pieno inverno Stoccolma sa regalare emozioni uniche: un’atmosfera colorata, vivace e calda, anche se le sue temperature sono decisamente più rigide. A renderla perfetta per un viaggio breve di 2 giorni sono le attrazioni culturali, i musei, i parchi meravigliosi dove fare un pic-nic. Non potrai non innamorarti della capitale svedese. La ciliegina sulla torta è il mercato del centro storico di Stoccolma, aperto al pubblico dal 24 novembre al 23 dicembre.

Tallinn (Estonia)

Costo totale: 749,38 sterline, circa 903 euro.

Antico e moderno si fondono dando vita a una città dal fascino irresistibile in Estonia: un viaggio a Tallinn è un’esperienza da provare, per esplorare il suo centro storico, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e tutte le attrazioni principali che custodisce. Durante il periodo natalizio, dal 1° dicembre al 7 gennaio 2025, la piazza Town Hall ospita uno dei mercatini di Natale più belli e suggestivi di tutta Europa, che trasformano la città in un vero e proprio villaggio fiabesco.

Fonte: iStock

Altre 4 città europee tra le migliori, ma costano di più

Il Christmas Markets Report 2024 ha individuato altre 4 città europee famose per i loro mercatini natalizi, ma che sono risultate più costose rispetto alla top 10 già vista: Berlino, Lilla, Vienna e Copenaghen. In particolare, Berlino supera i mille euro con un costo degli indicatori economici di 884,98 sterline, che sono circa 1.067 euro. Qui, nella splendida cornice di Bebelplatz, dal 25 novembre al 2 gennaio prende vita uno dei mercatini più magici.

Segue poi Lilla (Francia), che totalizza un costo di 886,11 sterline (circa 1.67 euro) e che ospita il mercato di Place Rihour dal 23 novembre al 30 dicembre. Chiudono la classifica Vienna e Copenaghen, con costi rispettivamente di 1.144 euro e 1.191 euro.