Ponte dell’Immacolata, idee di viaggio e dove andare in Europa

Da Vienna a Berlino, da Londra a Colmar, durante il Ponte dell'Immacolata non c'è bisogno di chiedersi dove andare in Europa: borghi e città danno il meglio di sé, non resta che scegliere

Con l’avvicinarsi del Ponte dell’Immacolata, molti viaggiatori iniziano a pianificare una breve fuga invernale per staccare dalla routine e immergersi nell’atmosfera natalizia che si respira già in molte città europee, anche solo per un weekend.

Questo periodo rappresenta una scelta ideale per chi ama esplorare mete cariche di storia e cultura, incantevoli mercatini di Natale e, in alcuni casi, per chi vuole avventurarsi sulla neve delle prime settimane invernali.

Ecco allora una guida ad alcune delle destinazioni europee più suggestive dove trascorrere il Ponte dell’Immacolata, ognuna motivata da un particolare che la rende imperdibile in questa stagione.

Vienna, tra musica e mercatini natalizi

Vienna è da sempre una meta molto ambita in occasione del Ponte dell’Immacolata e non è difficile capirne il motivo. La capitale austriaca si trasforma durante l’Avvento in un luogo fiabesco, con mercatini di Natale tra i più famosi d’Europa e la città interamente decorata da luci scintillanti.

L’Immacolata rappresenta il periodo ideale per visitare Vienna, con i suoi mercatini al Rathausplatz e al Castello di Schönbrunn, dove è possibile acquistare artigianato locale e assaporare dolci tradizionali come lo strudel e i biscotti speziati, buoni da leccarsi i baffi, per grandi e piccini.

Vienna è nota anche per la sua lunga tradizione musicale e durante l’Avvento ospita concerti di musica classica nelle più celebri sale della città, come il Musikverein e il Konzerthaus. Le sinfonie di Mozart e le melodie di Strauss (di cui l’anno prossimo verrà celebrato il bicentenario dalla nascita) accompagnano i visitatori nelle sere di dicembre, rendendo l’esperienza viennese unica e memorabile.

Colmar, incanto d’Alsazia

Per chi cerca un’atmosfera intima e quasi magica, Colmar è una scelta perfetta per il Ponte dell’Immacolata. Situata nel cuore dell’Alsazia, questa cittadina francese si caratterizza per le sue case a graticcio, i canali e le stradine acciottolateche evocano scenari di altri tempi.

Durante l’Immacolata, i mercatini di Natale di questa cittadina della Francia si animano il centro storico, tra casette di legno, addobbi luminosi e profumo di vin brulé.

La particolarità di Colmar sta anche nella divisione tematica dei suoi mercatini: ogni quartiere ospita stand dedicati a specifiche categorie di prodotti, dalla gastronomia all’artigianato artistico, proponendo ai visitatori un’esperienza ricca e variegata. Il tutto è reso ancora più suggestivo dalle illuminazioni artistiche che valorizzano il centro medievale e creano un’atmosfera davvero unica e sorprendente.

Praga, il cuore gotico dell’Europa

Praga è una delle mete più affascinanti per chi desidera vivere appieno l’atmosfera natalizia e medievale, anche se resta una città dal fascino misterioso. Il ponte dell’Immacolata è un’occasione perfetta per visitare Piazza della Città Vecchia, dove svetta un enorme albero di Natale circondato da mercatini in cui è possibile gustare dolci tipici come il trdelník, una pasta dolce avvolta su uno spiedo e cotta alla brace.

Praga è famosa per la sua architettura gotica e i suoi edifici antichi, come il Castello e la Cattedrale di San Vito, assumono un fascino misterioso e incantevole durante il periodo natalizio.

A dicembre, la città ospita numerosi eventi musicali, tra cui concerti di musica classica e cori natalizi. Gli appassionati di storia e architettura possono anche visitare i tanti musei della città, che spesso propongono esposizioni tematiche dedicate al Natale e alle tradizioni ceche.

Bruges, tra atmosfere fiamminghe

Chi sogna una città dall’atmosfera nordica, Bruges è la destinazione ideale. La “Venezia del Nord” è perfetta per il Ponte dell’Immacolata, quando i suoi canali possono iniziare a ghiacciare, creando un paesaggio romantico e incantato. La Piazza del Mercato si trasforma in un villaggio natalizio con bancarelle, addobbi e una pista di pattinaggio su ghiaccio che regala momenti indimenticabili per grandi e piccoli.

Bruges è anche famosa per il cioccolato e una visita durante il periodo natalizio permette di assaggiare alcuni dei migliori cioccolatini del Belgio, spesso venduti in confezioni a tema natalizio. Le luci soffuse e le decorazioni delle vie principali rendono una passeggiata nel centro storico un’esperienza unica, la cornice perfetta per chi desidera un breve viaggio romantico e suggestivo.

Rovaniemi, a casa di Babbo Natale nel Circolo Polare Artico

Per chi cerca un’esperienza insolita e straordinaria, Rovaniemi in Finlandia è la destinazione prescelta. Situata nel Circolo Polare Artico, questa città è conosciuta come la residenza ufficiale di Babbo Natale, dove i visitatori possono incontrare il celebre personaggio, visitare il suo ufficio e scoprire la vera atmosfera natalizia finlandese.

Dicembre è dunque il periodo ideale per vivere la magia dell’inverno artico, con la possibilità di partecipare a escursioni in slitte trainate da renne e husky o osservare l’aurora boreale.

Rovaniemi offre anche molte attività per famiglie, come laboratori di artigianato, spettacoli e cene tradizionali a base di pietanze lapponi. È una meta perfetta per chi vuole vivere un Natale autentico e suggestivo, lontano dal solito turismo urbano, soprattutto la destinazione adatta a chi viaggia con i bambini.

Tallinn, il fascino medievale dell’Estonia

Una delle città meno note ma ricca di fascino, Tallinn offre una straordinaria esperienza natalizia che sorprende i visitatori per il suo centro storico medievale perfettamente conservato. Il mercatino di Natale di Tallinn, che si tiene in Piazza del Municipio, è considerato uno dei più belli del Nord Europa, con artigianato locale, dolci speziati e decorazioni artigianali.

La città dell’Estonia si distingue per la sua atmosfera fuori dal tempo, con le torri medievali, le antiche mura cittadine e la chiesa di San Nicola che creano uno sfondo quasi da favola. Durante il Ponte dell’Immacolata, Tallinn diventa ancora più spettacolare grazie alle nevicate che spesso imbiancano il centro, rendendo la visita un vero e proprio viaggio nel passato.

Salisburgo, la città di Mozart

Salisburgo è la città che ha dato i natali a Wolfgang Amadeus Mozart e, durante l’Avvento, si anima con i mercatini natalizi e i concerti di musica classica. Il Ponte dell’Immacolata è un ottimo periodo per visitare il mercatino di Natale in Piazza della Cattedrale, uno dei più antichi e tradizionali del paese. Qui è possibile trovare decorazioni artigianali, presepi scolpiti a mano e specialità culinarie come il punch caldo e i famosi biscotti austriaci.

Salisburgo è anche famosa per il suo spettacolo di Krampuslauf, una sfilata in cui i Krampus, figure demoniache della tradizione alpina, accompagnano San Nicola per le strade della città. Questo evento, che quest’anno si svolgerà nel centro della città il 5 dicembre, rappresenta una tradizione unica, che rende la visita a Salisburgo ancora più significativa durante il Ponte dell’Immacolata, per un’esperienza memorabile e autentica.

Copenaghen, luci scintillanti nei Giardini di Tivoli

Copenaghen è una destinazione ideale per chi desidera immergersi nelle tradizioni nordiche natalizie. I Giardini di Tivoli, uno dei parchi di divertimento più antichi del mondo, si trasformano in un paese delle meraviglie invernale durante l’Avvento, con giostre, bancarelle natalizie e migliaia di luci che illuminano l’intero parco. Durante il Ponte dell’Immacolata, i Giardini di Tivoli offrono spettacoli e concerti a tema natalizio, creando un’atmosfera magica perfetta per adulti e bambini.

Copenaghen è anche famosa per il concetto di hygge, quella sensazione di calore e comfort che si vive durante l’inverno danese. Nei caffè della città è possibile assaporare dolci tipici e bevande calde mentre si ammirano le decorazioni luminose, creando un’esperienza accogliente e indimenticabile.

Strasburgo, i mercatini di lunga tradizione

Strasburgo è nota come la “capitale del Natale” e, ogni anno, attira migliaia di visitatori per il suo mercatino storico, che risale addirittura al XVI secolo. Durante il Ponte dell’Immacolata, questa deliziosa città della Francia si riempie di luminarie, cori natalizi e bancarelle che vendono prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione alsaziana.

Il mercatino principale si trova nella piazza della Cattedrale, ma tutta la città è decorata a tema, con addobbi e luci che creano un’atmosfera fiabesca. Strasburgo è una meta perfetta per chi cerca una destinazione natalizia che unisca tradizione, cultura e accoglienza francese.

Londra, la metropoli britannica tra luminarie ed eventi natalizi

Londra è una destinazione iconica e perfetta per il Ponte dell’Immacolata, in grado di offrire un’atmosfera natalizia unica nel suo genere. A dicembre, la capitale britannica si veste di luci e decorazioni, dalle famose luminarie di Oxford Street e Regent Street fino alla maestosa pista di pattinaggio su ghiaccio allestita di fronte alla Torre di Londra. La città è famosa per le sue installazioni natalizie e i festeggiamenti che prendono vita in ogni angolo: Winter Wonderland, ad Hyde Park, è uno degli eventi più attesi, con giostre, spettacoli, un mercatino e una delle piste di pattinaggio all’aperto più grandi della città.

Durante l’Immacolata, teatri, musei e concert hall organizzano concerti e spettacoli a tema natalizio, tra cui l’immancabile “Lo Schiaccianoci” al Royal Opera House e al London Coliseum. Chi cerca un’esperienza tradizionale può visitare i mercatini di Southbank e Leicester Square, dove è possibile trovare artigianato e gustare pietanze tipiche del periodo natalizio.

Berlino, modernità e tradizione

Berlino rappresenta una delle mete più amate per il periodo natalizio, con i suoi oltre sessanta mercatini di Natale che si estendono in tutta la città, rendendola un paradiso per gli amanti delle feste. Il ponte dell’Immacolata è l’occasione perfetta per esplorare mercatini come quello di Gendarmenmarkt, famoso per le sue eleganti casette di legno, le esibizioni di artisti di strada e l’artigianato di alta qualità. Alexanderplatz e Charlottenburg offrono altre esperienze altrettanto suggestive, con giostre, concerti dal vivo e una vasta gamma di prodotti tipici della cucina tedesca, come bratwurst, dolci di marzapane e glühwein.

Berlino è anche nota per la sua grande varietà culturale: nel mese di dicembre i musei e le gallerie d’arte ospitano mostre e rassegne legate alle festività, mentre le chiese e le cattedrali organizzano concerti di musica sacra e corale. La città, con il suo mix di tradizione e modernità, regala un’atmosfera natalizia ricca di contrasti, ideale per chi desidera trascorrere un ponte dell’Immacolata immerso nel fascino di una capitale storica e innovativa.