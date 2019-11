Cosa vedere a Loro Ciuffenna, splendido borgo toscano

editato in: da

Loro Ciuffenna è uno di quei luoghi poco conosciuti, ma che ha davvero tanto da offrire ai visitatori. Si tratta di un antico borgo che custodisce il più antico mulino ad acqua medievale della Toscana: un vero gioiello in pietra perfetto da visitare in ogni stagione dell’anno. Natura, tradizioni, buona cucina e tanto relax: Loro Ciuffenna è uno dei Borghi più belli d’Italia ed è la destinazione perfetta per un weekend alla scoperta della Toscana più autentica.

Loro Ciuffenna si trova in provincia di Arezzo, ma è equidistante anche con Firenze e poco lontano da Città di Castello. La sua posizione strategica tra Toscana e Umbria lo rende facilmente accessibile da diverse parti d’Italia, ma soprattutto gli ha regalato diversi periodi di grande splendore in passato.

Loro Ciuffenna: cosa vedere

Loro Ciuffenna è uno di quei borghi da visitare in Toscana che difficilmente potrai dimenticare. La prima cosa da vedere quando si arriva è sicuramente il mulino ad acqua, che è il più antico di tutta la regione. Il mulino è ancora funzionante ed è utilizzato per macinare castagne, i fagioli e il grano per ottenere diversi tipi di farina. È edificato su uno scoglio sul torrente Ciuffenna e si trova nel pieno centro storico del paese.

Da non perdere è anche il ponte romanico ad archi, un importante reperto tutt’ora in uso che testimonia le antiche origini del borgo. Fa parte dell’itinerario dei Setteponti ed è uno dei più suggestivi della Toscana. Un tempo era anche un punto di dogana tra Pratomagno e il fondovalle. Il museo Venturino Venturi è un’importante istituzione culturale e artistica del paese, situato all’interno del municipio. Il museo conserva le opere dell’artista originario di Loro Ciuffenna nato nel 1918.

Il museo ospita sculture, dipinti e bozzetti di Venturi, l’artista che ha realizzato tra l’altro anche la Piazzetta dei Mosaici di Collodi. Tra le architetture religiose di maggiore interesse c’è sicuramente la Pieve di San Pietro, situata appena fuori dal borgo e risalente al XII secolo. È considerata un monumento di interesse nazionale.

Infine, Loro Ciuffenna è anche il luogo perfetto per dedicarsi a escursioni nella natura perché proprio in questa zona si possono ammirare le balze, una conformazione geologica conosciuta anche come le “Dolomiti di Sabbia”. Le balze sono assolutamente riconoscibili e caratterizzano diverse zone della Valdarno.

Prodotti tipici di Loro Ciuffenna

Come accade per gran parte dei borghi italiani, anche Loro Ciuffenna vanta produzioni locali di grande qualità, tra cui la castagna che viene utilizzata non solo come dolce, ma anche in piatti salati come il coniglio. Eccellente è anche la polenta di castagna che viene servita solitamente con formaggi o baccalà arrostito. Un’altra produzione tipica della zona è il fagiolo zolfino con il suo tipico colore giallo da cui prende il nome.

I fagioli zolfini sono macinati insieme alle castagne e al grano nel mulino ancora in funzione. Infine, non si deve dimenticare che Loro Ciuffenna rientra nella denominazione tipica del vino Chianti e che quindi, nelle cantine del territorio è possibile fare eccellenti degustazioni di vini con produzioni anche biologiche di grande qualità.

Come arrivare a Loro Ciuffenna

Tra i borghi della Toscana, Loro Ciufenna è piuttosto semplice da raggiungere: basta infatti percorrere la A1 – Autostrada del Sole fino all’uscita di Valdarno, in seguito si percorre la SP11 seguendo le indicazioni per il borgo. Se invece preferisci percorrere una strada più panoramica, puoi seguire lungo la SP1 da Arezzo attraverso la via Setteponti.

I parcheggi per le auto sono situati nella parte bassa del paese e il centro storico è facilmente raggiungibile a piedi. Infine, le stazioni dei treni più vicine sono quelle di San Giovanni Valdarno e Montevarchi, percorse dalla linea ferroviaria Firenze-Roma. Dalle stazioni FS però è necessario prendere un autobus per poter raggiungere il borgo di Loro Ciuffenna.