Viaggiare in treno nel 2024: tutte le novità che ci attendono

Fonte: iStock Viaggiare in treno, le novità

Il nuovo trend di viaggio? Spostarsi in treno: si tratta di un mezzo di trasporto molto più sostenibile, che sempre più turisti scelgono per poter vivere un’esperienza diversa. Viaggiare su rotaia è infatti essa stessa un’avventura che fa già parte della vacanza, ancor prima di giungere a destinazione. Visto il successo degli itinerari in treno, per il 2024 ci attendono numerose novità: ecco alcune delle principali.

Viaggiare in treno, il nuovo trend

Perché scegliere il treno per viaggiare? I dati parlano chiaro: sono ormai moltissimi i turisti che rinunciano all’aereo, almeno per gli spostamenti a breve e media percorrenza. Optare per un mezzo di trasporto lento è dunque diventato un vero e proprio trend, per iniziare a godersi l’esperienza ben prima di arrivare a destinazione. E il treno, da questo punto di vista, è proprio il top: consente di ammirare splendidi paesaggi e persino di fare tappe intermedie, se lo si desidera. I costi, d’altra parte, sono nettamente inferiori e, pur “perdendo” qualche ora di viaggio in più, si fa anche del bene all’ambiente.

Viaggi in treno: le novità del 2024

Insomma, viaggiare in treno sarà ancora una delle esperienze più scelte dai turisti nel 2024. Ma quali sono le novità che ci attendono? Per quanto riguarda l’Italia, c’è sicuramente grande fermento per la prima partenza dell’Orient Express-La Dolce Vita: il nuovo treno extra lusso, che richiama gli antichi fasti dell’originale Orient Express, dovrebbe accogliere i primi passeggeri alla fine dell’anno. A bordo di iconici vagoni d’epoca, sarà possibile scegliere tra sei diversi itinerari che affronteranno alcuni dei paesaggi più belli d’Italia, dal nord al sud.

Questa non è invece una novità, ma una splendida conferma: dopo la sperimentazione avvenuta negli scorsi mesi, Trenitalia ha deciso di proseguire con il suo collegamento settimanale ad alta velocità tra Roma e Pompei, a bordo del Frecciarossa. Si tratta, per moltissimi turisti (soprattutto provenienti dall’estero), di un’opportunità imperdibile per aggiungere alla propria vacanza nella Città Eterna una breve tappa presso quello che è uno dei più importanti siti archeologici italiani, alla scoperta delle rovine di un’intera popolazione sepolta sotto cenere e lapilli da quasi due millenni.

Ma lasciamo i confini italiani, per addentrarci verso le nuove esperienze in treno da vivere in Europa. Grande successo stanno riscuotendo i viaggi notturni, che anche nel 2024 saranno davvero numerosi: una delle principali novità riguarda l’European Sleeper, che aggiunge un nuovo itinerario alla sua rete, con il treno che collegherà Dresda e Praga. Mentre è la compagnia austriaca ÖBB a tornare sulla tratta Parigi-Berlino con il suo itinerario notturno tri-settimanale. Nel frattempo, la SNCF si sta preparando ad un treno diurno ad alta velocità sullo stesso tragitto.

NightJet sta per ampliare la sua rete in Europa, con un altro treno notturno che collegherà Roma e Barcellona – un’ottima notizia per i tanti viaggiatori italiani che amano la Spagna. Inoltre, entro la fine del 2024 dovrebbe essere attivo il nuovo collegamento Frecciarossa tra Madrid e Parigi. Infine, diamo un’occhiata al resto del mondo: ci sono due novità davvero molto interessanti. La prima è il giro del mondo di Railbookers, ben 80 giorni di viaggio su alcuni treni iconici che hanno fatto la storia del trasporto su rotaia. Mentre la seconda è l’Eastern & Oriental Express che, dopo una lunga pausa, tornerà operativo in Malesia, tra Singapore e Kuala Lumpur.