Con un’unica prenotazione potrai viaggiare in aereo e in treno

Organizzare un viaggio non è mai stato così semplice grazie al nuovo accordo Trenitalia-SkyTeam che permette di fare un'unica prenotazione per treni-aerei

Fonte: iStock Gli itinerari combinati aereo + treno semplificheranno i viaggi rendendoli anche più sostenibili

Alcune destinazioni possono essere raggiunte tranquillamente in aereo, altre necessitano di una combo aereo-treno che richiede una pianificazione precisa per non rischiare di perdere tempo e denaro. Questo fino ad oggi: Trenitalia (Gruppo Fs) e SkyTeam hanno unito le forze per semplificare la vita ai viaggiatori con un accordo che trasformerà il momento dell’organizzazione in una passeggiata. In una nota congiunta rilasciata proprio in questi giorni, le compagnie hanno dichiarato di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per offrire itinerari combinati “aereo + treno” in un’unica prenotazione.

Non è la prima volta che Trenitalia abbraccia un progetto di questo genere. Già nel 2023 aveva stretto un accordo con ITA Airways creando AccesRail per consentire ai passeggeri di acquistare il biglietto combinato, in particolare dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Ora, grazie alla nuova alleanza con SkyTeam, Trenitalia pensa in grande e amplia le opportunità offerte ai suoi passeggeri.

L’unione fa la forza: gli itinerari aereo + treno

Da una parte abbiamo SkyTeam, una tra le più importanti alleanze di compagnie aeree al mondo, dall’altra Trenitalia, società del Gruppo Fs, la principale società in Italia per il trasporto ferroviario. Questi i due protagonisti che hanno unito le forze per promuovere una nuova modalità di trasporto intermodale e sostenibile firmando un protocollo che vi permetterà di pianificare il vostro viaggio aereo-treno facendo un’unica prenotazione.

L’idea delle due aziende è molto semplice. Chi arriva in Italia con un volo di una compagnia aerea facente parte di SkyTeam, potrà raggiungere un’ampia gamma di destinazioni in tutto il Paese con i treni ad alta velocità di Trenitalia. Vi facciamo un esempio: i viaggiatori potranno volare da New York-JFK a Roma Fiumicino, ritirare i bagagli, salire a bordo di un Frecciarossa e raggiungere una delle città italiane servite dal treno. Il tutto usufruendo di una sola prenotazione!

Una soluzione valida per trasporti intermodali e sostenibili

L’obiettivo comune di SkyTeam e Trenitalia è quello di offrire ai propri clienti viaggi all’avanguardia che semplificano la vita e forniscono una soluzione sostenibile per spostarsi all’interno del territorio italiano. Le compagnie facenti parte di SkyTeam garantiscono collegamenti per 23 aeroporti inclusi quelli di Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Verona, Palermo, Catania, Bari e Cagliari, mentre Trenitalia raggiunge 150 destinazioni. I treni, ovviamente, saranno integrati con gli orari dei voli internazionali, così da aiutare i viaggiatori a organizzare al meglio i propri spostamenti.

Il CEO di SkyTeam si è dichiarato molto soddisfatto dell’accordo, affermando: “L’Italia è un importante mercato globale per i viaggiatori d’affari e leisure e, grazie alla collaborazione con Trenitalia, possiamo offrire ai clienti più opzioni per andare dove vogliono, come vogliono, usufruendo al tempo stesso dei numerosi vantaggi per cui SkyTeam è conosciuta”. Mario Alovisi, invece, Direttore Marketing di Trenitalia e CEO di Italia Loyalty, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di intraprendere un viaggio insieme a SkyTeam in una missione condivisa per rendere i viaggi più intermodali e non vediamo l’ora di accogliere i clienti SkyTeam nel vasto network Frecciarossa in tutta Italia”.

L’accordo inciderà anche sui pacchetti fedeltà di entrambe le compagnie. L’alleanza, infatti, consentirà ai membri frequent flyer di SkyTeam di guadagnare e spendere miglia quando viaggiano su corse Frecciarossa selezionate. I membri di CartaFRECCIA, invece, il programma fedeltà per i viaggiatori di Trenitalia che ha superato i 10 milioni di iscritti, potranno guadagnare e spendere punti viaggiando su voli SkyTeam selezionati.