Venere e Mercurio la prossima settimana brilleranno insieme, nel cielo

Quando siamo a casa, lontani dalle città che ci hanno fatto sognare e dalle destinazioni che ci hanno regalato esperienze uniche, ecco che per sentirci meno soli basta alzare gli occhi al cielo per scoprire uno spettacolo incredibile fatto di corpi celesti.

Il cielo ci ricorda che non siamo soli, mai. La prossima settimana poi ci saranno due guest star a illuminare le nostre serate trascorse al balcone o affacciati alla finestra, stiamo parlando di Venere e Mercurio.

In realtà ai più attenti non sarà sfuggito che mai come in questi ultimi giorni Venere ha brillato indiscussa, come non faceva dal 2012, l’avete vista? Nel cielo lei è stata in assoluto l’astro notturno più luminoso dopo la Luna e, il 24 Marzo a partire dalle 19 risplenderà come non ha fatto mai quest’anno.

Non è un caso infatti se al pianeta dedicato alla dea Afrodite sia stato dato l’appellativo Morning Star e Evening Star in base al momento in cui sia più visibile nel cielo.

E cosa dire del piccolo e discreto Mercurio? Sembra proprio che da martedì prossimo e per tutta la settimana anche il pianeta più interno del sistema solare sarà visibile. Questo accadrà perché entrambi i pianeti la prossima settimana saranno il più lontani dal sole e questa distanza li renderà facilmente visibili, anche ad occhio nudo.

E se eravamo abituati a lasciarci incantare dalla luminosità del pianeta dell’amore, sarà sorprendente poter ammirare anche Mercurio nei prossimi giorni. Quest’ultimo infatti è il più piccolo dei pianeti e la sua orbita essendo la più eccentrica e meno circolare gli ha fatto guadagnare il soprannome di “pianeta rapido”.

Poterlo osservare senza telescopio è davvero un evento imperdibile. Per non perdere la sua entrata in scena, dovreste tenere gli occhi puntati al cielo almeno un’ora prima dell’alba e guardare verso est: il suo disco giallo, sotto l’orizzonte sarà visibile come non mai.

E se tutto questo vi sembra poco, sappiate che lo spettacolo più bello verrà messo in scena proprio da Venere il 22 Maggio quando il pianeta brillerà accanto a Mercurio emergendo da dietro il sole, subito dopo il tramonto. Gli astronomi assicurano: questo sarà l’anno del cielo. A noi, non resta che alzare gli occhi e goderci tutto questo.