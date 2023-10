Stelle cadenti e abbracci tra pianeti: il cielo del mese si accende di magia

Venere abbraccia la Luna in pieno giorno, mentre una pioggia di stelle accende il cielo di magia. Ecco tutti gli eventi da non perdere

Fonte: iStock Eventi nel cielo di novembre

È uno dei periodi più affascinanti dell’anno, questo, che ci consente ancora una volta di ammirare tutta la bellezza di Madre Natura. Entrando nel mese di novembre, e quindi nel pieno della stagione autunnale, alcuni luoghi del mondo si preparano ad ospitare il grande spettacolo della natura, l’ultimo prima del lungo letargo.

Difficile scegliere dove andare e cosa guardare quando la bellezza ci circonda tutto intorno, e non solo. Nelle prossime settimane, infatti, basterà alzare gli occhi al cielo per godere di un altro show incredibile e gratuito, quello portato in scena dalle stelle, dai pianeti e dalla Luna.

Un abbraccio incredibile ci toglierà il fiato e lo farà in pieno giorno, le stelle cadenti ci faranno sognare e poi, ancora, la Luna piena tornerà a illuminare le nostre notti d’autunno. Prendete carta e penna: gli eventi del cielo di novembre sono imperdibili e stanno per iniziare.

L’abbraccio di Venere e della Luna

Novembre coincide con grandi e straordinari viaggi, quelli che ci conducono dentro paesaggi che per forme, lineamenti e colori sembrano delle vere e autentiche cartoline autunnali. Ma è anche il periodo perfetto per raggiungere tutti i luoghi dell’astroturismo, e quindi quelle destinazioni prive di inquinamento luminoso dove il cielo stellato diventa una magia senza fiato.

Come abbiamo anticipato, il mese di novembre si presenta a noi con un calendario fitto di eventi incredibili da ammirare a testa in su. Si comincia con un abbraccio suggestivo, romantico e incantato: quello del nostro satellite naturale Venere. Non sarà una congiunzione come le altre per due motivi: nell’abbraccio la mezza Luna occulterà il Pianeta luminoso e il fenomeno sarà visibile in pieno giorno. L’appuntamento è previsto giovedì 9 novembre a partire dalle 11.00, e lo show sarà visibile in tutta Europa e anche dall’Italia.

Le stelle cadenti del mese

Il cielo del mese ci offre un’inedita e grandiosa opportunità: quella di sussurrare i desideri alla vista delle stelle cadenti. Due sono gli sciami meteorici in arrivo nelle prossime settimane, rispettivamente a inizio e a metà mese.

Ad aprire le danze ci pensano le Tauridi Meridionali, il cui picco massimo è previsto il 4 novembre. Tra il 10 e il 12 del mese, invece, sarà il turno delle Tauridi Settentrionali che faranno capolino subito dopo il crepuscolo.

La pioggia di stelle tornerà e lo farà in grande stile nella seconda metà del mese. Questa volta a inscenare uno spettacolo magico saranno le Leonidi, uno dei più importanti sciami meteorici dell’anno. Occhi puntato versi il cielo tra il 17 e il 18 novembre: condizioni meteo permettendo, la visione si preannuncia mozzafiato.

Novembre a testa in su: altri eventi imperdibili

Nelle prossime settimane alzare gli occhi al cielo sarà una vera delizia, non solo per gli appassionati delle stelle e dei pianeti. Raggiungendo parchi, spiagge e luoghi distanti dalle luci della città, sarà possibile infatti osservare elementi celesti davvero suggestivi. Vi basterà munirvi di un piccolo binocolo per contemplare la Galassia di Andromeda, più luminosa che mai, e le Pleiadi, ben visibili nella costellazione del Toro.

Dal 25 al 27 novembre, invece, la Luna tornerà protagonista del cielo con diverse congiunzioni. La prima con Giove, visibile dopo il tramonto, la seconda con Urano e la terza con le Pleiadi. Lo show si concluderà con il pleniluvio, sarà proprio il nostro satellite naturale più bianco e splendente che mai a chiudere il calendario di eventi del mese.