Gli eventi dedicati alle stelle cadenti, da Nord a Sud

Agosto è il mese di stelle e desideri. In questi giorni ci prepariamo a vivere notti magiche con il naso all'insù in attesa di vedere quella scia luminosa che realizzerà (si spera) i nostri sogni più nascosti. Quali sono i luoghi più belli dove andare a vedere le stelle cadenti nei prossimi giorni? Vi sveliamo una serie di eventi da non perdere, dal Nord al Sud Italia.