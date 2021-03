Questo vecchio traghetto dismesso sta per diventare un hotel galleggiante

editato in: da

Dopo l’asprezza del territorio centrale dell’Anatolia, una vasta e meravigliosa distesa d’acqua circondata da montagne e vegetazione selvaggia si apre davanti agli occhi di tutti coloro che arrivano sul Lago di Van. Una qualsiasi mappa della Turchia sud-orientale, vi porterà a prestare attenzione a questo grande bacino idrico, un lago naturale di di 3750 chilometri quadrati formato a seguito dell’interruzione del flusso da parte del vulcano Nemrut Dağı.

Il paesaggio che circonda la riva del lago è bellissimo, soprattutto per quell’aurea incontaminata e selvaggia e le vette delle montagne innevate d’inverno. Nonostante l’enorme potenziale turistico di quest’area della Turchia, non ci sono abbastanza strutture ricettive da rendere il luogo a portata di viaggiatori, almeno fino a questo momento.

Un nuovo progetto, volto proprio a valorizzare le bellezze naturali del Lago di Van sta per nascere: una vecchia nave dismessa, infatti, sta per essere trasformata in un meraviglioso hotel galleggiante. Quello che sarà costruito a Edremit, il distretto della Turchia nella provincia di Van, sarà un hotel a tre piani che nascerà proprio sul lago.

Il progetto è sostenuto da DAKA, l’Agenzia per lo sviluppo dell’Anatolia Orientale, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale turistico e ricettivo di una zona che, per troppo tempo, è stata lasciata a se stessa. Il floating hotel sul lago offrirà lavoro a professionisti e metterà a disposizione diversi stage riservati agli studenti che vogliono lavorare nel settore della gestione alberghiera e marittima.

Ovviamente l’obiettivo è quello di offrire ai cittadini e ai turisti, un’esperienza rigenerante all’interno di un’area naturale ancora poco conosciuta.

L’hotel nascerà all’interno di un vecchio traghetto, ora in disuso, utilizzato precedentemente per il trasporto dei passeggeri da una sponda all’altra del Lago di Van. Il progetto è ancora in work in progress, ma si vocifera che gli interni delle camere saranno realizzati con un concept unico. Non mancheranno, inoltre, una caffetteria, un ristorante, una sala internet e un’area benessere con sauna e jacuzzi.

L’hotel, inoltre, destinato a solcare le acque del lago, trasporterà gli ospiti alla scoperta delle bellezze del Lago di Van e della meravigliosa e suggestione Isola di Akdamar con delle mini crociere periodiche. Insomma, in Turchia sta per nascere un’esperienza unica, chi ha voglia di viverla?