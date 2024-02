In Italia sta per nascere una nuova (e bellissima) pista ciclopedonale

Fonte: iStock Veduta del Lago di Ghirla

C’è un prezioso angolo del nostro Paese che si sviluppa in una magnifica area verdeggiante e che cambia volto con il mutar delle stagioni. Proprio qui sta per nascere una qualcosa che permetterà al visitatore di goderselo appieno: una nuova (e bellissima) pista ciclopedonale grazie a cui scoprire ancor più profondamente questo posto che pare uscito da un libro di fiabe.

La nuova pista ciclopedonale del Lago di Ghirla

Il luogo in questione è il meraviglioso Lago di Ghirla, una perla della Lombardia che prende vita in provincia di Varese. Di origine glaciale, è già costeggiato per un lungo tratto dal sentiero della Via Francisca del Lucomagno ma, stando a quanto si apprende da VareseNews, sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale che permetterà di fare il giro completo di questo prezioso lago.

Sul quotidiano si può leggere che questo nuovo progetto prevede la realizzazione di un percorso che ha l’obiettivo di valorizzare il piccolo bacino della Valganna, senza dimenticare che al primo posto ci sarà la sicurezza. Tuttavia, non mancano le polemiche poiché secondo alcuni il rischio maggiore che si corre è che questo progetto possa rovinare il tranquillo paesaggio del lago. La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio ha dato però l’ok alla partenza dei lavori.

Un intervento molto importante, quindi, e finanziato con i fondi di Regione Lombardia, con un contributo dell’Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla e in parte con fondi comunali. Per quanto riguarda il costo, invece, quello del primo lotto è di 385mila euro, ed altri 730mila serviranno a finanziare il secondo e terzo lotto.

La bellezza del Lago di Ghirla

Posto in una valle prealpina ad un’altitudine di oltre 400 metri, il Lago di Ghirla è immerso in un paesaggio pregno di boschi e vegetazione. È anche la casa di diversi anfibi, come rane e rospi, e pesci d’acqua dolce, tinche, carpe, lucci, persici reali, persici sole di taglia ridotta.

Questo splendido bacino d’acqua pare essere caratterizzato da due anime diverse: ci sono la sponda destra, che è completamente libera e gratuita e che consenti di rilassarsi per poi tuffarsi nelle (gelide) acque del lago (sì, è balneabile), e quella sinistra, chiamata Trelago, in cui è possibile trovare un grande lido attrezzato a pagamento, bagni, aree per bambini, spazi per il barbecue e molto altro ancora.

Si tratta di un luogo ideale per dedicarsi a un po’ di relax, lontano dalla confusione cittadina, e in cui concedersi pause (molto) rinfrescanti nelle sue acque pulite ed estremamente profonde.

D’inverno, invece, il bacino cambia volto perché sorge in una valle particolarmente ombreggiata e per questo non vi batte il sole: il lago si trasforma – quando il meteo lo permette – in una meravigliosa pista da pattinaggio su ghiaccio e per giocare a hockey.

Se fino a poco tempo fa non era possibile fare il giro del completo del lago, grazie a questo progetto i visitatori avranno a breve anche questa opportunità, potendo godere di questo incantevole posto della provincia di Varese come non hanno mai fatto fino ad ora.