Al via in Val di Fiemme la prima Wellness Community italiana

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock La Val di Fiemme circondata dalle Dolomiti

In Trentino-Alto Adige, la Val di Fiemme è una delle testimonianze visive più tangibili della bellezza straordinaria di questo territorio del Nord Italia: una vallata di verde incastonata tra le imponenti montagne delle Dolomiti e costellata da azzurrissimi e limpidi laghi montani.

In un tale paradiso non c’è dubbio che il benessere sia all’ordine del giorno, ma c’è di più: la Val di Fiemme è infatti la cornice e la sede vera e propria della prima “wellness community” delle Alpi e in Italia, in generale. Ma cos’è una wellness community e di cosa tratta questa preziosa iniziativa? Scopriamolo insieme.

Wellness community, cos’è?

Il concetto di “wellness community” come quella della Val di Fiemme forse non è di immediata chiarezza, eppure si tratta di un fenomeno che all’estero sta già guadagnando terreno in diverse realtà: infatti, tra le comunità di wellness più famose al mondo oggi vi è quella in Florida di Lake Nona a Orlando, nonché la nipponica The Interlace e la BedZED del Regno Unito, per citarne alcune.

Ma di cosa si tratta nello specifico? Una wellness community è letteralmente una comunità votata al benessere, ovvero l’insieme di più individui che decidono di far gruppo e di costruire una realtà sociale e abitativa dove tutto è volto a promuovere e a sostenere attivamente uno stile di vita sano che divulghi il benessere generale tra gli stessi membri della comunità.

Queste società, quindi, sono spesso incentrate sull’incoraggiare abitudini positive per la salute mentale, fisica ed emotiva, offrendo solitamente conoscenze, risorse e informazioni utili su diete sane, attività fisica, tecniche di gestione dello stress, meditazione, e altro ancora.

In una wellness community che si rispetti non solo l’ambiente e il design circostante rifletterà questi obiettivi, ma saranno periodicamente organizzati per i membri della comunità eventi, workshop, sessioni di allenamento o meditazione in gruppo per promuovere il benessere e la salute di tutti. Gli appartenenti al gruppo in queste occasioni possono condividere le proprie esperienze, sfide e successi nel perseguire uno stile di vita sano, creando così un maggiore senso di comunità e appartenenza.

Fonte: iStock

La Wellness Community in Val di Fiemme

Nella spettacolare e verdissima valle del Trentino, che si specchia sulle possenti Dolomiti, è stata accettata questa sfida di benessere e di modernità: ecco che nasce infatti la prima wellness community italiana, grazie a un progetto che vuole promuovere e rendere protagonista questo splendido territorio attraverso la salute, l’economia e l’industria del turismo.

Il progetto in Val di Fiemme prenderà vita nel concreto a partire dal prossimo 20 settembre nel comune di Cavalese, in Trentino, come precursore anche di tutta quell’attività che il territorio vedrà in occasione delle future Olimpiadi Milano Cortina 2026. Al progetto hanno comunque contribuito anche alcuni stakeholder strategici, tra cui la Provincia autonoma di Trento, l’Università degli Studi di Trento, il centro di ricerca Fondazione Bruno Kessler (Fbk) e il Gruppo Itas.

La Val di Fiemme, infatti, sarà proprio l’unica tappa del Trentino per le gare olimpiche invernali del 2026 e ospiterà le diverse specialità dello sci nordico e del salto dal trampolino, quindi comunque una fetta di assegnazione di medaglie di circa il 33%.

I promotori di questa iniziativa hanno reso noto che l’obiettivo di questa nuova wellness community è anche quello di potersi presentare “all’appuntamento con la storia dello sport, offrendo un territorio capace di tenere assieme le persone che ci abitano, i visitatori e il mondo delle imprese”.

Al progetto, infatti, hanno aderito diverse realtà della Val di Fiemme, come l’Azienda per il turismo Fiemme e Cembra, il Pastificio Felicetti, La Sportiva, Starpool e Fiemme Tremila e altre ancora.

Luigi Angelini, ideatore e consulente strategico per la cultura del benessere di questa iniziativa, ha infatti affermato anche che “il territorio avverte la necessità di un ulteriore salto in avanti. Senza la naturale evoluzione da Destination a Community, nel giro di poco tempo l’ottimo lavoro fatto sin qui rischia di rimanere una strategia di breve respiro e, soprattutto, destinata a vendere, ad esempio in ambito turistico, al visitatore un prodotto non coerente con il modo di vivere della comunità locale. Diventa quindi obbligatorio per la comunità impegnarsi per fare in modo che la ‘strategia Wellness’ già intrapresa con successo dal sistema turistico venga estesa al resto della società e dell’economia del territorio”.

Grazie al concetto di Wellness Community in Val di Fiemme è ora possibile mettere al centro di questo progetto e del territorio stesso le persone che lo abitano e lo vivono, alimentando in maniera positiva anche il circuito del turismo. Infatti, come sottolineato anche dallo stesso Paolo Gilmozzi, presidente dell’Azienda di promozione turistica Fiemme Cembra questo progetto può aprirsi a più persone ampliando la platea e coinvolgendo diverse e ulteriori risorse.

La Val di Fiemme è dunque oggi la prima destinazione italiana dove abbracciare appieno lo spirito e l’iniziativa alla base delle wellness community: d’altronde, il territorio offre uno scenario naturale pazzesco, di incredibile bellezza, da scoprire in sella a una mountain bike oppure a passo di trekking su sentieri panoramici.