I migliori festival musicali sulle Dolomiti

Non è un caso se vengono considerate le montagne più belle del mondo: le Dolomiti conquistano al primo sguardo con il loro fascino e la loro maestosità. Un territorio vasto e sorprendente che comprende cinque province e tre regioni e che è entrato a pieni diritti tra i patrimoni dell’UNESCO. Le Dolomiti possono essere vissute in tanti modi e non solo percorrendo trekking indimenticabili. Ogni estate diventano lo scenario perfetto dove arte e cultura si incontrano offrendo esperienze uniche in una cornice da sogno.

Tra queste esperienze, quelle da non perdere sono sicuramente i festival musicali sulle Dolomiti, una serie di eventi e incontri che raccontano questo paesaggio e permettono di viverlo attraverso suoni ed emozioni diverse. Scopriamo insieme quali sono i migliori festival del 2024.

I Suoni delle Dolomiti – Val di Fassa

Dal 28 agosto al 29 settembre, il Trentino unisce musica e natura nel festival di musica in quota ‘I Suoni delle Dolomiti’. In programma sono previsti 17 concerti e 1 trekking di tre giorni insieme allo scrittore di montagna più amato, Paolo Cognetti, autore de ‘Le otto montagne’, tra gli altri romanzi. Le esibizioni musicali coinvolgono generi diversi, dalla classica delle orchestre nostrane e nazionali al blues, soul e jazz di Raphael Gualazzi, fino agli omaggi ai grandi maestri della musica italiana come Paolo Conte. Potete decidere di salire a piedi per raggiungere il luogo dell’evento o usufruire degli impianti di risalita, che verranno aperti per quest’occasione.

Info utili

Come arrivare in Val di Fassa

In auto

Provenendo dall’A22, autostrada Modena-Brennero:

– Uscita Ora/Egna, S.S. 48 delle Dolomiti – Passo San Lugano – Val di Fiemme – Val di Fassa (distanza km 45). Dalla circonvallazione di Moena (zona artigianale) verso Canazei

– Uscita Bolzano Nord, S.S. 241 Grande Strada delle Dolomiti – Passo Carezza – Vigo di Fassa (distanza km 40). Da Vigo verso nord in direzione di Canazei, verso sud in direzione di Soraga e Moena

In treno

Le stazioni ferroviarie più vicine sono: Trento, Bolzano e Ora. Dalle stazioni dei treni sono garantiti collegamenti giornalieri con la Val di Fassa tramite autobus.

Biglietti I Suoni delle Dolomiti

I posti per ogni evento sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per i biglietti dei singoli eventi rimandiamo al sito I Suoni delle Dolomiti.

Eggental Classic&More – Val d’Ega

Unite musica classica e cibo di alta qualità e otterrete il festival ‘Eggental Classic&More’ in Val d’Ega. Dal 27 luglio al 31 agosto, potrete lasciarvi trasportare dalle note dei concerti classici e vivere esperienze culinarie nella suggestiva cornice tra Catinaccio e Latemar. Il programma prevede un totale di 5 concerti arricchiti da colazioni, brunch o aperitivi con musicisti quali Trio Arioso, l’Ensemble Amarilli e l’Orchestra Haydn diretta da Roberto Molinelli. L’ultima serata, quella del 31 agosto, vedrà l’ensemble d’archi dell’Orchestra Haydn presentare al Grand Hotel Carezza la “Buenos Aires’ Serenade” con opere di Čajkovskij e Piazzolla, accompagnati da un aperitivo con vista sulle montagne del Latemar e del Catinaccio.

Info utili

Come arrivare in Val d’Ega

In auto

Brennero (Autostrada Brennero A 22, pedaggio obbligatorio)

– Uscita autostrada Bolzano Nord/Val d’Ega – dopo circa 0,5 km in direzione Bolzano, alla rotatoria, entrare a sinistra nella Val d’Ega (SS 241).

In treno

La stazione di riferimento è Bolzano, da qui sarà necessario prendere un autobus.

Biglietti Eggental Classic&More

Prenotazione obbligatoria, il biglietto comprende l’impianto di risalita, la colazione, il brunch o l’aperitivo, e il concerto. Per i biglietti dei singoli eventi rimandiamo al sito Eggental Classic&More.

Water Music Festival – Lago Valbiolo

L’acqua è al centro dell’evento ‘Water Music Festival’ che unisce la musica con l’obiettivo di sensibilizzare le persone su una risorsa per noi fondamentale. Dal 12 luglio al 25 agosto, il Lago Valbiolo e il Passo Tonale ospiteranno una piattaforma che sarà accessibile per tutta la durata del festival e che vi permetterà di camminare a filo d’acqua a un’altitudine di 2000 metri. Sul palco, invece, saliranno artisti di fama nazionale come Gio Evan, Carmen Consoli, Davide Locatelli e About That Night. Il 24 agosto, in occasione della chiusura del festival, si terrà il ‘Water Music Party’, gratuito e aperto a tutti.

Info utili

Come arrivare al Lago Valbiolo

In auto

SS42 fino a Passo del Tonale, seguire le indicazioni per seggiovia Valbiolo. Lasciare la macchina al parcheggio e salire verso il lago con una camminata di 30 minuti.

In autobus

La zona del Valbiolo è coperta dagli autobus della linea Trentino Trasporti.

Biglietti Water Music Festival

Sul sito Ponte di Legno Tonale.

Panorama Music – Val di Fassa

Dal 3 luglio al 25 agosto, la Val di Fassa ospita l’amato ‘Panorama Music’, undici appuntamenti gratuiti organizzati nelle zone più belle della valle come Passo San Pellegrino, Canazei o Vigo di Fassa. I concerti sono itineranti creando la perfetta simbiosi tra musica e natura. Potete raggiungere le diverse località che ospiteranno gli eventi sia con gli impianti di risalita che a piedi, unendo il piacere di trascorrere una serata diversa con un po’ di attività fisica. Ad alternarsi sul palco ci saranno diversi generi musicali, tra nomi di rilievo italiani e internazionali, per serate uniche immersi in scenari d’eccezione.

Info utili

Biglietti Panorama Music

Ingresso libero.

CortinAteatro – Cortina d’Ampezzo

Musica, lirica e teatro si incontrano in una delle località più amate delle Dolomiti del Veneto, Cortina d’Ampezzo, una delle destinazioni preferite sia in inverno che d’estate. 16 appuntamenti dall’11 luglio al 18 ottobre spazieranno dalla musica classica alla lirica, dal teatro comico agli attesi appuntamenti musicali al tramonto. Tra gli eventi più belli citiamo l’omaggio a Ennio Morricone eseguito dall’Orchestra Regionale Filarmonica Veneta, i tramonti in quota e la serata con i Ba(ch)rock Bassoon Quartet.

Info utili

Come arrivare a Cortina d’Ampezzo

In auto

Autostrada A27 (Venezia – Belluno)

Autostrada A22 (Modena – Verona – Bressanone – Innsbruck)

In treno

Le stazioni ferroviarie più vicine sono Calalzo di Cadore e Dobbiaco, collegate a Cortina d’Ampezzo da un servizio di autobus.

Biglietti CortinAteatro

Su Musincantus.it

Dolomiti Music Festival – Cadore

Dal 13 luglio al 7 settembre i paesaggi di Cadore, e in particolare del Rifugio Lunelli, ospiteranno ben 60 appuntamenti a ingresso libero con oltre 80 ospiti. Nato dall’unione di tre eventi (Dolomiti Blues&Soul Festival, Organi Storici in Cadore e Dolomiti Più Note), il ‘Dolomiti Music Festival’ rappresenta il festival diffuso più grande d’Italia e propone concerti che abbracciano generi differenti, dal jazz al rock, dalla musica classica alla tradizionale musicale di montagna, diventando così uno degli eventi più attesi per gli amanti della musica. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono sicuramente quello che vede salire sul palco Willy Mazzer e la Headhunters Blues Band, la tappa del tour europeo di Adam Holzman, e OverMiles, una band che rende omaggio a Miles Davis.

A rendere speciale questo festival è anche un’organizzazione attenta e curata che coinvolge l’intero territorio. La musica sarà l’elemento comune e di partenza che permetterà ai partecipanti di immergersi nel patrimonio culturale e naturale cadorino: oltre ai concerti, infatti, sono previste visite guidate, focus dedicati agli artisti, momenti dedicati alla gastronomia tipica della zona, iniziative sociali e vendita di prodotti d’eccellenza.

Fonte: Koinè Comunicazione

Info utili

Come arrivare a Cadore

In auto

Autostrada A27

– Uscita Pian di Vedoia (Belluno), proseguire su strada statale 51 d’Alemagna.

In treno

La stazione ferroviaria più vicina è Dobbiaco, da qui prendere autobus con direzione Cortina e Cadore.

Biglietti Dolomiti Music Festival

Ingresso libero.

Musica nell’Agordino – Belluno

Anche quest’anno torna il festival itinerante ‘Musica nell’Agordino’, alla sua 31° edizione. Chiese, location naturali, rifugi e locali in alta quota saranno gli scenari in cui si terranno gli eventi dal 5 luglio al 10 agosto. Il programma del festival soddisfa ogni gusto perché si compone di 3 rassegne principali: la Rassegna di musica etnica, curata da Agordo ETNO Musica, la Settimana Organistica e i concerti in quota, che verranno organizzati nelle migliori location del territorio.

Info utili

Come arrivare ad Agordino

In auto

A27 d’Alemagna

– A27 Uscita Belluno – Ponte nelle Alpi, verso Belluno SS 50, poi SS 203 Agordina direzione Agordo.

A22 Autostrada del Brennero – Brennerautobahn

– uscita Ora/Egna – SS48 delle Dolomiti verso Cavalese, Predazzo, Moena, SS 346 del Passo San Pellegrino per arrivare a Falcade.

– uscita Ora/Egna – SS48 delle Dolomiti verso Cavalese, Predazzo, Val Travignolo, poi SP25 Paneveggio – Passo Valles per arrivare a Falcade.

A4 Milano Venezia

– innesto con A31 della Val d’Astico uscita Dueville – Superstrada Montana Veneta fino a Bassano del Grappa , poi verso SS47 Valsugana- uscita Arsiè/Feltre, Santa Giustina, Meano, Mas di Sedico e proseguendo poi per la SS203 Agordina.

In treno

Linea Padova-Belluno

Linea Venezia-Belluno

Biglietti Musica nell’Agordino

Ingresso libero.