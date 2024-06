In Trentino, lungo il nuovo sentiero delle marmotte

Fonte: iStock Il nuovo sentiero delle marmotte, tra le Dolomiti

Le Dolomiti sono da sempre a misura di bambino, ma quest’estate ci sono ancora più sorprese ad attendere le famiglie: il parco escursionistico di Ciampac inaugura infatti un nuovo itinerario da compiere insieme ai più piccini, sulle orme di simpatici animaletti di montagna. Si tratta del sentiero delle marmotte, un’idea meravigliosa per avvicinare i piccoli esploratori a queste creature che da sempre vivono la Val di Fassa. Ecco in che cosa consiste.

In Trentino Alto Adige ci sono tantissime località perfette per le famiglie, sia in inverno che in estate: dagli impianti sciistici che offrono piste per i più piccini – con tanto di scuola per imparare – ai magnifici prati verdi ricoperti di fiori dove divertirsi nella natura, magari intraprendendo qualche camminata un po’ più avventurosa. È su questa scia che il parco del Ciampac, un’ampia area escursionistica che ha inaugurato la stagione proprio questo 15 giugno 2024, ha dato vita ad un nuovo sentiero tematico dedicato ai bambini.

Si chiama sentiero delle marmotte, ed è una semplice passeggiata di circa 1 ora che conduce grandi e piccini alla scoperta dell’habitat naturale di questi graziosi roditori di montagna, che abitano da sempre la Val di Fassa. Alla partenza, i bimbi riceveranno un libretto illustrato da Michela Molinari (al costo di 5 euro), per poter seguire l’avventurosa storia della marmotta Margot, persasi nel bosco, alla ricerca della strada di casa. Durante il percorso, i giovani esploratori potranno sbirciare all’interno di 8 box tridimensionali in legno, i quali contengono scene in miniatura che raccontano la vita delle marmotte e di altri animali come il coniglio Anselmo, la formica Cleopatra e il riccio Olmo.

È, insomma, una vera e propria avventura dedicata a tutti i bambini che hanno compiuto almeno 5 anni, da vivere in compagnia di mamma e papà. Ci sarà la possibilità di approfondire temi quali l’importanza di tutelare l’ambiente e di proteggere la conservazione della specie, con tanti stickers che coinvolgeranno ancora di più i ragazzini. E, alla fine del percorso, li attenderà un regalo speciale. Per chi vuole, è possibile anche aggiungere un pranzo in rifugio per fare il pieno di energie e assaporare alcune delle specialità tipiche locali.

Il Ciampac e i suoi meravigliosi sentieri

Il Ciampac è un parco escursionistico ricco di meraviglie: lo si può raggiungere in telecabina dalla frazione di Alba di Canazei, per la stagione estiva che durerà dal 15 giugno al 15 settembre 2024. Per le famiglie, ci sono tante sorprese interessanti. Uno è il Ciampark, un suggestivo parco giochi in legno ad alta quota, con decine di attrazioni che conquisteranno la curiosità dei più piccini. Ed è sempre per i bimbi che è pensato il sentiero Sulle Tracce di Ciampy, che porta alla scoperta del paesaggio naturale in cui abita il camoscio.

L’altra novità dell’estate, oltre al sentiero delle marmotte, è invece il Sentiero Seduto: si tratta di una facilissima passeggiata che alterna diverse soste originali. Qualche esempio? La panchina felice, una seduta con schienale a forma di sorriso, o ancora la panchina per gli innamorati, che aiuta ad avvicinare le persone che vi si siedono. Tutte le sedute sono realizzate in legno dall’artista Marco Nones, per invogliare gli escursionisti non solo a fare attività all’aria aperta, ma anche a godersi un po’ di riposo nella natura, ammirando il paesaggio.