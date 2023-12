Bellamonte, un meta ideale in tutte le stagioni

Nella magnifica cornice naturale che sa regalare il Trentino sorge una località che si rivela una meta ideale sia in inverno che in estate: Bellamonte

Veduta di Bellamonte in estate

Molto spesso ci capita di associare le località alle stagioni: se c’è il mare ci si va in estate, se c’è la montagna in inverno. Ma la verità è che commettiamo un errore, perché sia il mare che la montagna hanno molto da offrire in tutti i periodi dell’anno. Per questo motivo, abbiamo deciso di parlavi di una bellissima meta che si fa spazio tra le montagne italiane e che è il paradiso per coloro che amano gli sport sulla neve, ma anche per quelli che adorano fare passeggiate nella natura e nel verde: benvenuti a Bellamonte.

Cosa aspettarsi e dove si trova

Bellamonte è una realtà piccolissima ma una grande destinazione turistica. Vi basti pensare che è una frazione, ma che nei fatti è piena di alberghi e servizi che possono accontentare qualsiasi tipo di esigenza. Situata nel paesaggio fiabesco della Val di Fiemme, a un’altitudine di 1.373 metri sul livello del mare, sorge lungo la Valle del Travignolo, all’ombra della Catena del Lagorai e delle Pale di San Martino.

È una frazione del comune di Predazzo, in provincia di Trento, e vanta una posizione fortemente soleggiata che la rende una meta ideale per le vacanze durante la bella stagione, ma allo stesso tempo la sua incredibile vicinanza con il Comprensorio sciistico dell’Alpe Lusia, uno di quelli che compongono il famoso Dolomiti Superski, fa sì che sia una destinazione ottimale anche durante l’inverno.

Cosa fare e vedere

Questo incantevole angolo del Trentino è comunemente considerato una delle località più suggestive della Val di Fiemme, nonché della stessa regione di cui fa parte. Il merito è senza ombra di dubbio della sua fortunata posizione che permette di ammirare, da molteplici angolazioni, uno dei più bei panorami sul gruppo delle Pale di San Martino e sulle vaste praterie che circondano le caratteristiche baite in tronchi di abete e pietre.

Quando è tempo di neve si rivela una destinazione favolosa per le vacanze invernali in quanto il comprensorio dell’Alpe Lusia permette di sciare anche ai meno esperti, grazie alle sue pendenze basse e ai tracciati ampi.

Non è di certo da meno l’altrettanto vicino comprensorio Val di Fiemme – Obereggen che offre in totale ben 1.200 chilometri di tracciati, serviti da 460 impianti di risalita.

In estate e in primavera è tutta un’altra storia, ma quel che è certo è che Bellamonte è una vera e propria chicca, grazie alle tante possibilità di escursioni in montagna che mette a disposizione. Il bellissimo Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino regala ai visitatori boschi alpini e natura incontaminata.

E proprio passeggiando da queste parti sarà impossibile non notare il legno degli abeti che sono una vera istituzione: da essi si ricavano i migliori violini del mondo: gli Stradivari. Molto bello è anche il Lago di Fortebuso, un bacino artificiale nel quale si può praticare la pesca sportiva e da dove, tramite un trekking totalmente immerso nella natura, si può raggiungere il Forte Dossaccio, una struttura risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Da non perdere è anche il Museo di Nonno Gustavo che permette di scoprire una collezione di attrezzi contadini e oggetti antichi.

Infine, non dimenticate l’enogastronomia perché Bellamonte fa parte della Strada dei Formaggi delle Dolomiti in cui assaggiare i gustosi formaggi locali, gli squisiti salumi e i deliziosi frutti di bosco della zona preparati secondo le ricette tradizionali.