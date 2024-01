Tesero, un borgo tutto da scoprire

Con la sua incantevole bellezza alpina e le sue tradizioni ricche di storia, rappresenta una meta imperdibile per gli amanti della montagna e dell’outdoor

Tesero, Trentino-Alto Adige

L’Italia, da Nord a Sud, si rivela come un magnifico mosaico di borghi antichi, ciascuno con la propria identità inconfondibile e un patrimonio inestimabile. Questi centri storici, incastonati nelle regioni più variegate, rappresentano piccoli capolavori architettonici che resistono al trascorrere del tempo. È un viaggio attraverso secoli di storia, un percorso che permette di apprezzare l’arte, la cultura e le tradizioni che hanno plasmato l’identità del nostro Paese.

Oggi ti condurremo in un luogo straordinario, dove la bellezza naturale si unisce alla ricchezza culturale locale. Benvenuto a Tesero, un incantevole paesino nel cuore delle Dolomiti, situato nella provincia di Trento, in Trentino-Alto Adige. Una vera gioia per gli occhi e lo spirito, un tesoro nascosto da esplorare e ammirare.

Tesero: la perla della Val di Fiemme

Fonte: iStock

Immerso nel cuore della suggestiva Val di Fiemme, sorge Tesero, un incantevole angolo d’Italia che regala un mix unico di storia, cultura e bellezze naturali. Questa località turistica confina con la Val di Fassa e vanta origini storiche che risalgono all’epoca romana, quando era noto come “Castrum Teza”, un antico insediamento che ha lasciato un’impronta indelebile sul paesaggio montano, contribuendo a plasmare la città nel corso dei secoli.

Oggi, è riconosciuto come un importante centro dell’artigianato. Infatti, la produzione di mobili intagliati a mano è tuttora una delle principali attività economiche locali, testimonianza dell’abilità e della creatività degli artigiani tirolesi.

Il cuore pulsante del borgo è la Chiesa Parrocchiale dedicata a Sant’Eliseo. Questa struttura sacra si distingue per il suo inusuale campanile, un elemento distintivo che aggiunge un tocco di originalità al profilo architettonico della zona. Vale la pena visitare anche altri luoghi di culto, come la Cappella di San Rocco, edificata nel XVI secolo, e la chiesa gotica dedicata ai Santi Leonardo e Gottardo, che contribuiscono a creare un ambiente ricco di spiritualità e storia.

Tra gli edifici storici che adornano Tesero, il Palazzo del Municipio si distingue per la sua magnificenza barocca. Con la sua facciata imponente, riflette l’importanza che il villaggio ha avuto nel corso dei secoli, un simbolo tangibile del suo passato illustre. E infine, ti suggeriamo di visitare Casa Jellici, un antico palazzo ristrutturato con cura e grande attenzione ai dettagli. Questa struttura ospita regolarmente mostre e concerti, diventando un punto di riferimento ineludibile per gli appassionati di arte e musica.

Tesero: un’incantevole oasi alpina tra natura e sport

Tesero è un autentico paradiso alpino per chi ama la natura e gli sport all’aria aperta, offrendo un’ampia varietà di attività per tutte le stagioni. Durante i freddi mesi invernali, questa città diventa un rifugio ideale per gli appassionati dello sci e dello snowboard. Essendo parte dell’affermato comprensorio sciistico Fiemme-Obereggen, vanta oltre 100 km di piste perfettamente preparate, adatte sia ai principianti, sia agli sciatori più esperti.

Inoltre, è un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati dello sci di fondo. In particolare, la celebre pista Marcialonga è un tracciato che incanta gli amanti dello sci nordico. Si estende su una distanza di 70 km, snodandosi attraverso scenari mozzafiato che combinano la bellezza naturale delle Dolomiti con il fascino dei piccoli borghi di montagna, regalando ogni anno un’esperienza indimenticabile in un paesaggio invernale fiabesco.

Durante i mesi estivi, invece, Tesero si trasforma nella meta ideale per gli escursionisti. I suoi sentieri, accuratamente segnalati, si snodano attraverso le maestose vette circostanti, offrendo panorami che tolgono il fiato e un’opportunità rara di respirare l’aria fresca e rigenerante della montagna. Gli amanti del trekking possono immergersi completamente nella bellezza incontaminata della regione, esplorando gli angoli nascosti di un vero e proprio paradiso naturale.

E infine, è possibile percorrere numerose di piste ciclabili appositamente create per accogliere ciclisti di tutte i livelli di abilità. Se stai cercando un tranquillo e panoramico giro tra i boschi, immerso nella serenità della natura, oppure se preferisci provare l’adrenalina di una discesa lungo le pendici ripide delle montagne, Tesero non ti deluderà.