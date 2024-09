World Wellness Weekend, un fine settimana all’insegna del benessere. Dove andare

Fonte: Ufficio Stampa L'affascinante Monticello SPA

Sta per arrivare un fine settimana all’insegna del benessere: dal 20 al 22 settembre va in scena il World Wellness Weekend, evento internazionale, nato nel 2017, dedicato alla promozione del benessere in tutte le sue forme. In Italia sono tante le strutture che aderiscono all’iniziativa e noi di SiViaggia abbiamo selezionato per voi gli appuntamenti migliori.

Cos’è il World Wellness Weekend

Il World Wellness Weekend, che come ricordiamo si terrà dal 20 al 22 settembre, è un evento che ha l’obiettivo di incoraggiare le persone a sperimentare attività che migliorino la loro salute fisica e mentale, promuovendo uno stile di vita equilibrato e sano.

Partendo da questo presupposto, quindi, ogni appuntamento previsto desidera incoraggiare milioni di persone a riprendere una regolare attività fisica dopo l’estate. Una sorta di rinascita, da far iniziare poco prima dell’Equinozio, quando migliaia di strutture in tutta Italia (e non solo) aprono le loro porte per mostrare programmi ed esperienze esclusive con attività divertenti, gratuite e inclusive.

Dove andare in Italia

Il gruppo Terme & Spa Italia che comprende Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano, Monticello SPA&FIT e De Montel – Terme Milano (che aprirà a inizio 2025), ha scelto che ogni sua struttura, immersa in contesti naturali suggestivi e dotata di percorsi, trattamenti e attenzioni uniche, proporrà attività esclusive che uniscono tradizione e innovazione, per offrire ai partecipanti un’esperienza di benessere completa.

In sostanza, durante il weekend, i visitatori delle Terme di Saturnia, Terme di Chianciano e Monticello SPA potranno partecipare a sessioni di yoga e meditazione, trattamenti termali innovativi e percorsi benessere studiati per rigenerare corpo e mente. Terme di Saturnia offrirà trattamenti esfolianti, yoga e una sessione di skincare il 22 settembre, insieme a una gara di golf; le Terme di Chianciano presenteranno attività varie tra cui una conferenza medica, assaggi di Acqua Santa, e allenamenti intensivi; mentre Monticello SPA&FIT, vicino a Milano, proporrà esperienze multisensoriali gratuite come trattamenti viso, cerimonie hammam e accesso a corsi di fitness, in un ambiente naturale ideale per il relax.

Anche la Val di Fiemme ospiterà un fine settimana dedicato al benessere e in scenari più che emozionanti: quelli delle Dolomiti Patrimonio UNESCO e la Foresta dei Violini. Sono previste, infatti, escursioni, essenze del bosco, aperitivi fioriti, saluti al sole e musica in vetta.

Nel dettaglio: il 20 settembre sarà il giorno della visita guidata all’azienda Villa Corniole e alla sua barricaia, un luogo magico scavato nella roccia porfirica, e del Mountain Yoga, per ritrovare l’armonia in mezzo alla natura: il 21 settembre si potrà partecipare a un’esperienza trasformativa di Rebirthing e al sound healing con campane tibetane; il 22 settembre si inizierà con un saluto al sole all’alba, per poi continuare con una passeggiata nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino e un aperitivo a chilometro zero su di una terrazza panoramica.

Infine, vi segnaliamo l’Almar Giardino di Costanza Resort & Spa di Palermo, immerso nel verde e con le caratteristiche di un antico baglio nobiliare siciliano. Anche da queste parti, ogni giorno, ci saranno diversi eventi a cui partecipare: il 20 settembre un High-Intensity Interval Training all’aperto, per combinare esercizi ad alta intensità con la freschezza del bellissimo ambiente circostante; il 21 settembre lezione di Pilates a cielo aperto (più precisamente a bordo piscina); il 22 settembre, sotto una pagoda elegante e raffinata, un esperto maestro di Pilates Stretch Workout guiderà attraverso una serie di movimenti fluidi e controllati, progettati per rafforzare il corpo e migliorare la flessibilità.