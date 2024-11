Le terme del Trentino, per una vacanza di relax e natura

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Il Trentino, con le sue oltre diecimila sorgenti d’acqua e i boschi che ricoprono più del 60% del territorio, è un rifugio perfetto per chi cerca una vacanza o una pausa di relax e benessere. In questo angolo di natura incontaminata, diversi centri termali, tra i migliori i Italia, offrono esperienze uniche, ciascuno con acque dalle straordinarie proprietà curative e percorsi benessere pensati per soddisfare le esigenze di ogni visitatore.

Terme di Levico, il benessere in riva al lago

Situate nella suggestiva cornice della Valsugana, tra i laghi e le montagne della catena del Lagorai, le Terme di Levico sono immerse nella prima destinazione certificata come sostenibile dal Global Sustainable Tourism Council. La protagonista è l’Acqua Forte, un’acqua ferruginosa unica, che scende dal Monte Panarotta, attraversando giacimenti metalliferi e arricchendosi di preziosi minerali come ferro, solfati, rame e arsenico. Grazie a questa composizione, l’acqua ha un effetto calmante sul sistema nervoso ed è indicata per il trattamento di disturbi legati allo stress, ansia e problematiche artroreumatiche, respiratorie e dermatologiche.

Le Terme di Levico offrono cure termali, ma anche percorsi dedicati al benessere, con un’ampia scelta di trattamenti olistici ideali per alleviare lo stress. È possibile praticare yoga in riva al lago, esercizi di respirazione e meditazione immersi nella natura per riscoprire il proprio equilibrio interiore. All’interno del centro termale, i visitatori possono usufruire di trattamenti esclusivi come la crioterapia elettrica, unica in Trentino, e il galleggiamento asciutto in vasca Nuvola, che permettono un’esperienza di rilassamento profondo. Completano l’offerta massaggi terapeutici, fisioterapia, ginnastica in acqua e un percorso flebologico.

Come arrivare

Le Terme di Levico si trovano a Levico Terme, facilmente raggiungibili in auto tramite la SS47 della Valsugana, con un’ampia disponibilità di parcheggi. In alternativa, è possibile arrivare in treno alla stazione di Levico Terme, da cui il centro termale dista solo pochi minuti a piedi.

Orari e giorni di apertura

Le terme sono aperte da aprile a novembre, con trattamenti dalle 7 alle 14 e l’area benessere dalle 9 alle 14 e dalle 15.30 alle 18 dal lunedì al sabato. Durante tutto l’anno è attivo il poliambulatorio specialistico e il servizio di fisioterapia. È aperto, inoltre, uno spazio dedicato al benessere con la possibilità di fare alcuni trattamenti viso e corpo.

Prezzi

I prezzi variano in base ai servizi scelti. Le cure termali possono essere effettuate in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, quando previsto, pagando il ticket con impegnativa del medico curante. Per i trattamenti specifici, come la crioterapia e il galleggiamento in vasca Nuvola, sono disponibili tariffe singole o pacchetti personalizzati.Per quanto riguarda i pacchetti benessere, un percorso personalizzato di 120 minuti ha un costo di 150 euro; il percorso che include bagno all’acqua termale, massaggio relax e un prodotto della linea Minerals Thermal Essence dura 75 minuti e costa 90 euro; oppure esiste il Thermal Break 3 giorni (240 euro) e Thermal week 6 giorni (420 euro).

Terme di Vetriolo: benessere in alta quota

A 1500 metri di altitudine, tra le imponenti montagne del Lagorai, le Terme di Vetriolo sono la stazione termale più alta d’Europa. Immersi in un paesaggio di grande bellezza e silenzio, questo centro è il rifugio ideale per chi cerca un completo relax, unendo i benefici dei trattamenti termali alla purezza della natura circostante. Le terme utilizzano un’acqua termale unica in Italia, ricca di minerali e particolarmente indicata per la salute e il benessere.

Lo stabilimento offre un’ampia gamma di trattamenti curativi, tra cui la balneoterapia, immersioni in acqua termale dalle proprietà rigeneranti; cure inalatorie, come inalazioni e aerosol, ideali per il sistema respiratorio; irrigazioni vaginali per la salute intima; massaggi e massofisioterapia personalizzati per alleviare tensioni muscolari.

Accanto ai trattamenti termali, le Terme di Vetriolo dispongono di una piscina con acqua non termale, un percorso Kneipp, una zona solarium e un giardino alpino.

Come arrivare

Le Terme di Vetriolo si trovano a breve distanza da Levico Terme, raggiungibili in auto attraverso strade panoramiche ben segnalate. Per chi arriva in treno, la stazione più vicina è Levico Terme, da cui si può proseguire in taxi o navetta.

Periodo di apertura e prezzi

Lo stabilimento tendenzialmente è aperto da maggio a ottobre, con orari che variano in base alla stagione e alla tipologia di trattamenti. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati direttamente con la struttura. Anche i prezzi dei trattamenti variano, con la possibilità di acquistare pacchetti specifici per soggiorni prolungati o trattamenti singoli.

Terme di Rabbi, tra boschi e cascate nel Parco dello Stelvio

A 1200 metri di altitudine, nel cuore incontaminato del Parco Nazionale dello Stelvio, le Terme di Rabbi offrono un’esperienza unica di benessere e rigenerazione. Circondate dalla Val di Rabbi, famosa per le spettacolari Cascate di Saent e i monumentali larici secolari a quasi 2000 metri, queste terme rappresentano un’oasi di quiete, ideale per chi cerca ristoro fisico e mentale. L’acqua che sgorga dal Gruppo Ortles-Cevedale è particolarmente ricca di anidride carbonica, una caratteristica che la rende unica per i trattamenti terapeutici.

L’acqua termale di Rabbi è utilizzata infatti per una varietà di trattamenti grazie ai suoi effetti benefici sul corpo. Indicata per il trattamento di malattie artroreumatiche, vascolari, otorinolaringoiatriche, gastrointestinali e stati anemici sia per bambini che per adulti, può essere assunta come bevanda o utilizzata in bagni, aerosol e percorsi flebologici. Rinomata per la sua efficacia, l’acqua di Rabbi fu elogiata persino da Maria Teresa d’Austria, che la definì “un elisir naturale” nel XIX secolo.

Le Terme di Rabbi abbinano ai tradizionali trattamenti termali nuove esperienze di park therapy: camminate a piedi nudi nei boschi, abbracci agli alberi, e sessioni di movimento armonico e respirazione guidate da esperti olistici, il tutto immersi nella natura. La struttura offre anche una Stanza del sonno per allenare la mente a un riposo profondo e rigenerante, garantendo un’esperienza completa di benessere.

All’interno del centro si trova un’area wellness con una vasca rigenerante, un percorso Kneipp, bagni alle erbe, e un’area dedicata a massaggi e trattamenti estetici.

Come arrivare

Le Terme di Rabbi sono facilmente raggiungibili in auto, con parcheggi disponibili nelle vicinanze. Per chi arriva in treno, la stazione più vicina è Malé, da cui si può proseguire con servizi di autobus o taxi.

Orari e giorni di apertura

Le Terme di Rabbi sono aperte da maggio a settembre. L’area dedicata alle cure è accessibile dal lunedì al sabato, sia al mattino dalle 8.30 alle 11.30, sia nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Per chi invece preferisce l’area benessere, gli orari sono leggermente diversi, con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, sempre dal lunedì al sabato. Un’opportunità speciale è l’apertura serale il venerdì, dalle 18 alle 21, per concludere la settimana in pieno relax – in questo caso, è necessaria la prenotazione e un numero minimo di partecipanti. Anche il mercoledì offre una formula particolare, con orario continuato dalle 10 alle 16, sempre su prenotazione e con un numero minimo di presenze.

Prezzi

Alle Terme di Rabbi, l’offerta di trattamenti è strutturata per combinare il potere terapeutico dell’acqua termale con rituali di benessere. Tra i pacchetti disponibili, il Pacchetto Aria e Fresco Respiro, di un giorno, a 36 euro, include un consulto medico, una degustazione dell’acqua termale, un trattamento di inalazione, un aerosol, una doccia nasale, mascherina o forcella, e una tisana per completare il rituale di benessere. Lo stesso pacchetto ampliato sui tre giorni costa 124 euro. Il percorso di benessere Pacchetto Remise en Forme offre sei giorni di cure idropiniche e trattamenti per rivitalizzare l’apparato muscolo-scheletrico, ideale per chi soffre di dolori articolari, al prezzo di 382 euro.

Il percorso Thermal Spa, che include tre aree relax, due interne e una esterna, riservato a chi ha almeno 14 anni, prevede la visita medica gratuita e facoltativa: le opzioni di ingresso variano per durata e prezzo: al mattino (9-12) a 30 euro, al pomeriggio (14-17) a 35 euro, e la sera (17-20) costa 40 euro. Il venerdì sera Benessere sotto le Stelle, con tre ore di relax e un aperi-cena, costa 40 euro. Il mercoledì l’Alpine Day Spa ha un costo di 79 euro con un aperi-pranzo salutare in giardino.

Terme Val Rendena, relax outdoor ai piedi delle Dolomiti di Brenta

A pochi chilometri da Pinzolo e Madonna di Campiglio, il Borgo Salute – Terme Val Rendena sorge all’interno di antichi edifici incorniciati dallo splendido paesaggio delle Dolomiti di Brenta. Qui l’acqua oligominerale ferruginosa, che sgorga dalla fonte di Sant’Antonio, viene utilizzata per trattamenti respiratori e vascolari. Le Terme Val Rendena impiegano quest’acqua sia come bibita, sia per aerosol, bagni e idromassaggi, sfruttandone le proprietà benefiche.

Il Borgo Salute partecipa anche al programma Dolomiti Natural Wellness, un insieme di attività che invita a scoprire il benessere nella natura del Parco Adamello Brenta. Tra le proposte, pensate per migliorare movimento, respirazione e meditazione, ci sono i percorsi a piedi nudi (barefoot trail), l’abbraccio degli alberi (tree hugging) e il natural Kneipp nell’acqua fresca del fiume Sarca.

All’interno delle Terme, l’area spa relax e detox offre saune, bagno turco e piscina, insieme a un’ampia selezione di trattamenti e pacchetti pensati per il benessere e la remise en forme.

Come arrivare

In auto: dall’autostrada A22, prendere l’uscita di Trento Sud. Seguire le indicazioni per Trento centro, quindi imboccare la SS45bis in direzione Riva del Garda/Val Rendena. Proseguire verso Sarche e prendere lo svincolo per Madonna di Campiglio. Continuare lungo la strada statale 237, superare Spiazzo Rendena e, dopo circa 3 km, si arriva a Caderzone Terme, sede del Borgo Salute – Terme Val Rendena.

Per chi viaggia in treno, la stazione ferroviaria di Trento (sulla linea FS Verona-Brennero) è il punto di arrivo più comodo. Dalla stazione, le corriere di Trentino Trasporti partono a pochi metri di distanza e collegano Trento con Caderzone Terme. Gli orari delle corse sono disponibili sul sito di Trentino Trasporti.

Periodo di apertura e orari

Il centro estetico è aperto tutto l’anno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. Il centro benessere invece, che include piscina, sauna, bagno turco, caldarium, grotta del sale, docce emozionali e zona relax è aperto dalla primavera a novembre, con date da verificare. L’accesso dei bambini nella Baby wellness ha orari dedicati.

Prezzi

L’ingresso al centro benessere per adulti varia a seconda della durata e costa 22-24 euro per due ore, a seconda di bassa o alta stagione; 28- 32 euro per tre ore e 32-36 euro per più tempo. I bambini pagano 6 euro dai 3 ai 10 anni e 10 euro dagli 11 anni. Sono disponibili pacchetti a seconda delle esigenze e c’è la possibilità di noleggiare accessori come telo, accappatoio e ciabatte.

Terme di Pejo, benessere naturale nel Parco dello Stelvio

Le Terme di Pejo, incastonate nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio a un’altitudine di 1400 metri, offrono un’esperienza unica di benessere alpino. Le sorgenti termali nascono ai piedi del Monte Viòz, che svetta a 3600 metri, e danno vita a tre diverse fonti dalle proprietà specifiche. La Fonte Alpina, leggermente oligominerale, è apprezzata per le sue proprietà diuretiche e leggere; l’Antica Fonte, invece, presenta un’acqua medio minerale e ricca di ferro, ideale per trattamenti mirati a supportare chi soffre di anemia. Infine, la Fonte Medio Minerale, con la sua acqua effervescente naturale, ha un alto contenuto di anidride carbonica, benefica per l’apparato digestivo, il fegato, il trattamento della calcolosi biliare e per contrastare l’ipercolesterolemia.

Le proposte wellness delle Terme di Pejo sono pensate per offrire un’esperienza di totale relax, abbinando trattamenti rigeneranti ai benefici della natura incontaminata del Parco dello Stelvio. Un’oasi di tranquillità dove il benessere si vive come un percorso olistico, favorendo il riequilibrio psico-fisico e un coinvolgimento sensoriale profondo. Il centro termale include un’area wellness direttamente collegata a uno spazioso solarium, una zona fitness, una piscina, e spazi dedicati ai massaggi e ai trattamenti di bellezza. La linea cosmetica impiegata nei trattamenti è arricchita dalle proprietà lenitive dell’acqua della Fonte Alpina e da estratti di piante locali, per un benessere che integra l’energia della natura del territorio.

Come arrivare

Per raggiungere le Terme di Pejo, in auto si può arrivare facilmente dall’autostrada A22. Chi proviene da sud, esce a Trento Nord, mentre chi arriva da nord può uscire a S. Michele all’Adige. Da lì, si prosegue in direzione di Cles, Val di Non e Passo Tonale, fino a raggiungere la Val di Peio. Per chi proviene da Bergamo o Brescia, si percorre la statale 42, seguendo la SS42 del Tonale fino in Val di Peio.

In treno, si può arrivare alla stazione di Trento, per poi proseguire con la ferrovia Trento-Malè-Marilleva, fino alle stazioni di Malè o Marilleva 900. Da qui, si prosegue con il servizio di pullman di linea Trentino Trasporti fino a Pejo.

Giorni e orari

Le terme sono aperte durante il periodo invernale, con orari che variano durante le festività. Durante il periodo natalizio, il centro termale è operativo nei giorni del 6, 7, 8, 10 e 12 dicembre 2024, dalle 16 alle 19, con accesso a massaggi, trattamenti estetici e area wellness in questa fascia oraria. Dal 18 al 25 dicembre, l’orario si estende leggermente, permettendo l’accesso alla reception e alle cure termali, oltre che ai massaggi e alla piscina, dalle 15 alle 19. Durante il periodo delle festività principali, dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, le terme aprono tutti i giorni dalle 9 alle 19, con cure termali disponibili dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio. L’area piscina, fitness e wellness è organizzata in turni: i primi quattro turni sono programmati dalle 10 alle 19.45, mentre in alcune serate speciali (28, 30 dicembre; 1, 3, e 5 gennaio) è possibile accedere fino alle 22.15.

Dal 7 gennaio al 30 marzo 2025, il centro termale ritorna a un orario settimanale regolare. Da lunedì a sabato, la reception è aperta dalle 11.00 alle 19.00, con orario ridotto la domenica, dalle 14 alle 19. La piscina e l’area wellness seguono orari specifici, con alcune giornate che prevedono turni pomeridiani e altre giornate con orario continuato fino alle 19.

Prezzi

I costi variano a seconda dei trattamenti e servizi. L’ingresso alla piscina costa 10 euro, ridotto per i bambini; l’area wellness ha un costo di 30 euro, mentre il pacchetto piscina e wellness prevede un ingresso singolo a 40 euro. E cure termali hanno un costo dai 30 agli 80 euro e poi ci sono diversi pacchetti per il benessere e la cura del corpo.

Terme di Comano, tra il Lago di Garda e le Dolomiti di Brenta

Tra le imponenti vette delle Dolomiti di Brenta e il clima mite del Lago di Garda, le Terme di Comano rappresentano la destinazione ideale per una pausa di benessere. Rinominato in tutta Europa per la sua eccellenza nel trattamento della pelle e delle vie respiratorie, il centro offre un’ampia gamma di percorsi giornalieri, trattamenti benessere, attività fitness e Natural Wellness immersi nel verde del Parco Termale.

Situate nella Valle di Comano, un’area protetta nella Riserva della Biosfera delle Alpi di Ledro e della Judicaria, riconosciuta dall’UNESCO, le terme offrono un’esperienza rilassante, lontano dal caos quotidiano, a ritmi lenti e naturali. Il cuore dell’intera proposta di Terme di Comano è l’acqua bicarbonato-calcio-magnesiaca, che sgorga naturalmente a una temperatura costante di 27°C. Questa acqua millenaria, già conosciuta dai Romani, è rinomata per le sue straordinarie proprietà benefiche, in particolare per la pelle, grazie anche al suo microbiota naturale.

L’acqua è la base del Metodo Comano, un approccio innovativo sviluppato dalle terme che unisce il potere curativo dell’acqua termale, l’esperienza medica, la ricerca scientifica e l’utilizzo di cosmetici specifici della linea Terme di Comano Skincare, per un benessere globale che si prende cura della persona a 360 gradi.

Il Parco Termale, un’area di 14 ettari di biodiversità, è il cuore pulsante delle attività proposte, che includono percorsi sensoriali guidati con i Natural Wellness Trainer, yoga in volo, nordic walking, forest bathing, mindful walking e molte altre esperienze pensate per stimolare il corpo e la mente.

A completare l’offerta c’è il centro benessere delle Terme di Comano, specializzato in percorsi benessere giornalieri, trattamenti estetici e massaggi. Gli ospiti possono anche rilassarsi nella Thermal Spa del Grand Hotel Terme di Comano, un’area di 3500 mq dedicata al relax totale, e affidarsi al centro sanitario Comano Med, con oltre trenta specialisti pronti a prendersi cura della salute degli ospiti.

Come arrivare

Per raggiungere le Terme di Comano in auto, si prende l’autostrada del Brennero – A22 uscita Trento Nord o Sud; al casello prendere la direzione Madonna di Campiglio e in 30 km si raggiungono le Terme di Comano. Da Brescia è consigliata la SS del Caffaro (km 100). In treno, si arriva alla stazione di Trento, dove è possibile prendere un autobus diretto per Comano Terme, grazie al servizio di trasporto pubblico della Trentino Trasporti.

Orari di apertura

Le Terme di Comano seguono un’apertura stagionale, con la stagione principale che va da aprile a novembre, e un’ulteriore apertura invernale generalmente prevista da metà dicembre a metà gennaio. Il poliambulatorio specialistico, dove è possibile effettuare visite ed esami diagnostici, è invece attivo tutto l’anno, su appuntamento.

Prezzi

I prezzi variano a seconda del trattamento e del pacchetto: l’ingresso di una intera giornata alla Thermal SPA con wellness lunch costa da 85 euro a persona; tutti i venerdì ingresso intera giornata alla Thermal SPA per 2 persone con pranzo ha un prezzo scontato di150 euro a coppia; il percorso antiossidante e antismog per le vie respiratorie costa 40 euro.

Terme Dolomia: rigenerarsi nelle Dolomiti di Fassa

Le Terme Dolomia sono incastonate nello straordinario paesaggio delle Dolomiti di Fassa, un’area che ospita la comunità ladina, strettamente legata alle proprie tradizioni culturali e linguistiche. In questo angolo di Trentino sgorga l’unica sorgente sulfurea della regione, la sorgente Alloch, da cui proviene un’acqua dalle straordinarie proprietà curative. La composizione dell’acqua è sulfureo-solfato-calcico-magnesiaca-fluorata, con una temperatura costante di 9,5°C durante tutto l’anno e una portata che resta stabile nel tempo.

L’unione del potere curativo dell’acqua termale e l’ambiente naturale della Val di Fassa fanno delle Terme Dolomia un luogo perfetto per il benessere fisico e mentale. Oltre ai trattamenti termali, sono offerte attività all’aperto per stimolare il benessere psicofisico, come esercizi di Qi Gong, passeggiate e brevi escursioni in e-MTB, per un contatto diretto con l’energia della natura che rafforza le difese immunitarie. L’area wellness con piscina è il cuore del centro benessere, dove si offrono massaggi rilassanti e trattamenti estetici.

Come arrivare

Le Terme Dolomia sono facilmente raggiungibili sia in auto che con i mezzi pubblici. In auto, il punto di riferimento principale è l’Autostrada A22 del Brennero, che collega Trento e l’Austria. Per chi proviene da nord, si esce al casello di Bolzano e si prosegue verso Pozza di Fassa, mentre chi arriva da sud deve uscire a Egna-Ora e seguire le indicazioni per la Val di Fassa. Da qui, si percorrono circa 50 chilometri per arrivare alle terme.

Per chi preferisce il treno, la stazione ferroviaria di Trento è il punto di arrivo più comodo. Da Trento, è possibile prendere un taxi o utilizzare la linea 101 degli autobus della Trentino Trasporti, che collega la città alle Terme Dolomia.

Periodo di apertura

Le Terme Dolomia seguono un orario stagionale, che varia a seconda del periodo dell’anno. Nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e dicembre, il centro termale è aperto dal lunedì al sabato con orario 9 – 12 e 15 – 19. La domenica, invece, è chiuso.

Durante i mesi di luglio e agosto, il centro termale è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19, offrendo orari continuativi. Infine, nei mesi di settembre e ottobre, l’orario di apertura torna ad essere dal lunedì al sabato con la consueta divisione tra 9 – 12 e 15 – 19, mentre la domenica resta chiuso. Per i mesi di aprile e maggio, si consiglia di contattare la segreteria termale per confermare eventuali variazioni nell’orario di apertura.

Prezzi

I trattamenti sono diversi e hanno costi molto vari, alcuni convenzionati con il SSN. Esistono anche diversi pacchetti e percorsi, con diverse promozioni stagionali. Ad esempio, il pacchetto Relax di 3 o 6 giorni, al costo di 290 euro, include una visita medica termale, cure idropiniche e una serie di trattamenti rigeneranti come il bagno Rasul alle argille, percorsi in grotta termale, massaggi rilassanti con oli essenziali, trattamenti con fango e erbe medicinali, oltre a un massaggio riequilibrante e l’accesso alla piscina termale riabilitativa. Il pacchetto Benessere Mamma, al prezzo di 190 euro per 3 giorni, offre una serie di trattamenti pensati per la futura mamma; il pacchetto Rivitalizzazione e Relax Corpo e Mente, al prezzo di 460 euro per 6 giorni, combina trattamenti termali e massaggi rilassanti per rigenerare corpo e mente.